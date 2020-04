ONLINE: Prodejny s domácími potřebami budou moci ve čtvrtek otevřít. Musí nabízet ochranné pomůcky

Prodejny domácích potřeb, které budou nabízet ochranné prostředky, budou moci být od čtvrtka 06.00 otevřené. Jde o další výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, který v pondělí kabinet prodloužil do soboty 11. dubna 06.00.



Počet uzdravených pacientů z nemoci COVID-19 v Česku stoupl o dalších 13, celkem se k 18:00 uzdravilo 61 lidí, uvedlo na webu ministerstvo. Počet potvrzených případů nákazy se během středy zatím zvýšil o dvě stovky na 3508, zemřelo 39 osob.

Prodejny domácích potřeb, které budou nabízet ochranné prostředky, budou moci být od čtvrtka 06.00 otevřené. Schválila to ve středu vláda. Informoval o tom na tiskové konferenci po jejím středečním vládním jednání ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Jde o další výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, který v pondělí kabinet prodloužil do soboty 11. dubna 06.00.

Zákaz se dále netýká například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje zdravotnických prostředků. Zákaz prodeje se nebude vztahovat ani na prodej potravin v obchodech, kde lze oddělit sekci potravin od ostatních částí, například prodeje textilu. Týká se to například takzvaných smíšených zboží.

„Od 2. dubna 06.00 umožňujeme provoz domácích potřeb, nicméně pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest, jako jsou respirátory, roušky, ústenky, šátky, šály, které brání šíření kapének. Dále rukavice nebo dezinfekci,“ řekl Havlíček.

„Chceme umožnit obyvatelům, aby si mohli pohodlně nakoupit prostředky, které dnes musí kupovat v lékárnách nebo specializovaných drogeriích,“ doplnil. Je tedy nutné, aby se provozovatelé domácích potřeb dovybavili a měli ochranné prostředky k dispozici, pokud chtějí otevřít.

Pravidla třídění odpadu

Podle ministerstva životního prostředí, které vychází z pokynů Státního zdravotního ústavu, si lidé z rizikových domácností musí umýt ruce před i po vynesení odpadu. Plastové pytle by měly mít tloušťku minimálně 0,2 milimetru, nebo je nutné použít více vrstev. „Po naplnění, nejpozději však do 24 hodin, pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem,“ stojí v informačním letáku ministerstva.

Zvláštní opatření platí i pro vyhození jednorázových roušek, respirátorů či rukavic - a to pro všechny domácnosti. „Jednorázové ochranné pomůcky můžete po použití vyhodit do směsného odpadu. Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete,“ instruovalo ministerstvo. V zabezpečených plastových pytlích musí být i kapesníky používané nakaženými osobami.

Resort zároveň zdůraznil, aby lidé nikdy nenechávali pytle s odpadem mimo popelnice a kontejnery. „Chráníte tak zdraví popelářů,“ uzavřelo ministerstvo životního prostředí.

Lůžka pro seniory v krajích

Ve všech krajích má být připraveno pro seniory nakažené koronavirem 60 lůžek na každých 100 tisíc obyvatel. O mimořádném opatření vlády informovala na twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Už dříve se zástupci vlády s hejtmany domluvili, že zvláštní zařízení v případě nutnosti vzniknou v regionech.

Ještě ve středu by Maláčová měla o opatřeních v domovech pro seniory, kteří patří k nejohroženějším novým typem koronaviru, s hejtmany znovu jednat. Vláda také zvažuje formu personální pomoci v domovech pro seniory. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) hovoří o možnosti výpomoci vojáků, nikoli ale armádních zdravotníků, kteří mají pomáhat při testování obyvatel.

Odložené splácení

Lidé a firmy budou moci zřejmě přerušit splácení úvěrů a hypoték, a to na tři nebo šest měsíců. Výběr délky bude na klientech. Návrh zákona ministerstva financí ve středu schválila vláda, informovalo ministerstvo. Lidé a firmy musí o odklad splátek požádat a prohlásit, že to je kvůli pandemii. Banky to zkoumat nebudou. Přerušeno bude splácení úroků i jistiny. Pouze u úvěrů firem bude pozastaveno splácení jen jistiny, úroky budou firmy platit dál. Za přerušení si banky nebudou účtovat poplatky.

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu.

Moratorium se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých dlužník k 26. březnu měl zpoždění se splátkou úvěru delší než 30 dnů.

Nouzový stav do 11. května?

Vláda chce prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní, takže by platil do 11. května. Po jednání kabinetu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). O prodloužení musí rozhodnout Poslanecká sněmovna, hlasovat by o tom měla v úterý 7. dubna. Některé strany už dříve dávaly najevo výhrady k tak výraznému prodloužení. Nouzový stav v Česku platí od 12. března 14:00 kvůli epidemii koronaviru.

Vojtěch řekl, že epidemiologická situace v Česku i v zahraničí vyžaduje, aby byl nouzový stav prodloužen. Je to podle něj třeba i z hlediska zajištění ochranných prostředků.

Návrh na prodloužení nouzového stavu předložil Ústřední krizový štáb. Jeho předseda, vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) po jednání štábu řekl, že nouzový stav je vhodný režim pro zvládání epidemie. Podotkl také, že trvání nouzového stavu by neovlivnilo případné zmírňování restriktivních opatření, pokud by byla dobrá epidemiologická situace.

Nájemníka nepůjde vyhodit

Vláda schválila návrh zákona, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, pokud není kvůli epidemii koronaviru schopen platit nájemné. Dluh z nájemného bude moct splatit do konce května 2021. Řekla to ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Sněmovna by se měla zákonem zabývat ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze. Návrh zákona ministerstvo zveřejnilo ve vládní knihovně.

Splátky nájemného bude možné podle Dostálové odsunout v případě, že nájemník nemůže platit kvůli snížení svých příjmů kvůli epidemii koronaviru.

Druhým opatřením je zavedení možnosti odložení splatnosti splátek jistiny a příslušenství úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení. Jejich splatnost by byla odložena do konce letošního listopadu, pokud příjemce úvěru doloží, že nemůže úvěr splácet kvůli mimořádnému opatření při epidemii.