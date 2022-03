Český expert na výbušniny spolupracuje s čínskými specialisty na zbraně. Před ‚verbováním‘ Pekingu varuje BIS

Přední český expert na výbušniny Svatopluk Zeman z Univerzity v Pardubicích spolupracoval s čínskými vědeckými ústavy, které se podílejí na vývoji zbraní.

Přednášel třeba v Čínské akademii inženýrské techniky, která se zaměřuje na výzkum jaderných zbraní.

Vyplývá to z čínských vědeckých webů.

Podle spolku Sinopsis, který sleduje dění v této asijské zemi, se Čína takto dostává k cenným informacím, k nimž by kvůli embargu neměla přístup. A poznatky západních vědců může zneužít ke zbrojení.

Vedení univerzity v Pardubicích vyzvalo Zemana, aby čínské vazby zpřetrhal. Sám Zeman žádost Radiožurnálu o rozhovor ostře odmítl. Exkluzivně Pardubice 6:00 16. března 2022

Když se v říjnu 2018 konala v čínském Pekingu Mezinárodní konference obranné techniky, zúčastnil se jí i přední český expert na výbušniny z Univerzity Pardubice Svatopluk Zeman. Na akci přednesl výsledky svého nejnovějšího výzkumu o zvyšování síly různých výbušných směsí. Zeman ale nebyl na konferenci jen obyčejným hostem, byl také členem poradního výboru.

Profesor Svatopluk Zeman

Akce trvala čtyři dny a Číňané ji pojali velkoryse. Vědci byli ubytovaní v jednom z největších hotelů v Asii - Hotelu Přátelství. Čas mezi přednáškami si hosté zpříjemňovali bankety nebo návštěvou pekingské opery, za své příspěvky a prezentaci získali nejlepší z nich odměnu od dvou do deset tisíc dolarů, jak stojí na webu konference. „Cílem konference je poskytnout vám příležitost navazovat nové kontakty a diskutovat o vašich skvělých nápadech,“ stálo na pozvánce.

Bezpečnostní expert a bývalý ředitel civilní rozvědky Petr Zeman říká, že to už je daleko za hranou akademické svobody. „Je to nebezpečné, vzniká zbytečná osobní vazba mezi silovými složkami Čínské lidové republiky a člověkem, který tam jezdí přednášet. Zdravý rozum velí, že toto se do Číny nejezdí říkat, jisté věci mají zůstat chráněny,“ dodává exředitel rozvědky, jenž je nyní bezpečnostním konzultantem specializujícím se na zpravodajské služby.

Napojení na zbrojaře

Spolek Sinopsis, který monitoruje dění v Číně, navíc po detailním pátrání na čínských webech přišel na to, že celá akce byla silně provázaná s čínským zbrojním průmyslem. Akci totiž platila Čínská zbrojní společnost (China Ordnance Society), tedy státem řízená organizace. „Ta je personálně propojená s klíčovou zbrojařskou firmou Norinco, obě mají stejného ředitele Ťiao Kchaj-cheho,“ říká spolupracovník Sinopsis Filip Jirouš.

Norinco poskytuje zbraňové systémy čínské armádě, pěchotě, námořnictvu i letectvu, vyrábí tanky a další obrněná vozidla, protivzdušná a protiraketová zařízení, inteligentní munici a třeba i systémy pro dálkově řízené zbraně.

Akci navíc podpořila Klíčová laboratoř vědy a techniky pro národní obranu, kterou podle Jirouše částečně řídí Čínská lidová osvobozenecká armáda a která se ani netají zbrojními účely svého výzkumu. Na webu zdůrazňuje jako prioritu svého výzkumu technologii zbraní.

Zeman: „Běžte do pr…, do Brusele!“

Svatopluk Zeman je předním odborníkem na výbušniny a autorem více než 170 patentů. Pracuje na univerzitě v Pardubicích v Ústavu energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické. Reportér Radiožurnálu ho zastihl v budově ústavu, která stojí v těsné blízkosti areálu firmy Explosia, jež vyrábí mimo jiné plastickou trhavinu Semtex. Zemanovo pracoviště je v horním patře budovy za prosklenými dveřmi, před nimiž jsou vystaveny letecké pumy a dělostřelecký granát.

