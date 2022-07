Jak šel čas s ‚Mišákem‘ Redlem: od Krejčířova bílého koně k nesvéprávné hlavě zločinecké skupiny

Dlouhé roky nebyl veřejnosti známý, nedávno odhalená policejní zjištění ale ukazují, že měl podnikatel a lobbista Michal Redl dlouhodobý vliv na samotné špičky hnutí STAN – Stanislava Polčáka, Petra Hlubučka nebo Petra Gazdíka. Ještě před dovršením třicítky se přitom zapojil do stamilionových podvodů gangstera Radovana Krejčíře. A to všechno zvládal, přestože je podle posudků od roku 2008 oficiálně částečně nesvéprávný a potřebuje opatrovníka. profil Praha/Zlín 5:00 5. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté odvádějí lobbistu Michala Redla | Foto: Michal Růžička | Zdroj: MAFRA/Profimedia

„Já ti říkám, Jirko, žádný strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást.“ Tak podle odposlechu Redl v konspiračním bytě bývalému volebnímu manažerovi TOP 09 Jiřímu Fremrovi parafrázoval text písně skupiny Kabát.

Spurný k Dozimetru: První obvinění začínají vypovídat, chtějí spolupracovat s policií Číst článek

Podle policie byl Redl faktickou hlavou celé organizované zločinecké skupiny, která vyváděla miliony z pražského dopravního podniku. Rozdával úkoly a rozděloval peníze z úplatků. Operace řídil ze dvou konspiračních bytů v centru Prahy – v Revoluční a Dlážděné ulici.

„Výši odměn určoval Michal Redl, který peněžní prostředky rozděloval zpravidla dle zásluh jednotlivých členů organizované zločinecké skupiny na konkrétním úkolu,“ uvádí vyšetřovatelé.

A jejich verzi potvrzuje i obviněný podnikatel Pavel Dovhomilja, který promluvil pro Seznam Zprávy předtím, než se šel přihlásit na policii.

Členům skupiny hrozí až desetileté tresty vězení. Konkrétně Redla kriminalisté obviňují z účasti na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatků a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

Otcův nástupce

Nyní již k tomu, jak se z Redla stal navzdory zdravotním problémům vlivný zákulisní šíbr.

Jeho otec Petr platil dlouhá desetiletí za jednoho z nejvýznamnějších podnikatelů na Zlínsku s majetkem v hodnotě stovek milionů korun.

Obviněný v kauze kolem Hlubučka se přiznal ke korupci. Popsal, jak celá skupina fungovala Číst článek

K větším penězům přišel už za socialismu, byl agentem StB a v proslulém JZD ve Slušovicích působil v zahraničním oddělení, díky čemuž se dostal k zahraničním devizám. A to byla také jeho výhoda během privatizace. Po revoluci začal následně skrze firmu Gambler Zlín ve velkém podnikat v hazardním průmyslu.

Jeho syn Michal následně během své podnikatelské kariéry pochopitelně z kontaktů i prostředků svého otce těžil.

Přes otce Petra – mimo jiné spolumajitele zlínského Interhotelu Moskva (dnes již pod názvem Interhotel Zlín) – se Redl mladší seznámil se zřejmě nejnebezpečnějším českým gangsterem Radovanem Krejčířem. Redl starší se totiž znal s jeho otcem Lambertem Krejčířem.

Krejčířův Míša

Ještě před dovršením třicítky se tak mladý a ambiciózní Michal Redl zapletl do pochybných obchodů a podvodů Radovana Krejčíře.

Dokonce po jeho boku čelil dvěma kauzám. První byl případ jihlavské společnosti M5, kde Krejčíř se svými kumpány od listopadu 2001 do ledna 2002 připravili stát na daních z pohonných hmot o půl miliardy korun.

Druhou bylo v roce 2002 vytunelování stovek milionů korun z České spořitelny přes společnost Technology Leasing. Už tehdy vstoupily do hry psychiatrické posudky o duševních chorobách stíhaných podnikatelů a podvodníků. Redlův advokát tehdy soudům předložil posudek o vážné psychické nemoci, která se mu měla projevit až po zahájení trestního stíhání a která ho částečně omezuje na svéprávnosti.

