'Prosím, až po vás'. Policistovi Šabršulovi chtěli dát dýchnout kvůli alkoholu. Kontrolory zavřel a odešel

Někteří kolegové mu neřeknou jinak než "Prosím, až po vás". Policista Bronislav Šabršula se stal aktérem dalšího incidentu, v němž se objevuje alkohol, kvůli němuž měl již v minulosti potíže. Důstojníka Policejního prezidia chtěli zkontrolovat, zda v práci nepije. Místo testu však Šabršula kontrolory uvěznil v chodbě a odešel. Sám incident popírá, serveru iROZHLAS.cz ho ale potvrdili čtyři vysoce postavení důstojníci prezidia. Praha 6:59 22. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bronislav Šabršula | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Tři příslušníci odboru vnitřní kontroly Šabršulu s testem na alkohol „přepadli“ ve čtvrtek 19. října dopoledne v sídle Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kde má kancelář.

Než mu stačili dát dýchnout, uvedl je do chodby uzavřené takzvaným katrem, tedy mřížovými dveřmi. Ty lze otevřít pouze služební kartou, kterou kontroloři neměli a zůstali tak uvězněni za mříží.

'Zabouchl mříže'

„Plukovník Šabršula se slovy 'Prosím, až po vás' do chodby nevstoupil a za pracovníky odboru vnitřní kontroly zabouchl mříže. Poté odešel," popsal serveru iROZHLAS.cz zdroj z Policejního prezidia.

Incident potvrdily ještě další tři vysoce postavené zdroje z prezidia. O delikátní události promluvily až dva měsíce poté, co se odehrála.

Důstojník událost popřel. „Žádný incident to nebyl, nebyla to pravda, nezlobte se, vymýšlíte si," zavěsil. Na zaslanou SMS se žádostí o podrobnější vyjádření již nereagoval.



Šabršulův šéf Zdeněk Bambas připustil, že 19. října se incident odehrál. Jeho podřízený však podle něj oficiálně v práci vůbec neměl být. „To datum je mi známo, protože došlo k nějakému nedorozumění. Pan Šabršula byl nemocný od pondělí toho týdne, ale neschopenku měl až od toho devatenáctého. On tady měl nějaké setkání, ale podstatné je, že byl nemocný a nikde nikoho nezamykal," uvedl Bambas.

Šabršula figuruje v kauze Babišových nahrávek Šabršula figuruje v kauze nahrávek Andreje Babiše (ANO). Bývalý novinář MF Dnes Marek Přibil s předsedou hnutí ANO mluvil na nahrávce zveřejněné twitterovým účtem Julius Šuman o kompromitujícím materiálu proti tehdejšímu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD). Ten se na žádost spolustraníků setkal právě se Šabršulou s tím, že se chce stát krajským ředitelem. „Přivedl ho jeden člověk, který je členem sociální demokracie. Přivedl ho proto, že mi tento policista chtěl sdělit závažné informace z toho, jak nefunguje policie v jeho regionu, jaké tam jsou problémy, co se tam vlastně děje," popsal Radiožurnálu Chovanec. Kompromitující materiál měl spočívat v existenci nahrávky, že Chovanec dosazuje na vedoucí místa policisty podle politického klíče. Více ZDE

Nadřízený: O ničem takovém jsem neslyšel

Když se ho server iROZHLAS.cz výslovně zeptal, zda má informaci o tom, že Šabršula kontrolory zabouchl v chodbě, odpověděl, že neví. „Já jsem u něčeho takového nebyl a o ničem takovém jsem ani neslyšel,“ tvrdí Bambas.



Prezidium oficiálně odmítlo případ rozebírat. Neodpovědělo ani na otázku, zda ho řeší. Napsalo pouze, že policisty na přítomnost alkoholu jeho odbory vnitřní kontroly běžně testují.

„Nebudeme však jakkoliv konkretizovat, u kterých konkrétních příslušníků, kdy a za jakých okolností se případně taková kontrola uskutečnila,“ napsal mluvčí prezidia Jozef Bocán.

Šabršula měl kvůli alkoholu potíže již v minulosti. MF Dnes v roce 2001 napsala, že byl kázeňsky potrestán za řízení v opilosti. Stejný deník také informoval, že důstojník byl opilý na policejní videokonferenci při vyšetřování kauzy metyl. Nakonec z ní odešel a nebylo možné ho najít.

Spal opilý za volantem

Nejvážnější problém přišel v roce 2014. Tehdy jako šéf policie v Uherském Hradišti musel vysvětlovat, proč seděl opilý na místě spolujezdce v autě uprostřed křižovatky v Polichně na Zlínsku. Podle svědků řídil a způsobil lehkou dopravní nehodu. Šabršula se však hájil, že vozidlo řídila jeho známá a on usnul poté, co z auta odešla. Odmítl dechovou zkoušku i odběr krve. Generální inspekce bezpečnostních sborů nakonec Šabršulovi nedokázala, že řídil opilý.

Během postavení mimo službu ale doběhla bezpečnostní prověrka a nakonec se musel stěhovat právě na Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia. Soud ale letos rozhodl, že Šabršulovo převelení do Prahy neplatí a otevřel mu cestu zpět do Uherského Hradiště.