Brno jí dalo druhou šanci. Projekt Housing First pomáhá lidem bez domova sehnat bydlení

Paní Olga je jednou z 65 lidí, které Brno zapojilo do programu Housing First, tedy Bydlení především. Město v něm rozdává bydlení za nájem o polovinu nižší, než je obvyklé. Chce tak dát lidem bez domova druhou šanci a novou naději do života.

Na rohu u Mahenova divadla se trochu nesměle krčí malá žena v zářivé, oranžovo-modré bundě. Tmavé, trošku rozcuchané vlasy má sčesané do drdolu. A možná s nervozitou očekává, jakou zprávu jí za chvíli oznámí sociální pracovnice brněnského magistrátu Markéta Musilová.

Už za pár minut si oddechne. Dozvídá se totiž, že si ji město nakonec do projektu skutečně vybralo. A nastupují formality.

Oficiálně vyplňuje žádost o byt, ve které prohlašuje, že nemá dluh na nájemném a že nebydlela v obecním bytě. Také v ní popisuje, že za posledních pět let bydlela na ubytovnách, v chatkách, krátce přespávala na noclehárně a nedávno přišla o střechu nad hlavou úplně.

Opozice program kritizuje

Pětačtyřicetiletá paní Olga se do Brna s rodinou přistěhovala jako malé dítě. Neustále kvůli dalšímu stěhování střídala školy, vyučila se na prodavačku. Do tíživé situace se dostala po smrti manžela. A pak ji zradilo zdraví: onemocněly jí ledviny, teď čeká v pořadníku na transplantaci.

Stálé bydlení by jí mělo pomoci život zlepšit. Jako dalším 64 lidem bez domova, kteří byt za výhodnější nájem dostanou.

Sociální programy magistrátu přitom kritizují někteří brněnští politici, zejména opoziční. Nastavená pravidla podle nich nejsou dost motivační a nenutí nájemníky, aby se snažili si bydlení udržet a zároveň si najít práci.

