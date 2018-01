Vlaky zdarma pro důchodce a studenty. Babišova vláda schválila programové prohlášení

Menšinová vláda předsedy hnutí ANO Andreje Babiše schválila novou verzi programového prohlášení, návrh je oproti původnímu znění kratší a doplnila ho o úvodní pasáž. Nově také zahrnuje slib vlaků zdarma pro důchodce a studenty. Menšinový kabinet s dokumentem předstoupí před sněmovnu, až bude ve středu poslance žádat o důvěru. Premiér Babiš po jednání vlády uvedl, že programové prohlášení již zaslal předsedům sněmovních stran. Praha 15:15 8. 1. 2018 (Aktualizováno: 16:15 8. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanci a vláda na ustavující schůzi Poslanecké sněmovNy | Foto: Vondrouš Roman | Zdroj: ČTK

V preambuli vláda hovoří o prioritách, mezi nimi jsou příprava změny systému penzí, evropská agenda, digitalizace státu, strategický investiční program, posílení bezpečnosti a reforma státu. „Vypadly některé formulace, které se opakovaly a některé nadbytečné texty,“ uvedl Babiš na tiskové konferenci. Rozšířit program o železnici zdarma pro důchodce nad 65 let a studenty do 26 let se Babiš podle svých slov rozhodl během víkendu. Jde podle něj o ukázku toho, jak jeho kabinet chce pracovat pro lidi.

Babiš počítá s tím, že vláda ve středu důvěru nedostane. „Za nás předpokládáme, že důvěru nezískáme,“ uvedl. Zopakoval, že na vině jsou představitelé dalších stran, kteří podle něj odmítli s ANO jednat.

Návrh programového prohlášení kabinet upravil podle připomínek Svazu měst a obcí, zástupců seniorů a výsledků jednání tripartity, řekl premiér.

Oproti návrhu prohlášení, které vláda publikovala v polovině prosince, je v upraveném dokumentu podle ministryně Kláry Dostálové (za ANO) zmíněno sociální bydlení a dostupné bydlení pro skupiny, jako jsou senioři a matky samoživitelky.

Menšinový kabinet se kvůli programovému prohlášení sešel v pondělí odpoledne na Úřadu vlády mimořádně. Ve středu, kdy ho představí sněmovně, jednání dolní komory začne v 10:00, o hodinu později by před poslanci měl vystoupit prezident Miloš Zeman, který plánuje vládu podpořit. Avizoval už také, že v případě druhého pokusu o sestavení vlády opět osloví Babiše.