Místo trati park a promenáda. Praha představila nové spojení mezi Vršovicemi a Strašnicemi | Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy



Do roku 2024 by měly pražské Vršovice a Strašnice spojit promenáda a liniový park pro chodce, běžce, bruslaře a cyklisty. Vzniknou na trase zrušeného koridoru benešovské trati a dlouhé budou čtyři kilometry. Místo bude sloužit k rekreaci, sportu i jako nová spojnice pro mezi dvěma pražskými čtvrtěmi. Proto bude nutné postavit i tři nové mosty. Vyplývá to ze studie, kterou ve čtvrtek zveřejnil pražský magistrát.