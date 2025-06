Programová shoda ANO s SPD? Už deset let jsme stejní, Babiš se k nám mezitím přiblížil, popisuje Fiala

Druhý muž prudce rostoucího hnutí SPD Radim Fiala platí za zkušeného sněmovního vyjednavače, který se dokáže domluvit s kýmkoliv. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál vysvětluje, jak postupně došlo k programovému sblížení s ANO, jestli by společně po příštích volbách mohli vládnout a otevřeně mluví i o tom, jak ještě donedávna v SPD dělali kampaně podle jeho slov amatérsky. „Spoustu lidí už mohlo mít Okamury dost,“ říká mimo jiné. Rozhovor Praha 5:00 24. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí SPD Tomio Okamura (vpravo) a Radim Fiala (vlevo) na tiskové konferenci k oznámení koalice do sněmovních voleb | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na konci loňského roku jste se v průzkumu Medianu objevili pod pětiprocentní hranicí, nyní o půl roku později máte stabilně nad 10 procenty, v posledním modelu agentury NMS Market Research 16,7 procenta. Čekali jste až takový efekt spojení s menšími stranami Trikolorou, Svobodnými a PRO? A vidíte za tím nárůstem i něco jiného, například trestní stíhání vašeho předsedy Tomia Okamury?

To spojení jsme hlavně dělali kvůli tomu, že jsme chtěli refreshovat, osvěžit. SPD je totiž už dvě volební období jen Okamura, možná Radim Fiala, Jaroslav Foldyna nebo Ivan David a ty ostatní lidi moc veřejnost nezná.

Chtěli jsme proto obměnit obličeje, ale museli to být celostátně známí lidé, jinak by to nebyl žádný refresh. Z toho důvodu jsme pozvali ty další strany ke spolupráci a lidi jako Markéta Šichtařová, Libor Vondráček (oba Svobodní), Miroslav Ševčík (nestr.), Zuzana Majerová (Trikolora) nabízí jakýsi nový pozitivní vítr, že už to opravdu není jen Okamura, protože Okamury už mohlo mít spoustu lidí dost.

Jsou to ještě navíc všechno odborně kompetentní lidé. O ekonomické kompetenci Šichtařové nebo Ševčíka nemůže být pochyb. Moment spojování, nové obličeje, nové naděje, nové šance… To byly jistě hlavní důvody.

To tedy vidíte za tím, že se SPD daří růst?

Bylo to doplněno i tím, že už děláme kampaň daleko profesionálněji než dříve. Ptáme se lidí na to, jaké vidí problémy, děláme si průzkumy, co je tíží a na co zaměřit náš politický program.

Samozřejmě víme, co máme řešit, víme, kde jsou ekonomické problémy, s bydlením, s potravinami, s migrací. Ale potřebujeme se zeptat lidí, na jakou pozici toho žebříčku skutečných potřeb ty věci řadí. A která skupina jakou.

A že se naše preference zhouply nahoru, je trochu i o emoci. Nemůžu říct, že jsme počítali s tím, že to půjde až tak nahoru, beru to s pokorou a s velkou zodpovědností, ale vždycky, když se to pohne nahoru nebo dolů, tak je to soubor několika věcí.

Kdy u vás došlo k mentálnímu posunu, že jste dospěli k tomu, že je třeba SPD oživit?

Zhruba po volbách do Evropského parlamentu, kdy jsme viděli, že je něco špatně, že je potřeba udělat změny, posunout se blíž k lidem. Po těch volbách bylo jasné, že to chce nějaký refresh a že musíme začít přemýšlet jinak, protože do té doby jsme ty volby dělali hodně amatérským způsobem, i pocitově, intuicí a tak.

Náměstek Mach?

Když jsme se bavili před evropskými volbami, tak to tedy ještě bylo v té době, kdy jste, jak jste teď sám řekl, měli spíše amatérské vedení kampaní. Tehdy jste otevřeně říkal, že lídrem Petrem Machem chcete mířit na zklamané voliče ODS. Vzhledem k výsledku SPD, která získala jen 5,7 procenta a jeden europoslanecký mandát, se to neukázalo jako dobrá strategie, Petra Macha navíc přeskočil a mandát obhájil Ivan David. Kam tedy míříte teď, když už si nálady svých podporovatelů přesněji měříte?

Je to tak, že ty volné hlasy od zklamaných voličů ODS nějaké byly, ale sesbírali je spíš Motoristé a Filip Turek.

Petr Mach je velice zkušený ekonom, který působí ve sféře vysokých škol, je to akademik a podle toho i jeho projev vypadal. On chce ty věci raději akademicky a umírněněji vysvětlovat, ale naši voliči chtěli spíš někoho, kdo bouchne do stolu, ukáže emoce a řekne: „Děláte to blbě, my to budeme dělat jinak.“

S Petrem Machem určitě počítáme do nějaké výkonné funkce, protože by byla škoda, aby takhle dobří a zkušení lidé zůstali někde v kabinetu vysoké školy a nemohli předávat to, co ví, státu.

