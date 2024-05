Richterová: Je spousta bytů, které se majitelé bojí pronajmout. Pomoci může garance nájmu bez rizika

Základní úroková sazba stanovovaná centrální bankou je nejnižší od května roku 2022. Klesají i úrokové sazby hypoték. Makléři věří v oživení trhu, prodejci doufají, že porostou ceny. Pro ty, kteří bydlení hledají, to ale může zhoršit dostupnost. Už nyní je skoro nejhorší v Evropě. „Je to obrovský problém a o to palčivější, že se dotýká jen části lidí a pro různé skupiny je rozdílný,“ konstatuje místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti). Interview Plus Praha 12:59 14. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Podstatná skupina jsou lidé, kteří ty nemovitosti mají, ale bojí se je pronajmout. Máme obrovské množství neobydlených bytů a řešením je najít tržní a samozřejmě zcela dobrovolnou a pozitivní motivaci, aby se člověk nebál byt pronajmout,“ dodává.

Řešit to má zákon o komplexní podpoře bydlení, který Piráti začali připravovat už v opozici a ve středu by ho měla projednat vláda. Jeho součástí je i garance, že pronajímateli bude uhrazeno dlužné nájemné, což je významné riziko zejména pro jednotlivce.

„Z jejich strany je po tom velká poptávka. Řada lidí, kteří mají prázdný byt, je pak ochotna ho pronajmout,“ uvádí s odkazem na výsledky průzkumu, který si při přípravě zákona nechalo vypracovat ministerstvo pro místní rozvoj.

Mechanismus je podle Richterové již vyzkoušený v regionech a funguje i v Praze, kde byla zřízena Městská nájemní agentura: „V bytě, který jsme vložili s manželem, bydlí romský pán s dítětem, který by jinak složitě sháněl standardní bydlení. Nájem je o něco nižší, ale je tam garance, že když se něco stane, tak to agentura řeší,“ popisuje s tím, že byt do systému vložil i exprimátor Zdeněk Hřib (Piráti).

„Některé obce to dnes již financují a my nechceme, aby to měly jako povinnost. Chceme to nabídnout s legislativním ukotvením, aby nemusely znovu vynalézat kolo. Aby to bylo naprosto jednoduché, nalinkované a se státním příspěvkem,“ doplňuje.

Nedostupnost bydlení se dotýká každého z nás, nejhůř ale dopadá na ty nejvíce zranitelné. Bez vhodných nástrojů, které jim pomohou, nebudou naše snahy o reformu bydlení úspěšné. Proto jsme společně s @mpsvcz uspořádali v @snemovna kulatý stůl k našemu návrhu zákona o podpoře v… pic.twitter.com/wxYMwmVEWp — MMR ČR (@mistnirozvoj) August 30, 2023

Začarovaný kruh

Celkem je prý v Česku na 800 tisíc prázdných bytových jednotek, z toho 200 tisíc jich je v bytových domech, a dalších 40 tisíc nových bytů se ročně postaví.

„Byty jsou, výstavba také jede. Ani není pravda, že by byla tak dlouhá povolovací řízení, povolení bytového domu trvá v průměru pět měsíců. Je v pořádku, že některé byty jsou investiční, ale u nás jich je strašně moc. A společnosti se ani netají tím, že nemovitost někdy není určená k bydlení, ale jako výhodná investice,“ upozorňuje.

Prioritou Pirátů je po vzoru Vídně či Dánska podpořit výstavbu obecního nájemního bydlení a motivovat obce k tomu, aby se mohly snadněji postarat o určité skupiny obyvatel.

„Příkladem jsou rodiny s několika dětmi, kde se úplně všechno nedaří. Když je dítě odebrané, tak v dětském domově vyjde i na 50 tisíc měsíčně. Řešit bydlení by bylo mnohem levnější, ale pro obec pracnější. A tomuhle začarovanému kruhu, kde chybí pozitivní motivace, chceme udělat přítrž,“ vysvětluje.

