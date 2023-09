Titanový hřeb na povrchu. V Brně jako první v Česku používají novou metodu prodlužování kostí u dětí

‚Hledáme desítky kyberbojovníků.‘ Armáda nabere hackery, kteří budou objevovat díry v systémech

„Výhoda ruské techniky byla, že nešla hacknout. Nebylo tam totiž nic, co by šlo hacknout. To se s nákupem západní techniky mění. V ní je spousta přístrojů, které spolu komunikují,“ uvedl Haratek.