Na kandidátku pro sněmovní volby s ním tedy spíš nepočítáte?

Bavili jsme se s ním a říkal, že si teď chce dát chvilku pauzu, ale že by uvítal, kdyby bylo místo ve státní správě. Já si ho dokážu představit třeba na pozici náměstka ministra financí.

‚SPD není autobus‘

Když se vrátíme k vaší volební alianci, o jakém zhruba počtu lidí se bavíme, že by za vás z Trikolory, Svobodných a PRO mohl kandidovat?

Budou to kandidátky hnutí SPD, na které jsme přizvali schopné, odborné a kompetentní lidi, kteří mohou zemi něco přinést a pomoci.

Budou to jednotky lidí, ale teď ještě přesně nevím, protože ještě pořád jednáme. Ale chtěli bychom, aby SPD na té kandidátce měla i po zvolení zajištěnou většinu v poslaneckém klubu. Není to koalice, je to kandidátka SPD, takže budeme mít jeden poslanecký klub a v tomto klubu by SPD měla být pořád tou řídící stranou.

Koneckonců to budete celé financovat.

Ano, celé to financujeme, šetřili jsme na to čtyři roky a mysleli jsme na tyto volby i loni při eurovolbách, aby nám zbylo na ty sněmovní.

Už při krajských volbách jste měli na kandidátkách členy Svobodných, Trikolory a PRO a právě zástupci poslední zmíněné strany v sedmi případech díky preferenčním hlasům přeskákali vaše kandidáty a z nevolitelných míst získali zastupitelské mandáty. Po volbách jste popisoval, že si na to sednete a zamyslíte se, jak tomu pro příště zamezit. Co jste vymysleli? Tehdy jste říkal, že jednou z variant je, že v některých krajích třeba vůbec nebudete mít na kandidátkách členy jiných stran.

Ano, v některých krajích vůbec nebudou. Rozhodně nechceme dopadnout jako PirSTAN.

S partnery jsme si ty krajské volby vyříkali a přestože tam přeskočilo sedm lidí z PRO, tak to pořád považuji za vítězství všech. PRO má své krajské zastupitele, získali za to i finanční prostředky, ale SPD je ve 12 ze 13 krajských zastupitelstev.

Takže když to shrnu, chcete mít po volbách v poslaneckém klubu většinu. Teď máte 20 poslanců a předpokládám, že míříte výš, takže abyste pak měli pohodlnou většinu, tak se bavíme zhruba jen o necelé desítce členů Trikolory, Svobodných a PRO, kteří budou na kandidátkách SPD?

Ano.

A teď se bavíte o každém jednotlivém jméně v každém jednotlivém kraji, aby s tím byli v pohodě vaše krajské organizace, vaše celostátní vedení, ale i partnerské strany?

Je to přesně tak. Ten postup jste definoval úplně přesně, nicméně ještě přesně nevím, kolik jich bude. Víc než deset jich nejspíš nebude a dohromady cílíme na třicet a více poslanců. Když bude z třiceti zhruba třetina poslanců těchto partnerů, tak je to adekvátní.

Platí pravidlo, že na kandidátce nechcete ty, kteří v minulosti SPD opustili?

Ano.

To je tedy případ Ivany Turkové nebo třeba Terezy Hyťhové, které byly dříve v SPD a nyní jsou v PRO?

Ano, tyto lidi tam nechceme, protože tím bychom dali signál, že SPD je autobus, ze kterého můžete vystoupit a zase nastoupit. Není to nic osobního, jde o princip.

EU? Jako Sovětský svaz

Dlouhodobě se nabízíte hnutí ANO jako možný koaliční partner, zároveň může mít pravděpodobně vítězné ANO po volbách celý zástup potenciálních koaličních partnerů. I když to teď vypadá jako velká válka, není vyloučené ani to, že s ním budou chtít jít i některé dnešní vládní strany, možná do Sněmovny nově proniknou hnutí Stačilo! nebo Motoristé. Co v této konkurenci může SPD nabídnout, co ostatní nemají?

Nabídneme jim stejné programové body, což je to nejdůležitější. Sám Andrej Babiš (ANO) řekl, že máme skoro stejné programy. To mě těší, ale zároveň se tomu trochu usmívám, protože za deset let, co SPD existuje, jsme program nezměnili, jsme pořád stejní. Každý, kdo nás sleduje, může říct, že jsme konzistentní.

Takže to vnímáte spíš tak, že se on a hnutí ANO přiblížili k vám?

