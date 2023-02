Prodloužení těžby v OKD posílí rozpočty Karviné i Stonavy o desítky milionů korun

Prodloužení těžby v OKD posílí napjaté rozpočty obcí nad šachtami. Důlní společnost jim v následujících třech letech pošle desítky miliónů korun jako kompenzace za hornickou činnost. Největší částku dostane Karviná, už do konce tohoto měsíce má mít na účtu 40 miliónů. Dohodu s těžaři schválili na svém posledním jednání zastupitelé. Karviná/Stonava 19:46 6. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důl ČSM Sever | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

S prodloužením těžby se zachovala i autentická atmosféra pravých hornických hospod. Dobře vychlazené pivo si tady vychutnává i havíř Richard Napravil, který ze zavřených šachet přešel právě na jediný funkční důl ČSM.

„Je to vlastně jediná šachta, která tady zůstala. Jinak je to pořád stejná práce, nic se nemění. Hlavně že je. To je pro mne důležité,“ svěřuje se Napravil ostravskému rozhlasu.

Stát už oznámil, že kola těžební věže se budou točit minimálně další tři roky. To silně nahrává i rozpočtům obcí, kterých se důlní činnost týká. Karviná dostane letos ze zákona poplatky za těžbu ve výši 11 milionů korun a do roku 2025 každoročně dalších 40 milionů.

„Máme dnes vícenáklady na energie. Počítáme zhruba 100 milionů korun – ty nám samozřejmě nikdo nedokryje. Museli jsme omezit investiční činnost, inflace stavebních prací, veškerých oprav – doháníme tu ztrátu na straně příjmů. Takže jsme strašně rádi. Čtyřicet milionů korun není malá částka a zasanuje nám to některé činnosti, které budeme moci dále pro naše občany dělat,“ potvrzuje primátor Jan Wolf (ČSSD).

K zákonným poplatkům dostane od těžařů další peníze i sousední Stonava. Ta do roku 2025 každoročně získá 11 milionů.

„Máme vysokou prašnost. Když je sucho a zablácené cesty, když je mokro. Je tam hluk, pískání v noci... To všechno musí lidé snášet. Právě proto jim to kompenzujeme tím, že mají třeba internet zdarma, že jsou tady příspěvky na bydlení, děti jezdí na ozdravné pobyty a tak dále,“ upřesňuje místostarosta Ondřej Feber (ANO).

Ve smlouvě s OKD má karvinská radnice dokonce pasáž o tom, že pokud Česko přijme euro, bude kompenzace za těžbu dostávat právě v evropské měně.