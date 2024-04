Procházková: Feriho kauza ukázala, že soudy jsou empatičtější a politici nejsou nedotknutelní

Odvolací soud potvrdil tři roky vězení exposlanci TOP 09 Dominiku Ferimu za znásilnění. Podle předsedy senátu Libora Vávry nebyl prostor pro snížení trestu a bylo třeba přihlédnout ke společenské škodlivosti jeho konání. „Soud bere do úvahy celý příběh jednotlivce, který stojí před ním. Takže to, že je Feri vystudovaný právník a jeden z činů se stal na půdě Sněmovny, mu samozřejmě nepomohlo,“ konstatuje novinářka Andrea Procházková. Praha 20:13 25. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Feri u odvolacího soudu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Rozhodlo to, že Dominik Feri měl nad těmi ženami moc, protože byl starší, známý a byl politik. Jak řekl Vávra, využil jejich bezbrannosti a zeslabil jejich pozici tak, že se to poté dalo kvalifikovat jako znásilnění,“ pokračuje redaktorka Respektu.

O Feriho vině rozhodly nepřímé důkazy, což je nejen v případech sexualizovaného násilí běžné. „Spoustu výpovědí můžete ověřovat nepřímými důkazy – typicky když se někdo někomu svěří, máte elektronickou komunikaci,“ vysvětluje Procházková s tím, že podobně důležité jsou i posudky znalců.

„Ze statistik víme, že ke znásilnění nejvíce dochází v rodině či ze strany blízkých. Feri blízkostí s oběťmi argumentoval proti tomu, aby byl odsouzený. A soudce správně řekl, že je to zneužití bezbrannosti a to, jak moc jsou v kontaktu, nemusí hrát roli v právním posouzení,“ podotýká.

Jedinou polehčující okolností byla dosavadní beztrestnost odsouzeného, soud se naopak pozastavil nad absencí sebereflexe.

„Nešlo o to, že by řekl, že je vinný, ale že se třeba ani jedné z obětí neomluvil a vůbec nereflektoval, že jeho chování mohlo být závažné právně či společensky. Kdyby přiznal chybu, mohlo mu to pomoci. Nevím, jestli ohledně výše trestu, ale v tom, jak byl vnímán soudem nebo veřejností,“ dodává právnička.

Nejsou nedotknutelní

Rozsudek je pravomocný, Feri ale avizoval, že hodlá podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Procházková se ovšem nedomnívá, že by mohl uspět. Musel by totiž přijít buď s novým důkazem, anebo prokázat, že soudy případ posuzovaly špatně. Obě instance si ale s ohledem na drobnohled veřejnosti daly na argumentaci záležet.

Podle zmocněnkyně Feriho obětí Adély Hořejší může být kauza motivací pro další ženy, aby se nebály podobné věci hlásit.

Procházková dále připomíná, že nebýt článku a investigativní práce Apoleny Rychlíkové a Jakuba Zelenky, případ by se pravděpodobně nikdy nedostal k soudu. Pro oběti totiž bylo snazší svěřit se novinářům než policii.

Rozsudek podle novinářky ukázal, že minimálně část justice se snaží být víc empatická a uvědomuje si, že ke znásilnění může dojít i bez fyzického násilí. Neplatí to ovšem pro všechny složky státu, které se podílejí na vyšetřování a projednávání podobných případů.

„Stále jsme mladá společnost v tom, že se spoustu věcí učíme. V USA a dalších státech si tímto prošli mnohem dříve. První politik odsouzený za znásilnění je určitá lekce pro českou justici i veřejnost a důkaz, že vysoce postavení politici nebo byznysmeni nejsou nedotknutelní. A to je také důležité,“ uzavírá.

