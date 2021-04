Zeman podle opozice nahrál ruským dezinformacím. Podle Hamáčka jsou ‚ústavní činitelé ve shodě‘

Prezident Miloš Zeman podle opozičních politiků pootevřel svým projevem k vyšetřování výbuchů ve Vrběticích v roce 2014 dveře ruské dezinformační kampani. Rozmělnil a zpochybnil podle nich už známé informace. V komentářích na sociálních sítích se také pozastavili nad tím, že se prezident nenechal informovat zástupci BIS. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) konstatoval, že je rád za to, že v základních krocích jednají ústavní činitelé ve shodě. Praha 12:28 25. 4. 2021 (Aktualizováno: 12:43 25. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opoziční politici kritizují Zemanův projev | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Prezident Zeman se po více než týdenním mlčení k novým zjištěním českých tajných služeb ohledně výbuchu ve Vrběticích vyjádřil v diskusním pořadu televize Prima Partie. Před rozhovorem měl zhruba desetiminutový projev, v něm vysvětlil své mlčení a svůj pohled na toto téma.

Zeman: Nechápu, že by se na ambasádě měli hemžit agenti. Reakcí Ruska jsem byl dotčený Číst článek

„Musím říct, že jsem některými sděleními prezidenta šokován. Jsem přesvědčen, že pan prezident sděloval údaje z živého případu, které jsou v režimu utajení a sdělovat se nesmí, protože to může výrazně snížit pravděpodobnost, že se to vyšetří. Může dojít k ohrožení bezpečnosti České republiky,“ řekl v pořadu Partie předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Na Vystrčila navázal předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO): „Jednotlivá tvrzení spolu nejsou v rozporu. Že se tady určitě pohybovali agenti vojenské rozvědky je prostě fakt i že je to narušení této země, a to pan prezident nezpochybnil. Vyjádřil svůj nesouhlas, že se tady pohybují špioni a že je nemá rád.“

„Potvrdil, že ho vláda informovala, potvrdil, že naše kroky podpořil. Jsem rád, že v zásadních krocích jednají ústavní činitelé ve shodě,“ uvedl Hamáček na twitteru. V narážce na konstatování Zemana, že má Hamáčka rád, doplnil, že má Zemana také rád, proto ho nechce kritizovat.

@jhamacek K vystoupení pana prezidenta: Já mám Miloše Zemana také rád a nechci ho proto kritizovat. Potvrdil, že ho vláda informovala, potvrdil, že naše kroky podpořil. Jsem rád, že v zásadních krocích jednají ústavní činitelé ve shodě. 7 100

Podle předsedy ODS Petra Fialy „mimořádný projev“ prezidenta nic mimořádného nepřinesl. „Miloš Zeman to všechno mohl říct už před týdnem. Jsme v absurdní situaci: celá země si oddechla, že se prezident nepostavil přímo proti zájmům České republiky. Jen všechno tak nějak zpochybnil. Tak na tom bohužel jsme,“ uvedl.

@P_Fiala „Mimořádný projev“ prezidenta nic mimořádného nepřinesl. M.Zeman to všechno mohl říct už před týdnem. Jsme v absurdní situaci: celá země si oddechla, že se prezident nepostavil přímo proti zájmům ČR. Jen všechno tak nějak zpochybnil. Tak na tom bohužel jsme. 14 474

Předseda lidovců Marian Jurečka uvedl, že od vrchního velitele ozbrojených sil by očekával, že umí analyzovat rychleji. „Nechápu, že se nesetkal s řediteli našich informačních služeb. Zcela vynechal zásadní události v Británii v roce 2018, které přinesly důležité momenty i pro vyšetřování okolo Vrbětic!,“ napsal.

@MJureka Od vrchní velitele ozbrojených sil ČR bych očekával, že umí analyzovat rychleji, nechápu, že se nesetkal s řediteli našich informačních služeb.



Zcela vynechal zásadní události v Británii v roce 2018, které přinesly důležité momenty i pro vyšetřování okolo Vrbětic! 5 123

Po dlouhém čekání Zeman podle předsedy STAN Víta Rakušana opět ukázal, že v těžkých chvílích země nutně postrádá hlavu státu, která se postaví na stranu občanů. „Jako člen sněmovního bezpečnostního výboru musím konstatovat, že nemá přesné informace a buď je interpretuje veřejnosti schválně nesprávně, nebo je jen pomýlen,“ uvedl.

Informace, které dostali poslanci výboru, jsou podle Rakušana úplné. „Na základě toho se musím postavit na stranu našich zpravodajců. Mohu se jen dohadovat, proč zlehčuje agresi Ruské federace. Mohu se jen dohadovat, proč otevírá brány pro dezinformační kampaně,“ uvedl.

@Vit_Rakusan 1/2 Po dlouhém čekání nám prez. Zeman opět ukázal,že v těžkých chvílích nutně postrádáme hlavu státu,která se postaví na stranu občanů.Protože jako člen Bezp. výb.musím konstatovat, že nemá přesné informace a buď je interpretuje veřejnosti schválně nesprávně,nebo je jen pomýlen. 57 725

@Vit_Rakusan 2/2 Každopádně, my jsme od BIS informace dostali úplné a na základě toho se musím postavit na stranu našich zpravodajců.Mohu se jen dohadovat, proč zlehčuje agresi Ruské federace. Mohu se jen dohadovat, proč otevírá brány pro dezinformační kampaně. 21 490

Podobně se vyjádřil i předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Ve sněmovně, ale i našim partnerům v EU a NATO byly předloženy důkazy. Přesto pan prezident hovoří v rovině hypotéz a zpochybňuje důvěryhodnost bezpečnostních služeb vlastní země. Věřím, že nehledě na tento relativizující projev vláda bude pokračovat v sebevědomé politice,“ komentoval projev.

@PiratIvanBartos Ve sněmovně, ale i našim partnerům v EU a NATO byly předloženy důkazy. Přesto pan prezident hovoří v rovině hypotéz a zpochybňuje důvěryhodnost bezpečnostních služeb vlastní země. Věřím, že nehledě na tento relativizující projev vláda ČR bude pokračovat v sebevědomé politice. 35 1044

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové nešlo o projev pro české občany, ale pro Ruskou federaci. „Bagatelizace, vnášení pochybností, pomlouvání. To vše umně zaobaleno. Tohle není prezident. Díky hlasům ANO, ČSSD, SPD a KSČM neprošla ve sněmovně ústavní žaloba. Budu dělat vše pro to, aby většina po volbách byla jiná,“ uvedla.

@market_a Nešlo o projev pro české občany, ale pro Ruskou federaci. Bagatelizace, vnášení pochybností, pomlouvání. To vše umně zaobaleno.



Tohle není prezident. Díky hlasům ANO, ČSSD, SPD a KSČM neprošla v PS ústavní žaloba. Budu dělat vše pro to, aby většina po volbách byla jiná. 61 1525

„Prezident se snažil o co největší objektivitu. A že se na to vůbec nedíval tak, jaké to bude mít konsekvence v Rusku nebo v Evropě. To vystoupení bylo pro české občany,“ řekl České televizi místopředseda SPD Radim Fiala.