Zeman žádost Českého rozhlasu o rozhovor okamžitě a ostře odmítl. „S Českým rozhlasem nechci mít nic společného, masmédia tak rozvrátila společnost, že s tím nechci mít nic společného,“ prohlásil, aniž si vyslechl, čeho se měl rozhovor týkat. Když se ale reportér přesto zeptal na jeho přednášky v Číně, potvrdil, že do asijské země často jezdil. „Já jsem měl každý druhý rok přednášku v Číně,“ řekl hrdě.

Svatopluk Zeman se svými studenty z přednášky

Popsat, jak přednášky probíhaly, ale opět odmítl. „Nebudu vám nic vyprávět, s českými masmédii nechci mít nic společného,“ zopakoval podrážděně a kráčel dál do své kanceláře. Poslední dotaz, jestli podle něj není nevhodné nebo dokonce nebezpečné, aby přední český expert na výbušniny jezdil přednášet do Číny, ho už rozčílil. „Ale běžte do p…, do Brusele běžte! Vypadněte! Já jsem byl pod kontrolou! Vypadněte ven a už se tady neukazujte!“

V ústavech s jaderným výzkumem



Svatopluk Zeman nepřeháněl, když říkal, jak často v Číně přednášel. Potvrzují to i informace z jeho profilu na webu pardubické univerzity i z oficiálních internetových stránek čínských univerzit a vědeckých institucí. Třeba v roce 2009 podnikl říjnové „turné“ po čínských vědeckých institucích v provincii Sečuán.

Nejprve vystoupil 19. a 20. října v Ústavu chemických materiálů Čínské akademie inženýrské fyziky (CAEP), která se věnuje výzkumu, vývoji a testování jaderných zbraní. Samotný Ústav chemických materiálů se na svém webu pyšní, že „usilovně pracuje v oblasti vojenského průmyslu a obrany státu“. „Úspěšně jsme vyvinuli první vysokoenergetické výbušniny pro čínské atomové a vodíkové bomby,“ píše ústav na svém webu.

„Úspěšně jsme vyvinuli první vysokoenergetické výbušniny pro čínské atomové a vodíkové bomby," píše ústav na svém webu, kde prezentuje i fotografie z výbuchů a snímky vojenské raketové techniky.

Ještě téhož dne 20. října 2009 Zeman vystoupil také na Jihozápadní univerzitě vědy a techniky, která úzce spolupracuje na jaderném výzkumu s CAEP a má také státní prověrku na stupeň tajné. Následně 22. a 23. října 2009 přednášel na Pekingské technické univerzitě, která v utajení pracuje na vojenském výzkumu. V roce 2012 přednášel ve Výzkumném ústavu moderní chemie v Si-anu, jenž je přímo složkou zbrojařské korporace Norinco. V čínských vědeckých ústavech a na tamních univerzitách přednášel i v dalších letech.

„Ale běžte do p…, do Brusele běžte! Vypadněte! Já jsem byl pod kontrolou! Vypadněte ven a už se tady neukazujte!“ Svatopluk Zeman (expert na výbušniny)

„Je třeba si uvědomit, že čínské univerzity nejsou takové, jak je známe u nás nebo na Západě,“ upozorňuje Jirouš. „Tamní univerzity jsou řízeny komunistickou stranou. V jejich čele není rektor, ale tajemník nebo předseda výboru komunistické strany. Univerzity jsou přímo součástí politického režimu, a jsou proto velmi blízko tajným službám a armádě. Akademická práce, tak jak my ji chápeme, tam téměř neexistuje. A to nejen s ohledem na svobodu slova, ale i na to, jaký mají ty univerzity cíl. Zatímco u nás je to o posouvání vědy, tam jde o posouvání moci a síly státu, potažmo komunistické strany,“ líčí Jirouš.

Publikace, redakční rady, zbrojaři

Zeman se ale neomezil jen na přednášky. Výsledky jeho výzkumu se objevují i v čínských vědeckých magazínech, specializujících se na zbraně a výbušniny. A nejméně ve čtyřech z nich je Zeman členem redakčních rad, jak stojí na webech časopisů. Tyto časopisy přitom vydávají ústavy zaměřené na vývoj zbraní nebo společnosti spojené se státní zbrojařskou firmou Norinco.

A čeho se jeho texty týkají? Třeba v dubnu 2020 vyšel v časopisu Defence Technology, který vydává Čínská zbrojní společnost, Zemanův výzkum na téma, jak vylepšit výbušné vlastnosti známé české plastické trhaviny Semtex.

