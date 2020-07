Správa železnic chce dát na vnitřek závor samolepky ‚Proraž mě!‘. Mají zabránit nehodám na přejezdech

Správa železnic uvažuje o polepení vnitřních stran závor na železničních přejezdech samolepkami Proraž mě! Připomínaly by, že pokud řidiči uvíznou na zavřeném přejezdu, můžou zábrany lehce prorazit. Správa železnice tak chce snížit počet tragických nehod. Informuje o tom Deník a server Zdopravy. Praha 9:26 17. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Přemýšlíme o tom, jestli by to bylo vhodné a užitečné,“ řekl serveru Zdopravy generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Problémem by podle něj mohlo být to, aby nápis nepodněcoval k vandalismu.

Jak budou samolepky vypadat, ještě není jasné. „V této fázi hledáme nejvhodnější formu upozornění na závorová břevna, na grafický návrh je tedy příliš brzy,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz mluvčí správy Marek Illiaš.

Prorazit závory váhal mimo jiné srbský řidič kamionu při loňské nehodě v pražské Uhříněvsi. „Přemýšlel jsem, jestli závory prorazit, ale neudělal jsem to, protože jsem nechtěl mít potíže,“ prohlásil u soudu Uroš Andelovič. Dostal dva roky vězení.

Řidič podle rozsudku nerespektoval světelný signál doprovázený zvukovou výstrahou a vjel na koleje, kde ho uvěznily spouštěné závory.

Mezi závorami stál přes dvě minuty, aniž se snažil situaci vyřešit. Poté do vozu narazil vlak, ve kterém cestovalo zhruba 220 lidí, při nehodě se lehce zranili čtyři.

Padesát mrtvých ročně

V Česku na železničních přejezdech při srážce s vlakem každoročně zemře podle Deníku téměř padesát lidí. Správa železnice proto do zabezpečení letos investuje přes 1,3 miliardy korun. To je o 200 milionů více než v roce 2019.

Deník zjistil, že Správa plánuje v letech 2021 až 2027 přejezdy nahradit a vybudovat na vlakových tratích nadjezdy a pojezdy. Aktuálně připravuje 13 staveb za 3,6 miliardy korun.

V Česku je téměř osm tisíc přejezdů, podle Deníku jde o největší počet v celé Evropě. Přejezdy jsou často jen několik stovek metrů od sebe, přes dva tisíce z nich pak nemá závory ani světelnou signalizaci.

Datoví novináři serveru iROZHLAS.cz před časem vytvořili interaktivní mapu, ve které jsou vidět počty mrtvých a zraněných na tratích - ne na přejezdech - po celé republice za poslední tři roky.

Na kritických místech často chybí ploty nebo podchody, vstup do kolejiště mimo nástupiště a určená místa je ale zakázaný a hrozí za to pokuta.

Mapa nehod s osobou na železnici od roku 2017 do roku 2019. Jde o záznamy Drážní inspekce, ne ke všem nehodám se podařilo přiřadit místo, mapa tedy nemusí být kompletní.