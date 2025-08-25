Pronájem cenných nemovitostí na 50 let. Praha ho svěřila firmě, jež chystala sérii nelegálních koncertů
Cenný objekt Občanské plovárny včetně přilehlých pozemků má podle zjištění iROZHLAS.cz v nájmu soukromá firma až do roku 2054. Nájemcem je společnost, jež nechala na místě stát černou stavbu, v níž se měla pořádat série letních koncertů. Vedení Prahy nyní prověřuje možnosti, zda lze kontrakt vypovědět.
Ten večer na břehu Vltavy u Čechova mostu měl vypadat úplně jinak. Na letní scéně Občanské plovárny byl na 23. července nachystaný koncert kapely muzikanta Michala Hrůzy.
Měl odstartovat řadu téměř dvou desítek letních vystoupení vrcholících 20. září koncertem kapely N.O.H.A. Nic z toho se nakonec na místě neodehrálo.
„Čtyři hodiny před vyprodaným koncertem v Praze na Občanské plovárně nám pořadatel zrušil koncert. Důvod? Údajně dopis z městského úřadu kvůli hluku,“ napsal na sociální síti Facebook Hrůza. Redakce iROZHLAS.cz později upozornila, že objekt letní scény, pódium a krytá hala, stojí na místě už tři roky nelegálně.
Prostory plovárny má v nájmu firma BIG HAM. Jak nyní redakce zjistila, pozemky jsou jí k dispozici až do roku 2054. Webu iROZHLAS.cz to potvrdil pražský radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti, kandiduje ve sněmovních volbách).
Radní takto postavenou smlouvu považuje za nevýhodnou. Výše nájmu navíc neodpovídá tomu, kolik město inkasuje za jiné objekty.
Nájem prodloužila Bémova rada
„Nevýhodnost smlouvy vnímám hlavně v její neúměrné délce, u tak dlouhé smlouvy nájemce není pod tržním tlakem. Nemůžeme prostory soutěžit v kratších intervalech a získat na trhu nejvýhodnější nabídku jak z hlediska ceny, tak záměru na využití služeb pro veřejnost,“ sdělil iROZHLAS.cz Zábranský.
Redakce se seznámila s podrobnostmi kontraktu. Ve prospěch firmy BIG HAM ho schválilo vedení města už v roce 1992 za primátora Milana Kondra (ODS). Doba nájmu tehdy zněla na 20 let. Roku 2004 však podmínky smlouvy zásadně přenastavila rada města pod vedením primátora Pavla Béma (ODS).
„Dnes je jasné, že smlouva uzavřená v roce 1992 bohužel nebyla pro město příliš výhodná,“ hlásil v září 2004 radní pro majetek Pavel Klega (ODS). „Přestože byla uzavřena až do roku 2012 s opcí na dalších 20 let za roční nájemné 600 tisíc korun, rozhodli jsme se jednat o změně. Podařilo se nám to,“ dodal tehdy Klega.
Nájem se na základě dodatku zvýšil na dvojnásobnou částku. Klega však tehdy veřejnost neupozornil na klíčovou změnu, kterou smlouva prošla: rada na jeho návrh odsouhlasila prodloužení nájmu do roku 2052. Dodatek pak podepsal šéf odboru majetku Peter Ďurica, člověk blízký tehdy vlivné postavě pražského byznysu a politiky Romanu Janouškovi.
Klega si dnes na detaily dodatku nevzpomíná. Ale redakci popsal, za jakých okolností se tehdy obdobné smlouvy uzavíraly.
„Bylo po povodních a majetek Prahy v okolí Vltavy byl zničený. A takový majetek se město snažilo vyřešit tak, že hledalo investora. Aby ho za své peníze dal do pořádku. A tito investoři chtěli smlouvu, která by jim zajistila návratnost," sdělil iROZHLAS.cz.
