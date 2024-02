Policie dopadla muže podezřelého ze znásilnění ženy na pražském Proseku. Objevila ho v Mělníku

Policisté dopadli v Mělníku čtyřicetiletého muže, kterého podezírají ze čtvrtečního znásilnění ženy na pražském Proseku. Policie to v neděli uvedla na sociální síti X. Pachatel ženu přepadl v jejím autě, když čekala před školou na syna. Ve voze ji po činu zanechal spoutanou a polonahou. Video Praha 12:06 4. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie dopadla muže podezřelého ze znásilnění ženy v autě na pražském Proseku (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Kriminalisté muže zadrželi v noci na dnešek v Mělníku ve spolupráci se zásahovou jednotkou pražské policie. Nyní je v cele a budou s ním prováděny standardní úkony trestního řízení,“ napsali v neděli policisté.

Policie k případu v pátek uvedla, že muž ve čtvrtek dopoledne donutil pod pohrůžkou násilí zhruba třicetiletou ženu, aby si přesedla na místo spolujezdce. Poté ji odvezl na neznámé místo, kde ji znásilnil.

Pachatel pak s autem přejel do Okřínecké ulice, odkud odešel. K popisu muže tehdy policisté sdělili, že byl štíhlý, měl kruhy pod očima, krátké světlé nebo žádné vlasy, byl cítit zatuchlinou a mluvil česky.

Vedle znásilnění kriminalisté muže podezírají také z omezování osobní svobody. Za znásilnění hrozí v základní sazbě půl roku až pět let vězení. Pokud se pachatel dopustí soulože nebo srovnatelného pohlavního styku, sazba se zvyšuje na dva až deset let. Při případném způsobení těžké újmy na zdraví pak sazba činí pět až 12 let odnětí svobody.