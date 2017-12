Řídila bankety i evropské projekty, teď přebírá ministerstvo pro místní rozvoj. Kdo je Klára Dostálová?

Jednou ze čtyř žen v kabinetu je Klára Dostálová (za ANO). Vystudovaná ekonomka bude mít na starosti ministerstvo pro místní rozvoj. Sídlo úřadu u pražského Staroměstského náměstí zná velmi dobře. Donedávna tam totiž působila jako náměstkyně. Kdo je Dostálová a proč chce změnit název rezortu? Profil nové ministryně připravil Radiožurnál. Profil ministra Praha 8:06 17. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Když jste takto blízko všeho dění, tak si kolikrát řeknete: tohle bych třeba zkusila udělat jinak a tohle zase jinak. Pak jsem si doma říkala, proč si doma budu říkat, jak bych, co bych, tak to pojď zkusit a ukaž se,“ vysvětlila Radiožurnálu Klára Dostálová, bývalá dlouholetá šéfka Centra evropského projektování, proč se rozhodla vstoupit do politiky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Seznamte se s novou ministryní Klárou Dostálovou. Profil připravila pro Radiožurnál Zdeňka Trachtová.

Svoji pracovní dráhu ale vystudovaná ekonomka začínala v soukromé sféře jako účetní a banket manažerka. „Všechny tyto práce jako účetní nebo úvěrový specialista jsem dělala při mateřské dovolené,“ pokračovala Dostálová.

Před 15 lety pak čerstvá ministryně vstoupila do veřejné správy a postupně vystřídala různé úřednické posty. „Velmi úzce jsem spolupracovala se všemi politickými reprezentacemi napříč politickým spektrem,“ uvedla dále.

V únoru 2014 se stala náměstkyní tehdejší ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové z hnutí ANO. Už o půl roku později se o Dostálové spekulovalo jako o možné budoucí ministryni, když Jourová podala demisi, aby se stala eurokomisařkou. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš tehdy ale na volný post navrhl Karlu Šlechtovou (za ANO).

„My jsme se s panem Babišem tehdy neznali. Já to nikdy nehodnotím nijak negativně. Jak se říká: co tě nezabije, to tě posílí,“ komentovala dále Dostálová. Před rokem byla nová šéfka rezortu zvolena zastupitelkou v Královéhradeckém kraji za hnutí ANO a letos v říjnu se na kandidátce hnutí dostala i do sněmovny.

Změna názvu ministerstva

Členkou strany ale není a přihlášku podávat zatím neplánuje: „Není to teď na pořadu dne. Pan Babiš netrvá na tom, že musíme být straníci hnutí ANO.“

Seznamte se: Muzikolog, makléřka, náměstci i manažeři. V Babišově vládě zasedlo hned devět nováčků Číst článek

Za největší výzvu v čele nového úřadu považuje Dostálová tradiční úkol: jak se vypořádat s dotacemi. „Evropské dotace budou i díky brexitu vysychat a je potřeba Českou republiky připravit na financování ze státního rozpočtu,“ prohlásila Dostálová zkraje prosince po setkání s prezidentem Miloše Zemanem.

V budoucnu by ráda navrhla změnu názvu úřadu – z ministerstva pro místní rozvoj by bylo ministerstvo veřejného financování. „Místní rozvoj by měly zajišťovat obce. To je jejich doména. A my bychom měli veřejným financováním a veřejným investováním pomoci obcím k tomu rozvoji,“ doplnila Dostálová.

Dostálová je také předsedkyní správní rady Horské služby. S rodinou žije v Hořicích v Podkrkonoší.

Vláda Andreje Babiše Premiér: Andrej Babiš (ANO)

Andrej Babiš (ANO) Ministr školství: Robert Plaga (ANO)

Robert Plaga (ANO) Ministr zdravotnictví: Adam Vojtěch (ANO)

Adam Vojtěch (ANO) Ministr životního prostředí: Richard Brabec (ANO)

Richard Brabec (ANO) Ministr zahraničí: Martin Stropnický (ANO)

Martin Stropnický (ANO) Ministryně obrany: Karla Šlechtová (za ANO)

Karla Šlechtová (za ANO) Ministr zemědělství: Jiří Milek (za ANO)

Jiří Milek (za ANO) Ministr vnitra: Lubomíra Metnar (za ANO)

Lubomíra Metnar (za ANO) Ministryně práce a sociálních věcí: Jaroslava Němcová (ANO)

Jaroslava Němcová (ANO) Ministryně financí: Alena Schillerová (za ANO)

Alena Schillerová (za ANO) Ministr průmyslu a obchodu: Tomáš Hüner (za ANO)

Tomáš Hüner (za ANO) Ministr spravedlnosti: Robert Pelikán (ANO)

Robert Pelikán (ANO) Ministr dopravy: Dan Ťok (za ANO)

Dan Ťok (za ANO) Ministryně pro místní rozvoj: Klára Dostálová (za ANO)

Klára Dostálová (za ANO) Ministr kultury: Ilja Šmíd (za ANO)