Propouštění a nejasná budoucnost. České organizace popisují, jak se projevily škrty americké pomoci

Pomoc ve válečných zónách, příprava mladých Romů na přijímačky z angličtiny či podpora práv sexuálních menšin. Na to všechno českým neziskovým organizacím přispívalo americké ministerstvo zahraničí nebo jiné vládní instituce z USA. Donald Trump po svém nástupu finanční pomoc značně osekal. Organizace tak musely řadu programů omezit, či úplně zastavit. A někde to vedlo až k propouštění. Třeba Člověk v tísni jen v Praze přišel o pětinu zaměstnanců. Praha 14:39 6. července 2025

Ještě na začátku letošního roku byly Spojené státy podle stanice BBC největším poskytovatelem humanitární pomoci na světě. Po nástupu prezidenta Donalda Trumpa k moci a zřízení Úřadu pro efektivitu vlády (DOGE), donedávna vedeném miliardářem Elonem Muskem, ale došlo k okamžitému zmražení pomoci a revizi programů, které USA podporovaly.

Finanční prostředky do zahraničí šly přes různé fondy, například česká organizace Člověk v tísni získávala peníze z programu USAID. Díky nim mohla poskytovat pomoc v rámci čtyř různých programů – v Arménii, Sýrii, Kongu a na Ukrajině.

Po revizi ale zbyl organizaci jen ukrajinský a konžský program. Nejmenší arménský, jehož cílem bylo připravit občany na případný další konflikt, a největší syrský musely být z rozhodnutí americké administrativy ukončeny.

„Přišel člověk od Elona Muska a řekl, že syrský program musí z nějakých nových politických důvodů skončit. Nikdy nevysvětlil z jakých,“ popisuje pro iROZHLAS.cz Jan Mrkvička, ředitel humanitární a rozvojové sekce Člověka v tísni. „Nejspíš to nebylo v souladu s americkými zájmy,“ domnívá se.

Téměř ze dne na den se tak bez pomoci ocitlo 140 tisíc lidí, převážně vdov a samoživitelek, kterých se dotkl válečný konflikt v Sýrii a které díky české organizaci dostávaly poukázky na jídlo. Díky soukromým dárcům bylo nakonec ukončení pomoci o měsíc odloženo.

Propouštění

Jisté však není ani to, jak to dopadne s programem v Kongu a na Ukrajině. Oba jsou schválené na určité časové období, po kterém se vždy se Spojenými státy mluvilo o prodloužení pomoci. Nyní však není na druhé straně nikdo, s kým by se o budoucnosti dalo debatovat.

„Není to tak, že by nám to zamítli, ale není tam partner, se kterým se o tom můžeme bavit,“ líčí Mrkvička. „Jsme v kontaktu se spoustou lidí z americké administrativy, jak v těch zemích, kde pracujeme, tak na úrovni Washingtonu. Všichni, se kterými mluvíme, by velmi rádi projekty obnovili, protože vědí, jak jsou důležité, a jsou na naší straně. Ale potíž je v tom, že rozhodnutí dělá někdo, s kým oni ani nemohou mluvit,“ popisuje současnou situaci.

Hrozí tedy, že až program na Ukrajině letos doběhne, nedojde k jeho obnovení. V Kongu program poběží minimálně do příštího roku.

Kvůli nejisté budoucnosti se proto nezisková organizace uchýlila k propouštění. „Protože jsme věděli, že už nemůžeme spoléhat na tento zdroj financování, tak jsme museli zredukovat nějaké podpůrné funkce a pozice. V Praze to bylo nějakých 20 procent,“ vypočítává Mrkvička. Další výpovědi se týkaly právě týmů pracujících v Arménii a v Sýrii.

„Musíme mít každý rok jistotu, že skončíme na nule. Musíme se chovat zodpovědně, tak jsme museli týmy zredukovat, abychom měli jistotu, že budeme připraveni na budoucnost, ať už bude jakákoliv,“ dodává.

Nově zavedené vstupné

Humanitární pomoc nenabízel pouze americký program USAID, Spojené státy finančně podporovaly různé projekty i pomocí menších programů. České organizace například mohly požádat o grant přímo americké velvyslanectví v Praze.

Prague Pride 2024

Takzvaný Small Grant získal i festival Prague Pride, který podporuje rovná práva a inkluzi sexuálních menšin v české společnosti. Od roku 2012, kdy o něj poprvé úspěšně požádal, poskytovalo velvyslanectví grant festivalu každoročně. Letos je to poprvé, co Spojené státy na Prague Pride nepřispějí.

„Vzhledem k celkovým nákladům festivalu šlo vždy o méně než pět procent celkového financování, ale ambasáda byla zároveň významným strategickým partnerem. Gloriet v zahradě ambasády byl jednou z prvních budov v Praze nasvícených na duhovo, ambasáda nám poskytovala prostory Amerického centra a zprostředkovávala networking s dalšími ambasádami,“ uvádí pro iROZHLAS.cz organizační tým festivalu.

Jednou ze změn, kterou pořadatelé dávají do souvislosti s omezením příspěvků z USA, bude nově zavedené vstupné ve výši 200 korun na sobotní program na Letné. Vliv mají ale i vyšší nároky na bezpečnost návštěvníků. „V tuto chvíli už pro nás není možné uspořádat sobotní odpoledne na Letné pro tisíce lidí zdarma,“ popisují v mailové komunikaci.

Organizační tým si všiml i změny přístupu některých amerických firem působících v Česku, které se předchozí roky festivalu účastnily a program finančně podpořily. Letos jsou jejich příspěvky nižší nebo i nulové.

„Chápeme, že firmy dnes čelí tlaku z různých stran. Ale i tím, že se rozhodnou nezapojit, vysílají zprávu – že rovnost a lidská práva nejsou hodnoty, za které by byly ochotné veřejně stát ve chvíli, kdy to není populární,“ domnívá se organizační tým. „Podpora firem ze Spojených států hrála v minulosti důležitou roli a jsme za ni vděční. Pokud se jejich zapojení snižuje, vnímáme to jako důsledek globálních změn v politice sponzoringu,“ píší.

Konec po 4 měsících

Small Grant z velvyslanectví USA v Česku loni poprvé získal také Drom, romské středisko sídlící v Brně. Díky němu vznikl vzdělávací program pro mladé Romy. „Cílem projektu byla podpora mladých Romů ve zlepšení jejich jazykových dovedností, anglický jazyk, a rozvoje soft skills. Jednalo se zejména o pomoc s přípravou na maturitu nebo přijímačky z angličtiny,“ popisuje pro iROZHLAS.cz ředitel Dromu Jiří Frolec.

Projekt, který loni v listopadu přijel podpořit i bývalý americký velvyslanec v Česku Bijan Sabet, musel ale po necelých čtyřech měsících z rozhodnutí americké vlády skončit.

„Byly jsme nuceni vracet 84 825 dolarů (v přepočtu 1,77 milionu korun), celkový rozpočet projektu byl 100 tisíc dolarů,” vypočítává Frolec.

Lektoři a lektorky se tak dalších pět měsíců věnovali výuce na dobrovolnické bázi, aby pomoc dostalo všech téměř 80 zapsaných klientů.

„Vzhledem k tomu, že projekt měl být původně dvouletý, měli jsme na toto období sehnány nové lektory na anglický jazyk, o které jsme ukončením projektu přišli,” dodává. Středisku se zatím nepovedlo najít financování z žádného jiného zdroje.