Necelé dva miliony za rok
„Výši nájemného považuji na první pohled za velmi nízkou, bohužel kvůli dlouhodobosti smlouvy neznáme tržní podmínky,“ sdělil radní Zábranský k tomu, že BIG HAM nyní platí 1,9 milionu korun za rok.
Pro srovnání: provozovatel restauračního provozu Čapadlo na Smetanově nábřeží hradí radnici ročně 1,8 milionu, přičemž jeho prostory jsou násobně menší než areál plovárny.
Erotická diskotéka, kasino a BIS
Občanská plovárna má pestrou minulost. Ještě v první dekádě po roce 2000 tam firma BIG HAM provozovala erotickou diskotéku a kasino. Majitelem firmy byla tehdy společnost Royal Admiral Yacht Club blízká podnikateli Assafu Abutbulovi, který současně vlastnil kasino v ulici Na Příkopě. V roce 2004 na jeho vůz někdo podnikl bombový útok.
„Vedoucí představitelé hl. města Prahy se obrátili dopisem na premiéra České republiky, ředitele Bezpečnostní informační služby a ministra vnitra se žádostí o stanovisko a odborné posouzení, zdali jsou kasina v objektech, které vlastní hl. m. Praha, jakýmkoliv bezpečnostním rizikem,“ uvedl v září 2004 v reakci na incident radní pro majetek Klega. Royal Admiral Yacht Club vlastnila firmu BIG HAM až do roku 2018.
Jako kompenzaci za výpadek kvůli covidu-19 pak předchozí městská rada vedená primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti, kandiduje ve sněmovních volbách) nájem této společnosti prodloužila do roku 2054.
Nájem pro BIG HAM se průběžně zvyšuje o inflaci na základě inflační doložky. Sám Zábranský se ale o navýšení základní částky nepokusil, přestože je radním pro majetek více než dva o půl roku. „Výše nájmu je smluvně daná a není důvod, proč by nájemce s navýšením souhlasil, když ho nelze z plovárny vyhodit, pokud bude řádně platit,“ vysvětil.
Nyní přesto promýšlí, zda lze smlouvu vypovědět. Nicméně podle informací redakce má město k dispozici čerstvý posudek externí právní kanceláře, podle níž nyní nejsou splněné podmínky pro odstoupení od kontraktu. Radní jako o možné páce uvažuje o incidentu zmíněném v úvodu textu.
„Aktuálně prověřujeme, zda by výpovědním důvodem mohl být fakt, že na pronajatém pozemku donedávna stála tzv. letní scéna, která dle všeho neměla stavební povolení,“ podotkl. Jak už dříve iROZHLAS.cz uvedl, podle stavebního úřadu pódium a krytá hala neměly stavební povolení. „Jedná se tak o nepovolené stavby,“ napsal úřad.
Budeme investovat, říká nový majitel
Ve firmě BIG HAM už dnes nepůsobí lidé, za jejichž angažmá došlo k prodloužení kontraktu až do šesté dekády tohoto století. Ale stále tam pracují lidé, za nichž vznikla černá stavba. Jenže proč na místě nechali vybudovat nelegální letní scénu, odmítli vysvětlit. Načerno tam stála už od léta 2022.
Provozovatelem scény je společnost RIVERT ART, jež je v majetku BIG HAM. Jednatel RIVER ART Jan Mužátko na opakovaně zaslané dotazy neodpověděl. Samotným majitelem letní scény je společnost hudebního producenta Daniela Hádla.
„Prosím, obraťte se s případnými otázkami na společnost RIVER ART, která je pořadatelem scény na Občanské plovárně,“ odepsal.
Samotnou firmu BIG HAM převzala v posledních měsících investiční skupina WOOD & Company. Její manažer Ondřej Schröpfer se letos v květnu veřejně zavázal, že hodlá pracovat na rozvoji místa. „Jsme odhodláni investovat do provozu, aby odpovídal současným potřebám zákazníků,“ uvedl.