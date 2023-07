ŽIVĚ: Vzácný projev. Šéf rozvědky MI6 v Praze mluví o hrozbě z Ruska a Číny a o výzvách umělé inteligence

Šéf britské rozvědky MI6 sir Richard Moore je v Praze. Přijel sem, aby před hosty ze státní správy, vybranými osobnostmi a novináři vzácně promluvil o aktuálních bezpečnostních výzvách a hrozbách, například ruské agresi na Ukrajině, Číně či umělé inteligenci. Jde o jeho teprve druhý takový veřejný projev od té doby, co se na podzim 2020 ujal funkce. Praha 10:00 19. 7. 2023 (Aktualizováno: 10:40 19. 7. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jsem potěšen, že mohu v Praze přivítat sira Richarda Moora, šéfa britské tajné zpravodajské služby, který bude hovořit o mezinárodních výzvách, kterým naše země čelí,“ uvedl v úterý britský velvyslanec Matthew Field pro iROZHLAS.cz, který informaci o návštěvě šéfa MI6 přinesl jako první.

Na úvod Moore v projevu zmínil, že v roce 1968 bylo v Praze mnoho Rusů, kteří byli zděšení tím, co se tu dělo. Přirovnal to k postoji mnoha Rusů, kteří dnes v hrůze a znechucení sledují, jak Vladimir Putin napadl bratrský slovanský národ a čelí morálním dilematům, jak se zachovat. K srpnu 1968 se vrátil i na konci svého projevu. „Češi před 55 lety ukázali, že nic nepřebije lidskost a svobodu. A naší povinností je to zachovat,“ uzavřel.

Ukrajinská protiofenziva

„Ukrajina v současné protiofenzivě ukazuje, jak skvěle se dokáže adaptovat a začlenit do svých plánů moderní západní techniku,“ řekl dále Moore a zkritizoval také země jako Írán, které vyzbrojují Rusko a pomáhají tak konflikt dál rozdmýchávat.

Podle Moorea jde těžko říct, kdy přijde nějaký velký průlom, je těžké překonat ruskou obranu. Upozornil ale, že se Ukrajincům za pár týdnů podařilo dobýt zpět území, která Rusko získávalo půl roku. „Vedou si dobře, jsem optimistický. Náš úkol je Ukrajince co nejvíce podpořit, aby měli co nejsilnější vyjednávací pozici, pokud dojde na rozhovory,“ dodal.

Podle Vladimira Putina Západ eskaluje situaci, když tamní tajné služby, včetně MI6, dodávají Ukrajině informace, které pak Ukrajinci využívají při útocích na Rusy, a to nejenom například na Kerčský most, ale také při akcích přímo na ruském území.

„Lichotí mi, že si prezident Putin myslí, že má služba je za tím vším. My ale jen podporujeme Ukrajinu v tom, aby se dokázala bránit. Dodávame jim materiál, ale pomáháme jim i jinak, aby získali zpět území, která Rusko zabralo,“ okomentoval to Moore.

Rusko v Africe

Dále zmínil Ruský vztah k Africe. Moskva podle Moorea nemá žádný zájem na míru v Africe, z nestabilní situace podle něj těží afrčtí autoritáři. Kromě toho šéf britské rozvědky upozornil na nedávnou vlnu ruského imperialismu v Africe. Jde například o vzrůstající vliv Wagnerovy soukromé vojenské skupiny v některých středoafrických zemích.

Wagnerovci tam fungují mimo jiné jako bezpečnostní složky a přeneseně tak upevňují ruský vliv a posilují vazby na Moskvu, ale kde také často autonomně přebírají kontrolu například nad zlatými a diamantovými doly, aby si zajistili přísun financí.

Kromě afrických autoritářů Moore zmínil i Čínu. „Autoritářské režimy se snaží skrývat své úmysly, když ale například Čína chtěla, aby každá země, kam dodala své vakcíny, s ní sdílela data, mělo to rozezvonit poplach," varoval před obvyklými praktikami Pekingu.

Sir Richard Moore, šéf MI6 zahajuje svou řeč na půdě @UKinCR. Hned na začátek zmiňuje osobnost Václava Havla a lidskost české mentality. @iROZHLAScz @CRoPlus @Radiozurnal1 pic.twitter.com/SgSTnGuS3O — Anna Urbanová (@Urbejnou) July 19, 2023

Umělá inteligence

Část projevu Moore věnoval také umělé inteligenci. Nepřátelské státy ji mohou využívat se špatnými úmysly a nezajímají se o soukromí svých občanů. V této souvislosti šéf MI6 opět zmínil Čínu. „Moje agentura spolu s našimi spojeneci se snaží vyhrát závod v etickém používání umělé inteligence," dodal. Nejvíce zdrojů MI6 se podle jejího šéfa aktuálně soustředí právě na Čínu, protože pokud dojde na střet zájmů a hodnot, které vyznává Velká Británie a Čína, chce mít Británie pochopitelně výhodu.

Podle šéfa MI6 nástup umělé inteligence ani zdaleka nebude znamenat umenšení významu a potřeby zpravodajských služeb, jak se někdy objevuje. Právě naopak. Podle něj budou důstojníci tajných služeb v budoucnu hrát čím dál tím důležitější roli v obraně před nepřátelskými státy či teroristy, jelikož budou stále schopní získávat informace „mimo dosah“ AI. Připustil však také, že hranice schopností strojů se budou neustále posouvat kupředu.

Umělá inteligence totiž podle Moorea pracuje a bude pracovat s nepřeberným množstvím otevřených zdrojů, k tajným datům neobo informacím z terénu se však zkrátka dostat nemůže. „Lidští agenti na těch správných místech budou stále důležitější.

Pracovníci tajných služeb pasivně nečekají na informace, dostávají úkoly a zadání, pokládají ty správné otázky a někdy také mohou přímo ovlivnit vývoj událostí například ve vládě či v teroristické skupině,“ myslí si šéf britských zpravodajců.

‚Vynikající volba‘

Experti považují Moorea za klidného, přemýšlivého a odvážného, jeho jmenování do funkce šéfa rozvědky MI6 v roce 2020 označili za „vynikající volbu“. Moore má zkušenosti také z diplomacie, několik let působil jako britský velvyslanec například v Turecku.

Šéfové MI6 jsou všeobecně známí pod zkratkou „C“ a jsou prakticky jediní z britských tajných služeb, koho veřejnost oficiálně zná. Protějškem rozvědky MI6 je MI5, britská kontrarozvědka.