Jsem přesvědčen, že jsou Redlovy zdravotní posudky účelové, říká bývalý elitní detektiv Tichý Číst článek

Z obou kauz se díky tomu vyvlékl. Podle lékařů mu totiž jeho zdravotní stav neumožňuje vnímat trestní řízení. Už tehdy však o tom měli kriminalisté pochybnosti.

Detektiv Karel Tichý, který před dvaceti lety vyšetřoval kauzy kolem Krejčíře, pro Radiožurnál uvedl, že považuje posudky o Redlově zdraví za „účelové“ a doplnil i vzpomínku na první společné setkání, ke kterému došlo v letech 2002-2003:

„Redl byl tehdy hubený tmavovlasý hošík. Koukal jsem na něj a říkal jsem si: ‚Kruci, tak tohle je hlavní pachatel v kauze Technology Leasing.‘ Začali jsme se bavit, ale nejdřív mluvit nechtěl, protože bylo vidět, že se Krejčíře strašně bojí.“

Krejčíř v té době dosadil Redla do fotbalového klubu Drnovice poblíž Vyškova, který hrál díky mecenášství lokálního podnikatele Jana Gottwalda první ligu. Ten ale začal mít problémy se splácením pohledávek. A tak Krejčíř Drnovice skrze Redla vytuneloval. Prodejem hráčů získal 50 milionů korun.

Podle Tichého plnil Redl v Krejčířových podvodech s Technology Leasing či Drnovicemi spíš roli bílého koně než rovnocenného partnera. „Byl to klasický bílý kůň. I tak, jak jsem ho poznal. Ale on si o sobě myslel, že je nějaký Krejčířův společník nebo téměř na jeho úroveň postavený obchodní partner,“ řekl detektiv Radiožurnálu.

Radovan Krejčíř u jihoafrického soudu | Foto: Zbyněk Pecák / CNC | Zdroj: Profimedia

Přesto byl jejich vztah velmi těsný a gangster Redlovi důvěřoval. Když v roce 2002 skončil Krejčíř na několik měsíců ve vazbě, instruoval Redla motáky, jak má postupovat ve finančních machinacích s Technology Leasing: „Čau Míšo. I když se spolu moc dlouho neznáme, musím objektivně říct, že jsem velmi pozitivně překvapen za loajalitu a přístup tvojí osoby ke mně. (…) Prosím tě, snaž se vytahovat v klidu peníze z TL a dávej je cash otci. Měj se fajn a pozdravuj Stanika. Brzy na shledanou, Raďulka,“ psal tehdy Krejčíř zpoza mříží.

I on se chtěl soudů zbavit papírem na duševní chorobu, nakonec ale ještě před vyřčením rozsudku v červnu 2005 z České republiky uprchl. Stalo se tak v průběhu slavné zpackané domovní prohlídky, kterou u něj prováděli kriminalisté. Krejčíř se během ní dostal ze své rozlehlé černošické vily, za několik dní se objevil na Seychelách a domů už se nevrátil. V současné době sedí za vážné kriminální činy v jihoafrickém vězení.

‚Byli jsme ujištěni, že jde o dávnou minulost.‘ Piráti chtějí nové vysvětlení vazeb mezi STAN a Redlem Číst článek

Posudek si měl tehdy zařizovat u psychiatra Jana Cimického, kterého loni vyznamenal prezident Zeman a hned několik žen obvinilo ze sexuálního násilí. „To, co se jim povedlo u Redla, chtěli aplikovat i na Krejčířovi,“ tvrdí detektiv Tichý, podle něhož byl Cimický Krejčířovým rodinným přítelem.

Po Krejčířově útěku ze země se Redl stáhl na Zlínsko a začal podnikat sám na sebe, před policií jej kryla lékařsky doložená omezená svéprávnost. Možného stíhání v Krejčířových kauzách jej následně definitivně zprostila amnestie prezidenta Klause v roce 2013.

