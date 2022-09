,Hranice zastropování cen energií dává každému jistotu, že zvládne zimu.‘ Přečtěte si projev premiéra

Premiér Petr Fiala (ODS) v neděli mimořádně promluvil k občanům České republiky. V projevu se věnoval konkrétním opatřením, jakými chce vláda pomoci s energetickou krizí i zdražováním. Hovořil také o válce na Ukrajině a o ruské strategii, jak rozdělit Evropu pomocí manipulace s cenami energií. Praha 20:13 18. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (ODS) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vážení spoluobčané, dobrý večer,

využívám v tomto roce již potřetí této mimořádné příležitosti promluvit k vám prostřednictvím televizních obrazovek. Pomalu nastává podzim, venkovní teploty se snižují, a spolu s blížící se topnou sezónou mnozí z vás mohou podlehnout pochybnostem, zda nastávající zimu zvládnou. Rád bych proto dnes osobně tyto obavy zmírnil a zároveň se na vás obrátil i s jednou důležitou prosbou.

Vláda tento týden přistoupila k mimořádnému rozhodnutí a zastropovala ceny energií pro domácnosti, pro živnostníky a malé a střední firmy, ale také pro poskytovatele veřejných služeb, jako jsou nemocnice, školy nebo sociální ústavy. Zároveň jsme zajistili i pomoc s drahými energiemi pro velké průmyslové a energetický náročné firmy.

Bezprostředním důvodem byl raketový nárůst cen elektřiny na konci srpna, který šokoval prakticky celou Evropu. Jde o přímý důsledek Putinovy ekonomické války proti Západu. Zatímco na Ukrajině útočí Rusko zbraněmi, proti zbytku Evropy používá manipulaci s cenami energií. Jeho cílem je ohrozit sociální jistoty obyvatel evropských zemí, rozvrátit jejich ekonomiku, podkopat důvěru občanů ve stát a v demokracii jako takovou a postavit jednotlivé evropské země proti sobě.

Tato situace státy Evropské unie nejen šokovala, ale hlavně spojila. A díky tomu nyní společně pracujeme na tom, jak krizi co nejlépe vyřešit. Rozhodnutí zastropovat ceny energií nebylo jednoduché, stát musí totiž tento rozdíl v cenách doplatit distributorům energií ze státního rozpočtu. Jde řádově o více než 100 miliard korun, které musíme někde získat.

Nechceme si tyto peníze opět půjčit, jak to dělaly vlády před námi. Zadlužování státu je totiž jednou z příčin inflace, tedy drahoty, které rovněž nyní čelíme. Proto chceme, aby se zastropování cen energií zaplatilo ze zvýšené dividendy plynoucí z podílu ve státem vlastněných společnostech včetně společnosti ČEZ a také z mimořádných zisků, které mají některé firmy profitující ze současné energetické krize a z drahoty.

Jsem přesvědčen, že zvolená hranice zastropování cen elektřiny a plynu, dává každému z vás jistotu, že zvládnete tuto zimu i celou topnou sezónu. A navíc to není jediná pomoc od státu, která je vám k dispozici. Tento týden začala masivní vládní informační kampaň, jejímž cílem je seznámit všechny, kteří by to mohli v dalších měsících potřebovat s programem sociální pomoci, který se jmenuje Deštník proti drahotě.

Jde o cílenou pomoc pro ty z vás, kteří se vlivem cen energií nebo inflace a rostoucích životních nákladů dostanou do složité ekonomické situace. Prosím vás, využijte této informační kampaně a podívejte se, zdali se zrovna vás nemůže tato pomoc týkat. Jsme v mimořádné situaci a ostych není na místě.

Zastropování cen energií a Deštník proti drahotě, to jsou naše dvě hlavní opatření jak zvládnout tuto zimu s co nejmenšími obtížemi. To samo o sobě ale nezmění příčinu našich problémů, kterou je energetická závislost na Rusku. Říkám to opakovaně a musím to zopakovat i nyní. Není žádná jednoduchá cesta. Není žádná jednoduchá cesta, jak tento problém rychle vyřešit.

Změnit českou energetiku, vybudovat novou infrastrukturu, to trvá dlouhé měsíce a roky. Proto na tom usilovně pracujeme, pracujeme na tom prakticky už od tohoto jara. Asi už víte, že jsme zvládli pro naši republiku zajistit dostatek plynu pro případ, že Rusko dodávky zcela zastaví. Máme téměř plné zásobníky, nakoupili jsme vlastní železnou rezervu zemního plynu a minulý týden jsme v Nizozemsku otevřeli nový LNG terminál, který pokryje až třetinu naší roční spotřeby.

Zároveň intenzivně pracujeme na výstavbě nových plynovodů a ropovodů, spustili jsme dostavbu Dukovan bez účasti Rusů a Číňanů a urychlujeme výstavbu nových zdrojů energií, jako jsou například moderní fotovoltaické elektrárny. Děláme, co můžeme, aby se Česká republika stala co nejdříve energeticky suverénním státem. To je jediná cesta, jak se z nebezpečné energetické krize opravdu a definitivně dostat.

Kus odpovědnosti za to, jak se nám to povede, ale leží i na každém z nás. A já bych si vás pro to nyní dovolil o něco požádat. To že máme zajištěny zásoby plynu a že jsme zastropovali ceny energií, totiž v žádném případě neznamená, že můžeme polevit. Naopak.

Vláda, státní organizace, firmy, ale i domácnosti by se měly právě v následujících týdnech a měsících o to více zamýšlet nad tím, zdali s energiemi hospodaří správně, kde mohou ušetřit nebo alespoň, jak s nimi neplýtvat. Rozumné hospodaření s plynem i elektřinou ze strany každého z nás totiž bude mít tuto zimu hned tři různé, ale velmi pozitivní efekty.

Zaprvé budeme tím šetřit vlastní peníze. Zadruhé budeme šetřit i naše společné peníze ve státním rozpočtu a tedy společně tak bojovat proti inflaci a zatřetí budeme tak pomáhat i našemu průmyslu a celé naší ekonomice.

Chci vás poprosit, abyste právě to měli v následujících měsících na paměti a podle toho se pokusili jednat. A mohu vám slíbit, že budu důsledně trvat na tom, aby stát a jeho instituce šli příkladem.

Vážení přátelé, tento rok není a nebude jednoduchý. Ale jsem přesvědčen, že nakonec vše úspěšně zvládneme.

Děkuji vám za pozornost a přeji příjemný nedělní večer.