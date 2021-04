Mezinárodní soutěž určí novou podobu nádraží Florenc. Proměna odstartuje do několika let

Autobusové nádraží Florenc a jeho okolí se má do několika let výrazně proměnit. Hlavní město vyhlásilo mezinárodní urbanistickou soutěž o novou podobu této části Prahy, vítěze má odborná porota vybrat ještě letos do konce listopadu. Zadání už schválila rada města, urbanisté se můžou hlásit do 26. dubna. I kvůli rozmanitosti oblasti bude soutěž formou workshopů a konzultací s odbornou porotou a vedením Prahy. Praha 13:34 5. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proměna autobusového nádraží Florenc čeká Prahu do několika let | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pražské centrální autobusové nádraží Florenc patřilo před érou koronaviru k nejrušnějším místům v metropoli. Je napojené na dvě linky metra i tramvajovou dopravu a končí tam kromě dálkových spojů také několik městských autobusů. I proto chce město oblast zatraktivnit a dál rozvíjet, uvedl pro Radiožurnál ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Nedaleko terminálu je vlakové Masarykovo nádraží. „I to čekají změny a z Florence by mělo být lépe přístupné,“ dodává Boháč.

„Díky úpravám mají v lokalitě vzniknout i místa pro novou bytovou zástavbu nebo kanceláře,“ popisuje organizátor soutěže Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan.

Okolí autobusového nádraží dřív sloužilo hlavně průmyslu a dopravě. Lokalitou už v dnešních dnech vede daleko méně tratí, role železnice bude ale i při úpravách území podle Boháče důležitá.

Proměna nádraží

Urbanisté budou muset podle zadání řešit samotný terminál a k němu přilehlé pozemky, tedy třeba odstavnou plochu autobusů nebo nevyužívané prostory mezi autobusovým nádražím a magistrálou.

Soutěž o novou podobu autobusového nádraží Florenc skončí letos v listopadu, pak bude muset město rozhodnout o změnách územního plánu. Stavět by se tak mohlo začít do pěti let.