Mezitím se spolu s otcem velmi brzy začali točit kolem začínajícího hnutí STAN. To vzniklo ještě jako Nezávislí starostové pro kraj v roce 2004 právě na Zlínsku, odkud se pak rozšířilo do severních a středních Čech. V roce 2009 se transformovalo do celostátního hnutí Starostové a nezávislí. Redl byl s jeho zakladateli Petrem Gazdíkem a Stanislavem Polčákem v kontaktu už od těchto raných fází.

„Znal jsem se především s jeho otcem, tuším v roce 2006 jsem mu poskytoval právní služby. Postupně jsem poznal členy jeho rodiny,“ přiblížil Polčák, kdy se jeho cesty s Michalem Redlem poprvé zkřížily.

Redl starší daroval STAN v průběhu let miliony korun. I Gazdík v minulosti přiznával, že hnutí „dlouhodobě financoval“, a to až do své smrti v roce 2017.

Nesvéprávný zákulisní hráč

Redl si v těchto letech udržoval vliv na vrcholné členy hnutí STAN. V září 2011 například doporučil tehdejšímu poslanci a 1. místopředsedovi hnutí Stanislavu Polčákovi nepříliš známého Martina Sankota na post náměstka ministra kultury. Tím se také Sankot na jaře 2012 stal.

Z policejních odposlechů zpětně vyplývá, že si Redl se Sankotem byli velmi blízcí. „Potřebuju, aby mezi náma, minimálně náma dvěma, byla absolutní důvěra. Dřív to jako fungovalo, třeba jako ten Saki, když seděl na kultuře,“ říkal Redl jednomu ze svých společníků v květnu 2021.

Hanáková přistoupila na všechny podmínky vedení ND. Sankot tak končí Číst článek

Před rokem se mimo jiné v rámci Redlovy skupiny uvažovalo i o tom, že by Sankota prosadili na jednu z klíčových pozic v pražském dopravním podniku. Kvůli tomu také bývalý náměstek minimálně dvakrát navštívil byt v Dlážděné ulici.

Paralelně s tím ale Redl řešil i otázky týkající se svého zdraví. Okresní soud Plzeň-město už totiž čtyřikrát rozhodoval o omezení jeho svéprávnosti. Konkrétně v letech 2008, 2014, 2018 a naposledy v polovině letošního května.

Zejména první rozsudek, který z Redla učinil částečně nesvéprávného, přináší o zlínském podnikateli pozoruhodné informace, například že cítil spoluzodpovědnost za všemožná příkoří ve světě.

„Začal pociťovat jakýsi fiktivní pocit viny, který chce odčinit. Začal se intenzivně zajímat o činnost nadací a podobných dobročinných organizací. Uvedeným organizacím zasílá nepřiměřené peněžité dary. Ztratil zcela kontakt s realitou,“ citují z rozsudku ze 7. listopadu 2008 Seznam Zprávy.

Podle rozsudků byl v nejhorším zdravotním stavu kolem roku 2006, kdy začalo několikaleté období, během kterého byl opakovaně dlouhodobě hospitalizován na psychiatrické klinice v Olomouci. Nepomohla mu ani léčba elektrošoky. Především tyto informace vedly k tomu, že státní zástupce v „Krejčířových“ kauzách Technology Leasing a M5 Redlovo stíhání zastavil.

Policie ale se soudními závěry polemizuje. „Žádná z osob, se kterými Michal Redl jednal, neprojevila pochybnosti ohledně jeho duševního stavu. Členové organizované zločinecké skupiny jednali podle jeho pokynů,“ naznačuje policie, že psychiatrické posudky mohou být zmanipulované.

Tomu nahrává i to, že byl Redl během tohoto období podnikatelsky aktivní jak skrze svůj svěřenský fond Fidea, tak i v zákulisních jednáních se špičkami hnutí STAN.

Hlavním Redlovým ekonomickým vehiklem je zlínská firma Kidron, přes níž vlastní své další firmy i luxusní dům nad Zlínem. Podle informací Deníku N přes ni proteklo sto milionů korun ze společností ovládaných bílými koňmi, například 78letou důchodkyní z Kojetína, bývalou zdravotní sestrou.

Vila Michala Redla v Kudlově, části Zlína | Foto: Zdeněk Němec / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Skrytý vliv prozrazen

Redlův vliv na špičky STAN vyšel na povrch v roce 2017. Radiožurnál tehdy zjistil, že podnikatel konzultuje personální nominace s Polčákem.