Radiožurnál poslal výsledky některých jeho výzkumů Univerzitě obrany v Brně s dotazem, jestli mohou mít vojenské využití. Mluvčí univerzity Vladimír Šidla se obrátil na odborníky z Katedry zbraní a munice Fakulty vojenských technologií. Jeho odpověď přišla vzápětí a byla stručná. „Již po zběžném zhlédnutí odborníky, lze zodpovědně říci, že daný výzkum může mít vojenské využití, neboť se jedná o explozivní materiál. Jakýkoliv explozivní materiál (výbušninu) lze využít pro vojenské účely,“ odepsal Šidla.

Svatopluk Zeman navíc spolupracoval na výzkumech s některými čínskými vědci, kteří přímo pracují pro státní zbrojní průmysl. Třeba s Liou Ningem zpracovávali výzkum nazvaný Nový pohled na citlivost nitraminů na elektrické jiskry, který v únoru 2020 zveřejnil čínský magazín Defence Technology. Liou Ning pracuje ve Výzkumném ústavu moderní chemie v Si-anu (Xian Modern Chemistry Research Institute), který je součástí zbrojařské korporace Norinco.

Spolupracovník spolku Sinopsis Filip Jirouš navíc upozorňuje, že Zemanův bývalý student a kolega v redakčních radách čínských časopisů Jen Čchi-long působí na Severozápadní polytechnické univerzitě (Northwestern Polytechnical University). „Což je pro Čínu významná ‚obranná‘ univerzita, na kterou dohlíží Ministerstvo průmyslu a informačních technologií Čínské lidové republiky a která má opět státní prověrku na přísně tajné,“ říká Jirouš.

Zneužívání vědců

Jirouš je přesvědčený, že v Zemanově případě nejde o běžnou akademickou spolupráci. „Čínští vědci, se kterými spolupracuje, často nepochází z akademického prostředí, ale vyloženě ze zbrojního průmyslu. Jsou to lidé, kteří mají velmi blízko k Čínské lidové osvobozenecké armádě a vojensko-průmyslovému komplexu v Číně,“ říká Jirouš a připomíná, že Zemanovy aktivity na téma výbušnin probíhají v době, kdy je na Čínu uvalené zbrojní embargo.

„Čínští vědci, se kterými spolupracuje, často nepochází z akademického prostředí, ale vyloženě ze zbrojního průmyslu. Jsou to lidé, kteří mají velmi blízko k Čínské lidové osvobozenecké armádě a vojensko-průmyslovému komplexu v Číně.“ Filip Jirouš (spolupracovník Sinopsis)

A právě zvaním zahraničních vědců na přednášky a konference se Čína podle něj snaží získávat informace a know-how, a tím sankční bariéry obcházet. Zbrojní embargo uvalily evropské státy v roce 1989 za krvavé potlačení demonstrací na náměstí Nebeského klidu v Pekingu a Česko se k němu přihlásilo ještě před vstupem do Unie. Embargo platí dosud.

Varují bezpečnostní analytici i BIS

Miroslav Mareš, jenž na katedře politologie Masarykovy univerzity v Brně vede Bezpečnostní a strategická studia, se navíc pozastavuje nad tím, že v případě Svatopluka Zemana jde právě o vývoj výbušnin.

„Pokud se jedná o výzkum výbušnin a bezpečnostně citlivých věcí, varování před aktivitami čínských zpravodajských služeb je určitě na místě a je třeba zvýšené obezřetnosti. Protože Čína pro svůj vojenský a bezpečnostní potenciál může využít poznatky takovýchto výzkumů,“ varuje Mareš.

České tajné služby už několik let varují před snahami čínských zpravodajských složek získávat informace a znalosti českých vědců. „BIS již řadu let upozorňuje na mimořádný zájem čínských zpravodajských služeb o české akademické prostředí. V případě strategických oblastí, kam patří výzkum a vývoj zbraňových systémů, tam je ten zájem zpravodajských služeb Číny téměř stoprocentní,“ varuje mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Univerzita: řešíme to

Zemanovy čínské aktivity se dotýkají i Univerzity Pardubice, kde přednáší. Čínské instituce, ve kterých Zeman přednášel, ho vždy prezentovaly jako zástupce české univerzity v Pardubicích, aby podtrhly jeho význam a důležitost. Zdůrazňovaly to vědecké ústavy, kde přednášel, i časopisy, ve kterých publikoval.

