Sněmovna schválila další prodloužení nouzového stavu. Nově potrvá až do 22. ledna

Nouzový stav vyhlášený kvůli epidemii nového koronaviru bude moci trvat v Česku do pátku 22. ledna. S žádostí menšinové vlády ANO a ČSSD o možnost jeho prodloužení o 30 dnů v úterý souhlasila Sněmovna. Pro návrh hlasovali vedle koaličních poslanců také poslanci KSČM, kteří kabinet v dolní komoře tolerují. Opoziční strany návrh nepodpořily. Praha 18:32 22. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Vláda prodlouží nouzový stav na středeční schůzi. Na ní by také mohla jednat o případném zpřísnění proticovidových restrikcí, které by plynuly z uvažovaného přesunu země ze čtvrtého do pátého stupně rizika v systému PES.

Pro prodloužení stavu nouze hlasovalo 55 ze 104 přítomných poslanců. Proti hlasovali zákonodárci z řad Pirátů, SPD, TOP 09, STAN a nezařazení. Občanští demokraté a lidovci se hlasování zdrželi.

Sněmovna vyhověla žádosti vlády a souhlasí s prodloužením nouzového stavu o 30 dnů. pic.twitter.com/scgVhek5Ef — Poslanecká sněmovna (@snemovna) December 22, 2020

Za nynější situace by stav nouze končil ve středu 23. prosince. Váže se na něj většina vládních protikoronavirových opatření. „Jsme na jedné lodi, vím to. Je mi z toho smutno a plně si to uvědomuji, ale musíme stále dělat opatření, která bolí. A abychom je mohli dělat, potřebujeme k tomu nouzový stav. Jiná možnost není,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Lze také nasadit například vojáky na pomoc mimo jiné ve zdravotnictví a v domovech pro seniory.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka stáhl návrh na prodloužení stavu nouze o 16 dnů do 8. ledna. Krok zdůvodnil tím, že vláda nesignalizovala ochotu zvýšit takzvaný kompenzační bonus postiženým podnikatelům z 15 000 na 20 000 korun měsíčně, což bylo pro lidovce podmínkou.

Česko může do pátého stupně přejít až 27. prosince. ‚Chceme, aby se lidé setkali s příbuznými,‘ řekl Blatný Číst článek

Sněmovna ale podpořila jeden ze sedmi bodů usnesení KDU-ČSL, ODS a TOP 09 s výzvou vládě, aby co nejdříve předložila slibovanou novelu krizové legislativy, která by upravovala pravidla nouzového stavu a krizového řízení.

Zástupci opozice ve zhruba čtyřhodinové debatě opět tvrdě kritizovali kabinet za jeho postup při epidemii. Výtky mířily na protiepidemické restrikce, na náhrady za výpadky příjmů i na přípravy na očkování proti covidu-19.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nařkl opozici z pokrytectví. „Děláte pravý opak. Ty vaše řečičky, to nikdo nebere vážně,“ řekl.

V podzimní druhé vlně epidemie platí nouzový stav od 5. října. Koncem října Sněmovna souhlasila s prodloužením stavu nouze podle návrhu části opozice o 17 dnů, ve druhé polovině listopadu o 22 dnů a naposledy o 11 dnů, a to podle návrhů KSČM.

Vláda chtěla vždy měsíc. Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů. Nynější je zatím na 79 dnů, nově potrvá nejméně 109 dnů.