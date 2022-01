Přes 400 000 Čechů letos čeká výměna řidičského průkazu. Za jízdu s prošlým hrozí pokuta

O nový řidičský průkaz si letos bude muset zažádat více než 400 tisíc tuzemských řidičů. Ministerstvo dopravy upozorňuje, že by si každý měl pro jistotu zkontrolovat, zda mu letos platnost průkazu také nekončí, neboť za jízdu s prošlým průkazem hrozí pokuta. Vyhotovení nového průkazu přitom může trvat až 20 dnů. Praha 18:14 9. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidičský průkaz (ilustrační obrázek) | Foto: Fotobanka Profimedia

„Žádat o nový řidičský průkaz se dá nejdříve 90 dnů před koncem jeho platnosti. Lze žádat i elektronicky přes Portál občana,“ řekl Radiožurnálu mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Řidiči se musí připravit na to, že vyhotovení nového dokladu může trvat až 20 dnů. V případě, že chce žadatel vydání nového průkazu urychlit, může si za 700 korun zaplatit expresní vydání. To zkrátí čekání na pět dnů.

Podat žádost můžou řidiči i na úřadu kterékoli obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na trvalé bydliště. K výměně je pak potřeba platný doklad totožnosti a taky stávající řidičský průkaz.

„Pokud zapomenu požádat o nový doklad a jezdím s prošlým řidičským průkazem, bude mi na místě hrozit pokuta 2000 korun,“ varuje mluvčí policie Hana Rubášová. Zároveň dodává, že za tento přestupek řidičům nehrozí ztráta bodů.

Loni platnost dokladu vypršela více než 340 tisícům řidičů, přesto jich 100 000 o nový průkaz stále nepožádalo.

Resort dopravy ale připomíná, že loňské výměny ovlivnila pandemie koronaviru. Evropské programy totiž umožňovaly posunout to až o deset měsíců. V porovnání s rokem 2020 je dokladů, kterým končí platnost, ale výrazně míň.

Nejvíc výměn řidičských průkazů by letos mělo být ve Středočeském kraji a Jihomoravském kraji. Nejčastěji se to týká řidičů starších 61 let.