Vedení univerzity již Zemana vyzvalo, aby spolupráce s Číňany zanechal. „Tyto aktivity s panem Zemanem řešíme, protože neodpovídají celkové strategii univerzity. Vyzvali jsme ho, aby ukončil kontakty s rizikovými vysokými školami v Číně a opustil redakční rady čínských časopisů,“ řekla mluvčí univerzity Martina Macková. Ačkoli o výzvě k opuštění redakčních rad mluvila Macková už 9. února, Zemanovo jméno na seznamech členů do dnešního dne stále zůstává.

Dohodu o spolupráci má i škola

Jenže i sama pardubická univerzita se na svém webu hlásila ke spolupráci s problematickým Výzkumným ústavem moderní chemie v Si-anu spojeným s Norinco a rámcovou smlouvu měla také s Jihozápadní univerzitou vědy a techniky, která se podílí na čínském jaderném výzkumu.

„Oba ukončili studijní pobyt už před dvěma lety. Během pobytu nepřišli do styku s citlivými nebo utajovanými daty, protože fakulta jimi ani nedisponuje. Neúčastnili se také například řešení projektu s komerčním partnerem, kde by bylo případně možné získat know-how.“ Martina Macková (mluvčí univerzity)

Mluvčí Macková namítala, že faktická spolupráce není žádná. „S Xi'an Modern Chemistry Research Institute byla podepsaná dohoda o spolupráci v roce 2020 na pět let, ale doposud nebyla aktivně naplněna,“ řekla.

Jen minimální výsledek má podle ní dohoda s Jihozápadní univerzitou vědy a techniky. „Spolupráce měla jediný výsledek. Tím byl půlroční a roční studijní pobyt dvou čínských studentů na Fakultě ekonomicko-správní. Oba ukončili studijní pobyt už před dvěma lety. Během pobytu nepřišli do styku s citlivými nebo utajovanými daty, protože fakulta jimi ani nedisponuje. Neúčastnili se také například řešení projektu s komerčním partnerem, kde by bylo případně možné získat know-how nebo technické či technologické informace,“ doplnila Macková. Proč tedy pardubická univerzita takové dohody vůbec uzavírala, Macková nevysvětlila.

Protivlivový manuál

Loni v létě přitom Ministerstvo vnitra vydalo „Protivlivový manuál pro sektor vysokých škol“, který akademikům radí, jak rozpoznat, když se o ně zajímají cizí zpravodajské služby, a jak se proti tomu bránit. Vedení pardubické univerzity však odmítá, že by chybovalo. Ani při vlastní výuce, ani při zahraniční spolupráci. „V rámci Univerzity Pardubice řešíme vzdělávání studentů a vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost výlučně pro civilní účely. Představitelé Univerzity Pardubice si uvědomují nutnost koordinace vědní politiky v citlivých oblastech se státní správou a našimi partnery v rámci NATO,“ tvrdí Macková.

Radiožurnál už na konci ledna oslovil také všechny zmíněné čínské univerzity a čínskou ambasádu v Praze s dotazem, jak konkrétně využívaly výsledky výzkumů Svatopluka Zemana. Dosud ale nepřišla ani z jedné z nich žádná odpověď.

Čínské aktivity profesora Zemana 1st International Conference on Defence Technology 2018 (První Mezinárodní konference obranné techniky 2018)

Svatopluk Zeman vystoupil s přednáškou na téma zvyšování síly různých výbušných směsí. Zároveň byl na této konferenci členem akademického a technického poradního výboru.

Sponzorem konference byla organizace China Ordnance Society (Čínská zbrojní společnost). Ta je přímo propojená s klíčovou zbrojařskou firmou Norinco, kterou řídí čínský režim. Obě mají stejného šéfa Jiao Kaihe a Norinco na své webu píše, že Čínská zbrojní společnost je jeho součástí.

Partnerem akce byla například Key Laboratory of Science nad Technology for National Defence (Klíčová laboratoř vědy a techniky pro národní obranu), což je organizace částečně řízená Čínskou lidově osvobozeneckou armádou. Další partnerem byla Beijing Institute of Technology (Pekingská technická univerzita), což je přední univerzita pro čínský obranný výzkum, která se zabývá vývojem zbraní. V roce 2006 získala prověrku na práci v utajení. International Conference on Defence Technology 2020 (Mezinárodní konference obranné techniky 2020)

Svatopluk Zeman byl členem akademického poradního výboru.

