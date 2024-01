V Brně se prodalo nejméně bytů za posledních deset let. ‚Zlepší se to, ale postupně,‘ tvrdí developer

V Brně se v loňském roce prodalo nejméně nových bytů za posledních deset let. Uvádí to developerská společnost Trikaya, která situaci na trhu dlouhodobě sleduje. Lidé v roce 2023 nakoupili necelých 500 bytů v novostavbách, to je zhruba poloviční propad oproti průměru minulých let. Podle firem za to můžou zejména vysoké úrokové sazby. Brno 13:27 30. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Brně se v loňském roce prodalo nejméně nových bytů za posledních deset let (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na konci minulého čtvrtletí byla podle analýzy firmy Trikaya průměrná cena za metr čtvereční u novostavby 125 300 korun. Cena víceméně stagnuje od podzimu 2021.

Nejvíc lidé loni nakupovali byty o velikosti 1+kk a poté 2+kk – takový byt průměrně stojí asi 6,5 milionu korun. Lidé mají stále na výběr z asi dvou tisíc bytů v novostavbách, které jsou na trhu. Další letos přibudou, víc pak ještě příští rok.

Developeři doufají, že trh ožije, a věří, že pokud Česká národní banka sníží úrokové sazby, začnou lidé byty opět nakupovat o 30 až 40 procent víc než nyní.

Konec po 40 letech. Brutalistní Prior v Brně půjde do pár měsíců k zemi Číst článek

„Myslím si, že to bude tak, jak to bylo dřív, kdy se opravdu o klienta muselo víc bojovat. Dělaly se různé akce zaváděcích slev. Třeba že se klientovi dalo něco zdarma, nějaká bonusová akce atd. Musely se vymýšlet větší strategie, aby člověk klienta ulovil, ale to si myslím, že je správně, že to k tomu patří,“ říká Radiožurnálu Tomáš Vavřík, šéf společnosti Domoplan, která staví třeba nový bytový komplex místo bývalé pekárny na Cejlu.

Na slevy se pokoušela získat klienty i firma Trikaya, která loni začala se stavbou čtvrti pod lomem Hády a do prodeje už dává první byty.

„Poptávka po bytech v Brně je jasná. Existuje, je pouze odložená. A co bude spouštěč, to je v tuto chvíli velmi těžké říct. Osobně si myslím, že půjdeme spíš pozvolným zlepšováním těch prodejních výsledků, že to nebude nějaká bouře a nedostatek nových bytů na trhu,“ konstatuje výkonný ředitel společnosti Dalibor Lamka.

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Víta Hradila už probublává silnější nákupní aktivita lidí, například díky mírně nižší sazbě hypotečních úvěrů i díky postupnému růstu reálných mezd.

Investice do bytu se nemusí vyplatit. V zahraničí jejich ceny klesaly i na polovinu, říká sociolog Číst článek

Zpomalená výstavba

Na některých místech v Brně kvůli nižšímu zájmu zpomalila i výstavba bytů. Opatrná byla například společnost CPI, která staví novou čtvrť v areálu bývalé Zbrojovky. Šéf projektu Miroslav Pekník čeká, že první byty, které teprve půjdou do výstavby, začnou prodávat do půlky roku.

„My jsme si udělali analýzu bytového stavu v Brně a zjistili jsme, že na trhu je 1900 volných, neprodaných bytů. To je strašně moc. Pro představu v době, kdy se byty prodávaly tak, že na jeden byt čekalo deset lidí, jich bylo 1600. My jsme se dostali do situace, jak to všechno trochu stojí, že máme na Zbrojovce napovolováno 110 tisíc metrů čtverečních a jenom čekáme, kdy dát ty objekty na trh,“ vysvětluje Pekník.

Věří, že se odbyt letos zvedne. A kromě stovek bytů, které půjdou do prodeje, firma zkusí i některé byty pronajímat, což původně neplánovala.