Otevření malých obchodů vnímáme jako zásadní, říká Mauritzová. Vyjmenovala i další požadavky na vládu

Všichni hejtmani požádají o vyhlášení nouzového stavu na dalších 14 dní. Dohodli se na tom po jednání s vládou. Požadují ale změnu v některých opatřeních. Rozšířit by se měly úřední hodiny na úřadech, především by se ale od 1. března měly začít vracet děti do škol. Hejtmani taky chtějí, aby je vláda informovala, jak uvolní pravidla v obchodech a službách. Více řekla Radiožurnálu po jednání hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová (ODS). Praha 14:11 14. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová z ODS | Zdroj: Profimedia

Co vyplynulo z toho vašeho dopoledního jednání?

Domluvili jsme se, že všichni hejtmani v České republice podají žádost o nouzový stav za určitých podmínek. Vydali jsme prohlášení Asociace krajů, které bude zaslané na Úřad vlády. Usnesení obsahuje to, co považujeme za zásadní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s hejtmankou Plzeňského kraje Ilonou Mauritzou (ODS) o prodloužení nouzového stavu

My jsme toho samozřejmě původně považovali daleko více, nicméně dnes při jednání s ministrem zdravotnictví jsme byli ubezpečeni, že všechny naše návrhy projednal s epidemiologickou skupinou ministerstva zdravotnictví a že se zároveň na těchto opatřeních shodli i všichni ředitelé krajských hygien.

O jaké podmínky tedy jde?

Požadovali jsme, aby byly zrušené úřední hodiny na úřadech, omezení pro občany. To nám bylo vyhověno. Pak jsme požadovali, aby byl umožněn návrat dětí do škol od 1. března, což také bylo naplněno. Zároveň jsme se domluvili, že bychom chtěli, aby vláda zvažovala i možnost zařazení od 1. března do registru očkování pedagogů.

ONLINE: ‚Je to jediná cesta.‘ Hejtmani se dohodli na společné žádosti o vyhlášení nouzového stavu. Číst článek

Dále jsme požadovali, aby s námi epidemiologickou situaci pravidelně jednou týdně vyhodnocovala. Zabývali jsme se možností uvolňování v oblasti obchodu a služeb, neboť vnímáme například otevření malých obchodů za zásadní a byli bychom rádi, aby pan ministr zdravotnictví určil jasně, na základě čeho budeme tato pravidla vyhodnocovat. To znamená, že to bude například obsazenost takových pracovišť v České republice. Na tom jsme se také dohodli a jednou týdně budeme tu situaci vyhodnocovat a na základě toho stavu, ve kterém ta epidemiologická situace bude, budeme postupně uvolňovat ta jednotlivá opatření.

Zároveň jsme požádali i o to, aby nám byl sestaven harmonogram těch jednotlivých oblastí opatření, o kterých bychom jednali, tedy obchodu, služeb, sportu a kultury. Prostě ze všech oblastí života lidí.

Když by se od 1. března měly vrátit děti do škol, očekáváte, že to budou všechny nebo to bude spíš postupný harmonogram?

Ano, je to jak říkáte, pane redaktore. My jsme se domluvili na tom, na čem nám nejvíc záleží. Aby se do škol vrátily poslední ročníky středních škol, aby se do škol vrátily děti z maturujících tříd, plus tedy děti z 9. tříd. Zároveň jsme vyzvali mistra vnitra, aby neprodleně zabezpečil testy, které jsou nutné pro to, abychom mohli tyto děti testovat.

Ministr zdravotnictví nás ubezpečil, že za dalších 14 dní, pokud tedy bude ta situace příznivá, že dojde k uvolnění a měly by se navrátit do škol děti 1. stupně základních škol.

Ivo Vondrak

@ivondrak Dnes jsme se dohodli na tom, že všichni hejtmani požádáme o vyhlášení nouzové stavu. Je to v daný okamžik jediná cesta, jak zvládnout krizový stav v naší zemi. 51 502

Hejtmani za opoziční strany nejdříve říkali, že nebudou žádat vládu o prodloužení nouzového stavu. Proč jste změnili názor?

My jsme předně upozorňovali, že by se vláda měla dohodnutou v Parlamentu, že by měla vyhovět požadavkům opozice. Že to prodloužení nouzového stavu by se mělo v podstatě odehrávat v Poslanecké sněmovně a že by vláda neměla přenášet tu odpovědnost právě na nás na hejtmany.

Nicméně v situaci, která je, tak jsme vyzvali vládu České republiky, aby jednala s opozicí a bylo nám vyhověno. Pan premiér by se měl sejít s opozicí právě v úterý a měl by s ní projednat tyto naše návrhy. I proto jsme rozhodli, že tu žádost o nouzový stav dáme na 14 dní. Do té doby by mělo dojít k tomu, že se pan premiér s opozicí dohodne a dohodne se i na tom, jak by dál měla být situace pandemie v České republice řízena a hodnocena.

Přeci jenom, mám tu žádost brát jako přiznání, že se bez nouzového stavu nelze obejít? Že tedy opozice při jednání o nouzovém stavu neměla pravdu?

Naopak, my si myslíme, že některé body, které opozice chtěla prosadit ve vztahu k tomu, aby právě mohlo dojít k tomu prodloužení nouzového stavu, tak dnes jsme o těch bodech jednali. Vždyť opozice chtěla, aby ji vláda vyhověla například v tom, že budou navráceny děti do škol 1. března. A taky žádala a chtěla, aby mohl být prodloužený ten nouzový stav na 14 dní právě za uvolnění některých opatřeních.

Nouzový stav nelze vyhlásit proti vůli sněmovny ani na výzvu hejtmanů, píše Vystrčil v dopise vládě Číst článek

Teď to tedy vypadá, že příštích 14 dní se bude jednat. Co může být potom? Pokud by tedy vláda nesplnila vaše podmínky, hejtmanství už další prodloužení nepodpoří? Nebo jak to bude potom?

My bychom chtěli, abychom to nemuseli řešit my. Aby to právě řešila Poslanecká sněmovna. Proto vyzýváme vládu, aby začala jednat s opozičními stranami. Aby se byla schopná domluvit a aby řešila případné prodlužení nouzového stavu, či nikoliv, na půdě Poslanecké sněmovny.

Zatím nevíte, jestli to bude po těch 14 dnech opět na hejtmanech?

Doufám, že to na hejtmanech nebude, že si vláda skutečně uvědomí, aby třeba jednala včas, aby měla ty své kroky promyšlené a aby s opozicí jednala racionálně. Aby došlo, že budou mít na mysli hlavně zdraví občanů České republiky.

Nicméně jeden ze zásadních bodů, o kterém jsme jednali, byl také pandemický zákon. Pan premiér přislíbil, že bude v pondělí projednán na vládě a v úterý bude předložen i opozici. V tomto pandemickém zákoně by také mělo být hodně věcí vyřešeno.