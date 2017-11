Prodej OKD: vláda věděla o vyšší nabídce. Svoboda s Šimonovským chtěli rozhodnutí odložit

Z nahrávky vyplývá, že ministři věděli o vyšší nabídce, přesto záměrně prodali podíl OKD za míň. Získala ho tehdy společnost Karbon Invest, za kterou stál podnikatel Zdeněk Bakala. Nahrávku Lidové noviny získaly poté, co si ji vyžádal obvodní soud pro Prahu 2.

Soud zjišťuje, jestli soudní znalec a dva exmanažeři Fondu národního majetku způsobili škodu 5,7 miliardy korun, když přichystali podklady pro údajně nevýhodný prodej.

Bakala miliardy OKD vracet nehodlá. 'Žaloba nahrazuje fakta bulvárem,' vzkázal soudu jeho právník Číst článek

To, že si soud o nahrávku požádal a získal ji, je v české justici poměrně ojedinělý případ. Kdyby to ale neudělal, podrobnosti o prodeji menšinového podílu OKD by se na veřejnost nejspíš nedostaly. O privatizaci totiž jednala vláda - tehdy v roce 2004 - neveřejně.

Ze záznamu z jednání plyne, že ministři věděli o nabídce společnosti Penta, která za podíl státu nabízela na jaře 2004 o 850 milionů více než Karbon Invest, a mnozí z nich pochybovali, že exkluzivní prodej Karbonu je správný.

Pochybnosti k prodeji vyjádřili ministr pro místní rozvoj Pavel Němec (US-DEU), ministr kultury Pavel Dostál (ČSSD) přišel s několika dodatečnými otázkami. Ministr dopravy Milan Šimonovský a ministr zahraničí Cyril Svoboda (oba KDU-ČSL) navrhovali s rozhodnutím o prodeji počkat, aby předkladatelé návrhu ministr financí Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu Milan Urban (oba ČSSD) měli čas udělat „ucelenou argumentaci, protože budeme pod obrovským tlakem“, řekl Svoboda.

Před soudem by měli stát ti, kvůli kterým stát přišel o majoritu v OKD, prohlásil Sobotka Číst článek

Sobotka, Urban i předseda vlády Vladimír Špidla (ČSSD) ale trvali na okamžitém schválení. Prodej schválila vlády hlasy 12 ministrů z 16 přítomných, zbývající čtyři se zdrželi hlasování. Není ale jasné, který ministr jak hlasoval.

Přesto podíl padl do rukou firmy, za níž stál Zdeněk Bakala, jak se později ukázalo. Lidové noviny proto oslovily tehdejšího premiéra Vladimíra Špidlu, ministra průmyslu Milana Urbana i ministra financí Bohuslava Sobotku, proč prodej tehdy podpořili. Ani jeden jim ale prý neodpověděl.