Pražský zastupitel řešící problematickou zakázku. Kdo je zadržený náměstek Jan Baláč?

Jedním ze dvou obviněných v souvislosti se zásahem policie na ministerstvu práce a sociálních věcí je náměstek pro řízení sekce ekonomické a IT Jan Baláč. Ten je zároveň členem zastupitelstva v Praze 2. Policie ho viní z pletich při zadávání veřejné zakázky a kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Praha 13:31 24. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Baláč | Zdroj: ČSSD / iROZHLAS.cz

Baláč na ministerstvu práce a sociálních věcí působí od března 2019, kdy nastoupil jako zastupující náměstek pro řízení sekce ekonomické a IT. O tři měsíce později byl ministryní Janou Maláčovou (ČSSD) jmenován do funkce náměstka této sekce, která byla do té doby půl roku neobsazená.

Zásah protimafiánské centrály na ministerstvu práce: detektivové kvůli IT zakázkám obvinili 2 úředníky Číst článek

Sekce byla kvůli organizaci zakázky pod opakovanou kritikou Andreje Babiše (ANO). Premiér v dopisech ministryni Maláčové, které se podařilo serveru iROZHLAS.cz získat, poukazoval především na nízkou odbornost jejích spolupracovníků.

„Členové vlády budou v personální politice svých ministerstev respektovat zásadu vysoké odbornosti. Tomu však neodpovídá Váš neodpovědný výběr a jmenování Jana Baláče,... který dle mých informací nemá absolutně žádné zkušenosti z oblasti ICT, tento obor nestudoval, je bez jakýkoliv zkušeností z oblasti tvorby a provozu informačních systémů, odkázaný pouze na nekonsolidovaný a nedostatečně vybavený útvar ICT,“ napsal Babiš ministryni v červnu 2019. Jmenování Baláče také označil za „rizikové“.

Baláč řešil především zakázku na nový jednotný informační systém pro resort. Ten měl původně fungovat už v roce 2017, přípravy se však opozdily. Baláč během příprav v lednu tohoto roku informoval o výrazném prodražení celého projektu z 1,5 miliardy korun na bezmála 2,5 miliardy korun. Zároveň upozornil, že se při testování objevují problémy a je nutné zvolit i nový model migrace dat.

Manažerská kariéra

Jan Baláč studoval na univerzitě v Cambridge a na Londýnské škole ekonomických a politických věd. Nejdříve zastával pozici projektového manažera v oblasti čistých technologií ve společnosti LEEF Technologies, později pracoval ve firmě ČEZ ESCO jako manažer rozvoje podnikání nebo jako jednatel společnosti ČEZ Solární. Před svým nástupem na ministerstvo práce a sociálních věcí působil i v pozici provozního a finančního ředitele Nadace České spořitelny.

Náměstek Baláč se zároveň angažuje v pražské ČSSD, je členem zastupitelstva na Praze 2, konkrétně v obvodním výkonném výboru. V minulosti byl také místopředsedou pražské ČSSD i šéfem stranické buňky na Praze 2. Je ženatý a má dvě dcery.