Ano, myslím, že hnutí ANO se přiblížilo k nám. Je to evidentní i z toho, že dříve bylo v Evropském parlamentu v liberální frakci Renew, ale tu vyměnili za Patrioty pro Evropu. Když zjistili, že to nefunguje, tak se pomaličku přibližovali až k nám.

Pro příští vládu bude nejdůležitější, aby měla stejné programové cíle. To Andreji Babišovi a ANO nemůže nabídnout nikdo jiný.

„SPD není náš koaliční partner a ani nikdy nebude.“ Andrej Babiš (leden 2023)

„Jsou tam nějaké nuance, ale v principu vlastně máme s SPD na některé věci víceméně podobný názor.“ Andrej Babiš (červen 2025)

Když on se přiblížil k vám, budete ochotni se trochu přiblížit i vy k němu? Narážím na nepřekročitelnou podmínku hnutí ANO, že nechce připustit konání referenda o českém členství v EU a NATO.

Je to pro nás složité, protože je to ta nejdůležitější věc…

Je referendum o mezinárodních organizacích pro vás skutečně číslem jedna? To vám vychází z toho, jak jste si měřili nálady vašich podporovatelů?

Ano, ale život mě naučil nikdy neříkat nikdy. Co se dnes může zdát nerealizovatelné, se může za dva tři roky stát skutečností.

Evropská unie je dnes škodlivá pro celou Evropu, ať už Green Dealem, emisními povolenkami, nezvládnutou migrací, nezvládnou ekonomickou situací. Osobně si myslím, že se všechny strany včetně ANO toho referenda bojí, jinak by to neříkaly.

Z toho důvodu si myslím, že dřív než to referendum, se stane to, že Evropské unii dojdou peníze a jakmile dojdou, samotné členské státy se začnou chovat jinak a Evropská unie dopadne jako Sovětský svaz. To ale srovnávám pouze z ekonomického hlediska. Centrální plánování, přerozdělování nebo dotace byly zkázou socialistického systému a Evropskou unii také ekonomicky považuji za eurosocialismus. Pokud nebude referendum, pak může v budoucnu čekat EU něco podobného.

A co se týče NATO? Od požadavku na referendum teď trochu ustupujete, je ale pravda, že jste měli vždy jako prioritu spíše to referendum o EU.

Nikdy jsme neříkali… Nebo možná někdo někde ano, ale nikdy jsme neměli v programu referendum o vystoupení z NATO, protože víme, že potřebujeme nějakou kolektivní obranu a že se žádný stát neubrání sám.

Nás pouze iritovalo to, že se z obranného paktu stal tak trochu pakt útočný. V budoucnu bych ale místo na NATO vsázel na vojenskou spolupráci se zeměmi blízko nás: V4, Německo, Rakousko… I proto, že pokud by došla válka do střední Evropy, tyto země budou přímou součástí konfliktu a nikam odsud neutečou.

‚Jsme neskutečně kompetentní‘

Andrej Babiš by měl nejraději příští vládu jednobarevnou s tím, že by si ideálně vzal od jiných stran jednotlivé lidi, experty. Je SPD ochotná na tuto podmínku přistoupit a podporovat případnou vládu ANO zvenčí?

Záleží, jak dopadnou volby. Podle toho, kolik budeme mít procent, kdo se tam všechno dostane a jak bude naše pozice politicky silná vůči ANO. O kolik si budeme moci říci.

Když nebudeme, tak nechceme být žádný satelit, který jenom říká, co by kdyby, ale neúčastní se té výkonné moci a politického života. Realita je taková, že jsme proti této vládě, proti koalici Spolu a na druhé straně je jenom Andrej Babiš.

Zleva předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, předseda SPD Tomio Okamura, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, Alena Schillerová a Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci opozičních stran ANO a SPD po opuštění jednacího sálu na mimořádné schůzi Sněmovny | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na ministerstva bychom chtěli dát kompetentní lidi, nechci, aby tam šli naši poslanci, spíš externí odborníci. I když je možné, že si Andrej Babiš některé poslance vybere, protože třeba Markéta Šichtařová je velice erudovaný a známý ekonom.

Není to nic osobního, ale když jí srovnáte se Zbyňkem Stanjurou (ODS) a jeho ekonomickými zkušenostmi a schopnostmi. A ani Andrej Babiš žádného ekonoma nemá, Alena Schillerová (ANO) není ekonom, ale právník. Tedy abych ji neurazil.

Mám pocit, že ráda říká, že je daňař.

No, daňař. My máme Šichtařovou, Ševčíka a Macha… S nimi jsme neskutečně kompetentní a odborně kompetentní k tomu, abychom do té vlády šli. Budu se snažit, aby to byli odborníci a my s poslanci jim budeme dělat politické dohody a pomáhat prosazovat věci i z našeho programu. Takhle to máme vymyšlené.