Obecné fráze, hodnotí programové prohlášení vlády exministr Havlíček. Podle politologů je ambiciózní

Úspěch klimatické hnutí a všech, kterým není naše budoucnost a planeta lhostejná!

Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že ukončí spalování uhlí v ČR do roku 2033, tedy o 5 let dříve než chtěla vláda předchozí a než měla v koaliční smlouvě.