Ten také pochází ze Zlínska, měl ale velký vliv v pražské organizaci STAN, kterou ovládal spolu s Petrem Hlubučkem, dalším obviněným v kauze Dozimetr. Nad Redlovou omezenou svéprávností se nikdo z nich nepodivoval.

Stanislav Polčák přeposlal stranickou komunikaci Michalu Redlovi (koláž). | Foto: Český rozhlas

„Jednalo se o to, že hnutí STAN v Praze začíná a měli jsme možnost obsadit některé pozice svými zástupci. Udělali jsme si seznam lidí, konzultoval jsem s řadou dalších lidí, jestli neznají experty v Praze ve vodárenství, plynárenství, energetice,“ zdůvodnil pro Radiožurnál Polčák, proč si s Redlem o nominacích mailoval. Reportérce tehdy přiznal, že o Redlových stycích s Krejčířem ví.

Starostům a nezávislým radí Krejčířův muž. Řeší s ním personální nominace Číst článek

Druhým Polčákovým vysvětlením tehdy bylo, že chtěl personálie konzultovat pouze s Redlovým otcem Petrem, ale na něho neměl mail.

Radiožurnál zjistil, že už před pěti lety byli s Redlem ze STAN v kontaktu tehdejší šéf hnutí Petr Gazdík nebo zlínský primátor Miroslav Adámek a jeho náměstek Ondřej Běták.

V důsledku zjištění následně Polčák na dalším sněmu STAN neobhajoval místopředsednickou pozici. Jak ale později přiznal, s Redlem udržoval vztahy dál a do nejužšího vedení hnutí se vrátil na loňském sněmu. Nyní, po opětovném provalení jeho nadstandardních vztahů s Redlem, pozastavil členství ve STAN.

„Nebudu zapírat, že se s Michalem Redlem vídám společensky. V rámci roku se to stane dvakrát, třikrát, ne vícekrát,“ řekl letos v lednu Polčák Seznam Zprávám.

„S panem Redlem se znám pouze společensky. Naprosto vylučuji, že bychom spolu řešili cokoliv týkajícího se politických záležitostí,“ říkal před půl rokem Hlubuček.

Vizitky s číslem 508 pro ty, kteří jsou ochotni zaplatit. Jak konspirovala skupina v kauze kolem Hlubučka Číst článek

A do třetice Gazdík: „V pravidelném kontaktu nejsme, ale občas se vidíme třeba na nějaké společenské nebo kulturní akci,“ říkal v roce 2017.

Kriminalisté ale během prošetřování přišli na zcela odlišné informace, než napovídají tvrzení členů STAN, že se se zlínským podnikatelem vídali pouze společensky. A to, že Redl s Polčákem, Hlubučkem i Gazdíkem udržoval dlouhé roky blízké vztahy.

Schůzky i po volbách

V policejním spisu je konkrétně popsaná zimní dovolená v jižním Rakousku v březnu 2016, tedy v době, kdy nevěděl nikdo nic o tom, že by se bývalý blízký spolupracovník gangstera Krejčíře stýkal se špičkami hnutí STAN.

Gazdík byl v Korutanech v jižním Rakousku s rodinou, Polčákem, Redlem a dalším obviněným podnikatelem Pavlem Kosem na dovolené. Formulaci, že by byl na dovolené s Redlem, ale Gazdík odmítá. Původně dokonce Deníku N tvrdil, že si nevzpomíná, že by tam Redl byl.

Petr Gazdík

@petrgazdik K Deníku N: nebyl jsem na dovolené s Michalem Redlem. Na horách na pozvání Stanislava Polčáka jsem byl s rodinou. Redla jsem v té době znal jen od vidění. Pozdější pracovní a společenské kontakty s ním jsem nikdy nepopíral. Popírám, že by jakkoliv zasahoval do rozhodování STAN. 6 139

„Když jsem jezdil s panem Polčákem na lyže, tak jsem viděl, že se tam zastavil i pan Redl,“ připustil posléze pro Radiožurnál Gazdík. „Tehdy jsem ho ani pořádně neznal,“ dodal.

