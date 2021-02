ONLINE: Jsme přesvědčeni, že pokud nás hejtmani požádají, můžeme nouzový stav vyhlásit, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl slova opozičních stran, že s nimi před schůzí sněmovny, na které neprodloužili nouzový stav, nejednal. Podle svých slov udělal maximum, ale s opozicí se nedá domluvit, protože vládu stále uráží a napadá. Premiér to řekl v pátek po jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Sledujeme online Praha 19:28 12. 2. 2021 (Aktualizováno: 19:57 12. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Udělal jsem maximum pro to, abych přesvědčil opozici, že v případu neschválení nouzového stavu dochází k ohrožení boje proti covidu, k ohrožení zdravotního systému a životů našich spoluobčanů,“ řekl Babiš v Lánech.

Premiér dodal, že vláda jednala s hejtmany, kteří jsou podle něj na rozdíl od opozice konstruktivní a snaží se situaci vyřešit.

Podle Babiše dostali na pátečním jednání s vládou informace, jaký dopad bude mít ukončení nouzového stavu. Nezmění se podle něj opatření týkající se škol, restaurací nebo opatření na hranicích. Naopak uzavřeny nebudou obchody, tržiště, bazény nebo sauny.

Hřib: Konec nouzového stavu neznamená zrušení všech opatření. Ministerstvo většinu zachová Číst článek

„Nemůžeme si dovolit obejít zákony či sněmovnu a požádat znovu o nouzový stav nebo rozhodnout o nouzovém stavu. Není to možné a Ústavní soud by to okamžitě zrušil. Jediná možnost je zákon o krizovém řízení, tedy že by hejtmani mohli požádat o vyhlášení nouzového stavu. Je to jediná možnost pokračování nouzového stavu,“ prohlásil Babiš.

Jednání s hejtmany bude podle něj pokračovat zítra večer prostřednictvím videokonference. „Rozhodnutí musí padnout nejpozději v neděli dopoledne,“ uvedl Babiš.

Variantu opětovného vyhlášení nouzového stavu někteří ústavní právníci označovali v posledních dnech za obcházení Ústavy. Premiér Andrej Babiš to ale odmítl.

„Pokud nás k tomu vyzvou hejtmani, tak jsme okamžitě připraveni vyhlásit nouzový stav. Ne, že by si to vláda vymyslela, že chce obejít sněmovnu. Naši právníci a Legislativní rada vlády to analyzovali celý den a jsme přesvědčeni, že pokud hejtmani požádají, tak je to jediná možnost prodloužení nouzového stavu,“ popsal.

Stav nebezpečí mohou hejtmani v mimořádných situacích vyhlásit sami, někteří jej ale nepovažují za dostatečný nástroj pro boj s nákazou.

S koncem nouzového stavu bude třeba vytvořit dalších 1000 lůžek intenzivní péče a riziko nárůstu pandemie vzroste o 30 procent, domnívá se podle premiéra ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Do pohybu se podle premiéra dají miliony lidí, což bude představovat značné riziko.

Premiér zdůraznil, že konec nouzového stavu neznamená, že jsme porazili koronavirus. „Situace je vážná. Mrzí mě, že covid-19 se stal součástí politického boje, bez ohledu na to, že se jedná o ohrožení našich spoluobčanů,“ prohlásil Babiš. „Nouzový stav potřebujeme, abychom udrželi pandemii ve stavu, jaký máme teď.“

Sněmovna ve čtvrtek odmítla prodloužit nouzový stav, který tak končí v neděli 14. února.

89939