Akce měla být pořádaná pod „odborným vedením“ Norinca a další čínské státní zbrojařské firmy China South Industries group Corporation Limited.

Sponzorem měla být opět Čínská zbrojní společnost. Není ale jasné, zda se nakonec skutečně konala, je možné, že kvůli pandemii čínského koronaviru se neuskutečnila. Chinese Academy of Engineering Physics, Institute of Chemical Materials (Čínská akademie inženýrské fyziky, Ústav chemických materiálů)

Svatopluk Zeman tam přednášel 19. – 20. října 2009 a 22. října 2012.

CAEP je čínskou organizací zaměřené na výzkum, vývoj a testování jaderných zbraní a Ústav chemických materiálů se specializuje výzkum a vývoj výbušnin pro vojenský průmysl a na svém webu se chlubí, že „úspěšně vyvinul první vysokoenergetické výbušniny v Číně pro atomové bomby a vodíkové bomby“. Xi'an Modern Chemistry Research Institute (Výzkumný ústav moderní chemie v Si-anu)

Svatopluk Zeman tam přednášel 16. – 17. října 2012.

Ústav je přímo součástí čínské státní zbrojařské firmy Norinco. Je klíčovým útvarem vojenské ochrany schváleným čínskou Státní správou vědy, techniky a průmyslu pro obranu státu. Zaměřuje se na výbušniny a nové výbušné technologie pro vojenské účely.



Beijing Institute of Technology (Pekingská technická unvezita)

Svatopluk Zeman zde přednášel 22. - 23. října 2009 a 10. - 15. prosince 2011. Tehdy navštívil v pekingské univerzitě i Státní laboratoř výbušné vědy a techniky (State Key Laboratory of Explosion Science & Technology), která na svém webu uvádí na prvním místě zbrojní účely výzkumu – vědu a technologii zbraní.

Australská organizace ASPI analyzující dění v Číně řadí Pekingskou technickou univerzitu mezi přední čínské univerzity zaměřené na vojenský výzkum, podle ASPI se zabývá výzkumem a vývojem zbraní. V roce 2006 získala prověrku na práci v utajení. Southwest University of Science and Technology (Jihozápadní univerzita vědy a techniky)

Svatopluk Zeman tam přednášel 20. října 2009 a 18. prosince 2016.

Jihozápadní univerzita vědy a techniky úzce spolupracuje na jaderném výzkumu s CAEP, má prověrku na stupeň tajné a zároveň je podle ASPI “vysoce riziková”. Zemanovu prosincovou přednášku spolupořádalo sečuánské inovační centrum pro fúzi vojenské a civilní sféry v oblasti energetických materiálů. Tato laboratoř má pro stát klíčový význam.



Publikační činnost

Svatopluk Zeman publikuje v časopisu Chinese Journal of Energetic Materials, v němž je i členem redakční rady. Časopis vydává CAEP, Ústav chemických materiálů.

Publikuje v časopisu Chinese Journal of Explosives&Propellants, kde je i členem redakční rady. Časopis vydává Čínská zbrojní společnost a Výzkumný ústav moderní chemie v Si-anu, což jsou dvě součásti Norinco.

Publikuje v časopisu Defence Technology, kde je i členem redakční rady. Magazín vydává opět Čínská zbrojní společnost.

Svatopluk Zeman je i členem redakční rady časopisu FirePhysChem, který vydává Výzkumný ústav moderní chemie v Si-anu. Spolupráce

Svatopluk Zeman spolupracoval na výzkumech s některými vědeckými pracovníky, kteří mají úzké vazby na čínský vojenský průmysl. Třeba s Liou Ningem zpracovávali výzkum nazvaný Nový pohled na citlivost nitraminů na elektrické jiskry, který v únoru 2020 zveřejnil čínský magazín Defence Technology. Liou Ning pracuje ve Výzkumném ústavu moderní chemie v Si-anu, který je součástí Norinco.

Zemanův bývalý student a kolega v redakčních radách čínských časopisů Jen Čchi-long působí na Severozápadní polytechnická univerzita (Northwestern Polytechnical University), což je národní klíčová univerzita, řízená Ministerstvem průmyslu a informačních technologií Čínské lidové republiky a podle ASPI jednou z nejvýznamnějších civilních obranných univerzit v ČLR s prověrkou na přísně tajné.