Policisté navíc zjistili, že si Redl s Gazdíkem v průběhu loňského roku poměrně často telefonovali pomocí mobilů s kryptografickou ochranou. Radili se spolu o mediálním obrazu hnutí STAN, v dalším hovoru si Redl domlouval návštěvu v Suché Lozi, kde Gazdík dlouhé roky žije i tam starostoval.

‚Slepičák‘ Hlubuček: od mocného pražského politika a ‚zeleného‘ náměstka ke členovi zločinecké skupiny Číst článek

V rozhovoru pro Deník N Gazdík nejprve uvedl, že si na Redlovu návštěvu Suché Lozi, která se odehrála 13. listopadu 2021, nepamatuje. „Je možné, že jel okolo a zastavil se,“ uvedl nejprve. Vzápětí si ale vzpomněl.

„On se zastavil s kolegou Hlubučkem. Kolega Hlubuček chtěl vidět systém ekologické stability obce, který jsem budoval roky, tak jsem jim to ukázal,“ vysvětlil pro Radiožurnál Gazdík. „Pan Redl přijel s kolegou, tak ho nebudu vyhánět. Ukazoval jsem mu větrolamy a podobné věci.“

Tyto nestandardní styky s Redlem a spol. následně Gazdíka připravily o post ministra školství.

Jen tři dny před schůzkou v Suché Lozi se podle informací Seznam Zpráv sešel Redl s ředitelem České pošty Romanem Knapem. Bylo měsíc po sněmovních volbách a oba muži se podle Knapa bavili o tom, „jak se přenastavují špagáty moci a vlivu“.

Pár dní poté, co se informace o schůzce Knapa s Redlem dostaly na veřejnost, oznámil šéf České pošty, že na konci září z funkce po čtyřech letech odejde. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) není důvodem Knapova odchodu styk se zlínským podnikatelem.

Na základě policejních zjištění se z Michala Redla stala v posledních týdnech persona, se kterou není radno mít společnou minulost. A ve vládním hnutí STAN, kterému kauza Dozimetr přivodila doposud největší potíže, probíhá očista od lidí, kteří se s Redlem či Hlubučkem zapletli. STAN také zahájil hloubkovou prověrku financování a už i vrátil jeho 300tisícový dar.

Michal Redl míří k soudu, který rozhodl o jeho vazbě | Foto: Michal Růžička/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Svatba ve vazbě?

Na závěr zpět k Redlovým zdravotním posudkům. K zatím poslednímu prodloužení omezené svéprávnosti na dalších pět let došlo 13. května letošního roku, pouhých pět týdnů před razií, po níž skončil ve vazbě. „Onemocnění je trvalého rázu, nelze jej vyléčit,” stojí v něm. Zároveň mu soud zvýšil měsíční částku, kterou může sám utratit – z původních 75 na 100 tisíc. Verdikt je prozatím nepravomocný.

Obviněný Redl, který má omezenou svéprávnost, se chce oženit a vyměnit opatrovníka Číst článek

Tři dny po zadržení Redl požádal o jmenování nového opatrovníka a o další dva dny později oficiálně požádal soud o povolení ke sňatku se svou současnou partnerkou, s níž má dvě děti.

Podle kriminalistů Redl v běžném životě funguje bez obtíží, jeho omezená svéprávnost jim však vyšetřování může mařit. Podobně, jako tomu bylo u jeho dřívějších kauz. Nelíbí se jim také fakt, že mu zůstal pas i řidičský průkaz.

Podle právníka Martina Richtera z Katedry trestního práva Univerzity Karlovy Redlovi omezení svéprávnosti v aktuální kauze nepomůže, řekl v rozhovoru pro Radiožurnál.

A postup soudu prodlužující Redlovi omezené svéprávnosti chce prověřit ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). „Po poradě s pracovníky ministerstva jsem vydal pokyn k okamžitému zahájení dohledu nad postupem Okresního soudu Plzeň-město ve věci rozhodnutí o omezení svéprávnosti pana Michala Redla. Současně ministerstvo prověří i postup znalců v oboru psychiatrie ve stejném případu,“ uvedl Blažek.