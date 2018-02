Propuštění kurdského politika Muslima by poškodilo vztahy s Českem, tvrdí turecký velvyslanec

Turecko podle Bigaliho respektuje nezávislost českých soudů, zdůraznil však, že podle Ankary je zadržený muž podezřelý z terorismu. Bigali také řekl, že turecká žádost o vydání Muslima není spojena s případem dvojice Čechů, kteří byli loni v Turecku odsouzeni za spolupráci za spolupráci se syrskými Kurdy.

„Bohužel, byla by to podpora terorismu. A také to nebude dobré pro vzájemné vztahy Turecka a České republiky, které jsou nyní bezvadné,“ popsal Bigali, jak by turecká strana vnímala, pokud české soudy úterý rozhodnou o propuštění Muslima. Ten byl o víkendu zadržen v Praze na základě zatykače Interpolu. Jak konkrétně by vztahy mohly být poškozeny, diplomat neuvedl.

V Turecku je Sálih Muslim považován za terorismu. Podle Kurdů se Muslim na diplomatickém poli angažoval v boji proti Islámskému státu (IS).

Velvyslanec Bigali také vyloučil propojení turecké žádosti o uvalení vazby a následnou extradici s případem Markéty Všelichové a Miroslava Farkase, kteří byli loni v Turecku odsouzeni na více než šest let vězení za spolupráci s kurdskými milicemi YPG. Ankara tyto ozbrojené oddíly na rozdíl od Prahy řadí k teroristickým organizacím. „Nemyslím si to. Tito dva čeští občané byli odsouzeni loni,“ sdělil velvyslanec. „Nevidíme tu žádné spojení,“ doplnil.

Ministr zahraničí Martin Stropnický v pondělí novinářům řekl, že Česká republika bude v případě turecké žádosti o vydání zadrženého kurdského politika Sáliha Muslima postupovat standardně, férově a podle zákona. Svému tureckému kolegovi Mevlütovi Çavusogluovi to chce sdělit i telefonicky. Hovor se podle něj uskuteční patrně v úterý.