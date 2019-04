,Smutný obrázek hlavy státu.‘ Část opozice kritizuje Zemana za projev ke krajanům

Část opozice kritizuje vyjádření prezidenta Miloše Zemana v jeho úterním projevu ke krajanům při návštěvě Rakouska. Představitelé ODS, KDU-ČSL a STAN mluví o smutném obrázku a o chybějící moudrosti a vyjadřují naději, že si projevu nevšimnou rakouská média. Zeman před krajany mimo jiné kritizoval bývalého vídeňského starostu Michaela Häupla. Praha 15:41 3. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za projev ke krajanům v Rakousku prezidenta Zemana někteří opoziční politici kritizují. | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

„Projev Miloše Zemana ke krajanům ve Vídni. Z přirozené úcty k prezidentskému úřadu doufám, že ho snad rakouská média přejdou zdvořilým mlčením,“ komentoval přepis Zemanova proslovu zveřejněný na stránkách Hradu místopředseda ODS Martin Kupka.

„Říkala jsem si, že bych se takhle po ránu také zkusila sklonit před moudrostí pana prezidenta, a zkusila jsem ji hledat v jeho vystoupení před krajany ve Vídni. Co čert nechtěl, nic jsem nenašla,“ uvedla místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.

„Smutný obrázek státnickosti hlavy našeho státu,“ napsal na twitteru o Zemanovu projevu předseda lidovců Marek Výborný.

‚Zachmuřil jste se‘

Zeman v projevu mimo jiné kritizoval Häupla, kterému v roce 2017 udělil Řád bílého lva, za to, že vídeňská radnice nefinancuje českojazyčnou školu. Vyzval ho také, aby financování školy doporučil svému nástupci Michaelu Ludwigovi. „Vy jste se zachmuřil, pane exprimátore. To máte za to, že tu Komenského školu jste málo podporoval, já jsem upřímný člověk,“ řekl také Zeman.

Český prezident v projevu také uvedl, že by chtěl využít absence Zelených v rakouském i v českém parlamentu k prosazení stavby kanálu Dunaj-Odra-Labe. Prohlásil také, že očekává podporu projektu od rakouského ministra dopravy Norberta Hofera, kterého podpořil, když neúspěšně kandidoval na rakouského prezidenta. „Teď si to vyberu,“ řekl Zeman.