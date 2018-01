Profesoři převzali jmenovací dekrety. Nový titul získala i režisérka Třeštíková

„Profesor musí zajišťovat stabilní, světově srovnatelnou úroveň daného oboru. Univerzitní profesor by měl být nejen vědeckou a pedagogickou, ale i morální autoritou. Výraznou osobností a jistotou, na niž je možné se spoléhat a již je možné za všech okolností věřit," pronesl před novými profesory a profesorkami rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

„Svým působením máte velkou možnost přispívat k prohlubování a uchovávání nejnovějších poznatků a znalostí ke společenskému rozvoji a také k prosazování otevřené demokratické společnosti," dodal ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO.

Studenti jsou inspirativní, míní Třeštíková

Mezi osobnostmi z oblasti medicíny, přírodních i humanitních věd, pedagogiky a umění bylo v pondělí sedm žen. Jednou z nich byla i režisérka Helena Třeštíková, známá pro své časosběrné dokumenty jako Manželské etudy, Marcela nebo René. Od roku 2002 učí na pražské FAMU.

„Strašně zajímavé je setkávání se studenty. Najednou vidíte jiný přístup k dokumentárnímu filmu a jiné uvažování. Člověka to inspiruje, protože studenti přijdou na věci, na které bych já nepřišla,“ vysvětlila Třeštíková.

Se studenty se setkává i Jarmila Heisigerová, která získala titul profesorky v oboru očního lékařství. Má a starosti stáže a přednášky pro mediky.

„Doufám, že během naší stáže jim dokážeme ukázat hloubku a neuvěřitelnou krásu očního lékařství, které zahrnuje jak chirurgii, nádory, tak i celková onemocnění. Často jsme ti detektivové, kteří řeknou, že tady by mohla být roztroušená skleróza nebo lymfom, nádor mozku. Musím říct, že řada z nich se pak vyprofiluje a stanou se očními lékaři," přiblížila Heisigerová.

Karolinum - jmenování profesorů

Vědeckou práci ztěžuje byrokracie

Za nově jmenované profesory pronesl projev Tomáš Šimůnek, biochemik z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Upozorňoval v něm mimo jiné i na problémy s financováním, před kterými často vědci v Česku stojí.

„Problém je opravdu byrokracie, obrovská administrativa s tím spojená. Nakonec my ty finance dostaneme, ale až do poslední chvíle nevíme, kolik peněz to vlastně bude. Nakonec to vůbec nebývá špatné, ale problém je ta nekoncepčnost a nejistota," popsal Šimůnek.

Slavnostního ceremoniálu ve Velké aule Karolina se zúčastnilo 7 nových profesorek a 43 nových profesorů, další dva se omluvili. Nejvíce kandidátů navrhla Univerzita Karlova, a to konkrétně třináct.

Jmenování nových profesorů svým podpisem stvrzuje prezident republiky. Ačkoli v minulosti předával někdy dekrety prezident osobně, Zeman se ceremoniálu účastnit nechce. Po dohodě se tohoto úkolu ujal šéf resortu školství Robert Plaga, podobně jako v posledních letech jeho předchůdci ve vedení ministerstva školství.

Procedura jmenování profesorů budí větší zájem od roku 2015, kdy Zeman odmítl jmenovat tři kandidáty kvůli údajným prohřeškům z minulosti.

Karolinum - jmenování profesorů