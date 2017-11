Pronájem hotelu za 17 tisíc může vypadat špatně, budova ale stojí na samotě, hájí se exhejtman Petera

Pod jeho vedením podepsal Středočeský kraj smlouvu na pronájem nového hotelu ve Vrchbělé na 17 tisíc korun měsíčně. Bývalý hejtman Miloš Petera sice připouští, že to může vypadat špatně, tehdejší krajská vláda však podle něj chtěla areál Vrchbělá skoro za 300 milionů především rychle zprovoznit. Vrchbělá 13:00 7. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Petera | Foto: Filip Jandourek

Server iROZHLAS.cz v pondělí upozornil, že nový hotel Relax Vrchbělá za podezřele nízkou sumu středočeské hejtmanství loni, na sklonku Peterovy vlády, pronajalo firmě Autosport Promotion. Podle realitního makléře se tržní nájem budovy přitom pohybuje v rozmezí 80 až 150 tisíc korun bez DPH. Petera se však brání, že hotel stojí na samotě.

Nezdá se vám, že cena 17 tisíc korun měsíčně za pronájem nového hotelu je poněkud nízká?

Proběhla dvě kola výběrového řízení. Podle mých informací - protože už je to rok - tak v prvním kole se nikdo nepřihlásil a ve druhém přišla takováto nabídka. Pro nás bylo klíčové zprovoznění areálu, tak jsme pokračovali v souladu s výběrovým řízením.



Kraj do areálu investoval nemalou částku, skoro 300 milionů. Na druhé straně v něm potom pronajme hotel za 17 tisíc. Vám to skutečně nepřijde jako nepoměr?

Už je to nějaká doba. Pro nás bylo klíčové zprovoznění. Aby tam byly in-line dráhy, aby to bylo funkční. Smlouva byla na dobu neurčitou s nějakou výpovědní lhůtou, kdyby se sehnal někdo jiný, dalo se to řešit. Ale to už bylo v dalším období a my jsme na kraji nevládli.



Podle odhadů je tam tržní nájemné až 150 tisíc korun měsíčně, to vám nepřijde jako alarmující?

Ono to je také o tom, v jakém to je prostředí. Hotel je na samotě, takže to je něco jiného, než když je v centru. Nedokážu vám o tržním nájemném teď nic říct. Zájemce jsme vybírali ve dvou kolech, v tom prvním byla cena vyšší, ale tam se nikdo nepřihlásil.



Sháněl kraj jiného nájemce za lepší cenu?

Za nás ne.

Nevrhá tato věc, přihlédneme-li ke zkušenosti s Davidem Rathem, jehož kvůli korupci stíhá policie, na kraj špatný obraz?

Já si to nemyslím. Může to vypadat špatně, ale pro nás bylo klíčové, aby se areál oživil a zprovoznil.



Kromě toho, že má firma Autosport Promotion takto výhodný pronájem, má inkasovat skoro 2,8 milionu korun za údržbu okolí hotelu. Proč se o okolí hotelu nestará v rámci pronájmu?

To opravdu nevím, já jsem tohle neměl v gesci a tohle nevím.



Když se nyní na celou tuto akci podíváte s odstupem, přijde vám pro kraj výhodná?

Samozřejmě jde o to, co ta společnost na základě smlouvy dělá. Vím, že tam měla udržovat nějaký prostor, in-line dráhu.



Vy jste se nedávno vrátil na post středočeského radního, co s nevýhodnými smlouvami budete dělat?

Mám informaci, že od nového roku by tam měl být nějaký nový model, ještě úplně detailně nevím...



Správu Areálu Vrchbělá od Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje převezme Středočeská centrála cestovního ruchu...

Cestovní agenturu má v gesci paní hejtmanka, takže budeme čekat, s jakým řešením přijde, a budeme to řešit na radě.