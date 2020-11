ŽIVĚ: Sněmovna řeší prodloužení nouzového stavu. ‚Chceme dosáhnout rozhodujícího obratu,‘ řekl Babiš

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek rozhoduje o prodloužení nouzového stavu. Vláda premiéra Andreje Babiše z ANO chce, aby trval dalších třicet dní, a to až do 20. prosince. Pro svůj návrh ale zatím nemá podporu. KSČM, která kabinet dlouhodobě podporuje, se rozhodne až po rozpravě na plénu sněmovny. „Vláda žádá o prodloužení nouzového především proto, že chce dosáhnout rozhodujícího obratu v boji s koronavirovou epidemií,“ řekl předseda vlády. Sledujeme online Praha 9:33 19. 11. 2020 (Aktualizováno: 10:01 19. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Premiér Andrej Babiš uvedl, že poslední údaje o tempu růstu nových případů svědčí o zlepšení situace. „Je to výsledek opatření, které vláda přijala,“ řekl. Kabinet omezil mimo jiné volný pohyb a obchody a služby a zavedl dálkovou výuku ve školách.

Návrat k normálu ale podle něho zatím není možný. Apeloval na občanskou odpovědnost a solidaritu a doufá v to, že se nebudou pořádat předvánoční večírky.

Za hlavní důvod pro další prodloužení nouzového stavu o 30 dnů pokládá ministr zdravotnictví Jan Blatný za ANO snahu udržet sníženou mobilitu lidí a tím možnost sociálních kontaktů.

Pokud bude Česko bez regulace několik týdnů před Vánoci, může podle něj nastat neřízené promořování populace. „Všichni si budeme chtít koupit dárky. Kromě dárků si koupíme i nemoc a přeneseme ji do rodin,“ popisoval ministr. V takovém případě by podle něho hrozila v lednu další vlna epidemie a opět by bylo nutné zpřísnění opatření.

Klíčové hlasy KSČM

Koaliční ČSSD návrh na prodloužení nouzového stavu o 30 dní ve sněmovně podpoří. Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že při schválení kratšího období by byla situace složitější a méně předvídatelná. Návrh na prodloužení do 20. prosince dává podle něj logiku.

„Nerozumím argumentům opozice, splnili jsme vše, co žádala, klíčovým dokumentem je podle mě protiepidemický systém PES,“ dodal.

Tabulka PES vyžaduje trvání nouzového stavu i pro opatření v nejméně rizikovém prvním stupni epidemického rizika. Pokud odborníci říkají, že nouzový stav je třeba, je nutné postupovat podle platných předpisů, dodal.

KSČM se o podpoře pro některý z termínů prodloužení nouzového stavu rozhodne až po rozpravě na plénu sněmovny, řekl poslanec Zdeněk Ondráček. Od vlády chce KSČM znát odpovědi na dotazy týkající se logiky některých postupů a kroků kabinetu.

Sněmovna schvalovala prodloužení nouzového stavu naposledy koncem října. Kabinet žádal stejně jako nyní o 30 dnů, poslanci souhlasili podle návrhu části opozice se 17 dny do 20. listopadu. V pátek by měl tedy nouzový stav skončit, pokud poslanci neschválí jeho prodloužení.

Piráti jsou ochotni jednat o prodloužení stavu nouze maximálně o 14 dní, pokud budou splněny jejich podmínky. Vládou navrhovaných 30 dní nepodpoří. Kabinet podcenil situaci kvůli volebnímu zisku, obětovala část ekonomiky, aby oddálila kolaps zdravotnictví, řekl ve sněmovní debatě šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že jeho hnutí nepodpoří žádnou z navrhovaných variant, koronavirová opatření by se podle něj neměla řešit nouzovým stavem.

SPD podle Okamury nepodpoří prodloužení nouzového stavu, pokud vláda nesdělí zásadní život zachraňující důvody, které ale podle něj premiér Andrej Babiš z ANO neuvedl, řekl pak Okamura na plénu sněmovny.

„TOP 09 rozhodně nepodpoří prodloužení nouzového stavu o 30 dní“ řekla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Nouzový stav je krajní instrument, který se dotýká ústavních práv občanů, a podle toho by se s ním mělo zacházet, řekl šéf STAN Vít Rakušan.

V úvodu schůze k žádosti vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu o 30 dnů poslanci uctili minutou ticha z podnětu předsedkyně opoziční TOP 09 Markéty Pekarové Adamové oběti nového koronaviru. V Česku zemřelo s covidem dosud 6740 lidí.