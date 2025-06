Projekty na zajištění pitné vody v sousedství dolu Turów na Frýdlantsku mají zpoždění

Zhruba 800 až 900 milionů korun by měla stát opatření, která zabrání nedostatku pitné vody na Frýdlantsku kvůli těžbě v dole Turów. Zatím jde jen o hrubé odhady. Frýdlantská vodárenská společnost totiž stále nemá hotové projekty.

Na Frýdlantsku je úplně jiná situace než na Hrádecku a Chrastavsku, kde už Severočeská vodárenská společnost staví nové vodovody ve Václavicích a v Horním Vítkově a také nový přivaděč z úpravny vody v Machníně.

To vše kvůli těžbě v polském dolu Turów, která ohrožuje hladinu spodních vod na české straně hranice. Ztráta vody hrozí i v části Frýdlantského výběžku, kde ale zatím práce nezačaly. „Jsme ve skluzu, asi tak rok a půl až dva, kvůli nepovedenému prvnímu výběrovému řízení na generálního projektanta, pokud už se nestane nějaký zádrhel, chtěli bychom poprvé kopnout na jaře příštího roku (2026),“ vysvětlil Frýdlantské vodárenské Petr Olyšar.

To, co se nyní projektuje, se týká navýšení kapacity úpravny vody ve Frýdlantě a dvou nových přivaděčů pitné vody z Frýdlantu do Dětřichova a do Bulovky, a také zkapacitnění vodovodní sítě, aby větší objem vody zvládla.

Od 70. let 20. století je ve vodohospodářských plánech přivaděč, který by na Frýdlantsko přivedl vodu z Jizerských hor. V roce 2015 se tato myšlenka kvůli Turówu oprášila, ale jednak by přivaděč stál kolem jedné miliardy korun a navíc není podle Petra Olyšara aktuálně potřeba.

Celkové náklady na opatření, se kterými se na Frýdlantsku počítá, se odhadují na 800 až 900 milionů korun. Přesná čísla budou jasná po dokončení projektové dokumentace. Proto také Liberecký kraj zatím nechce odhady komentovat.

„Chci vidět projektovou dokumentaci a co všechno v těch 900 milionech je. Projektová dokumentace zatím není, je zatím odhad nákladů. Potřebujeme rozklíčovat, jaká investice se reálně týká oblasti Turówa, a jaká se týká oblasti, které do ní nepatří. Je pravda, že 900 milionů ve fondu Turów není a nebude,“ sdělil hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.

Frýdlantská vodárenská tak bude muset shánět na výstavbu dotace i od státu nebo z Evropské unie, jinak nebude možné opatření uskutečnit.