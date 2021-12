Ministerstvo zdravotnictví chce prodloužit pandemický zákon. Bez novely by v únoru skončil

Ministerstvo zdravotnictví navrhne prodloužit pandemický zákon, příští týden pošle novelu do připomínkového řízení. Bez novely by pandemický zákon v únoru příštího roku skončil. Na online tiskové konferenci to ve čtvrtek řekl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO).

Praha 19:31 9. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít