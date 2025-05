Prosperitu ve členství v NATO a EU nevidím. U záruky bezpečnosti si také nejsem jist, říká poslanec Kobza

Členství v NATO a v Evropské unii je podle prezidenta Petra Pavla nejlepší garancí bezpečnosti a prosperity. Řekl to po schůzce s lídry všech parlamentních stran s tím, že české členství nikdo z nich nezpochybnil. Proč se vůči tomu parlamentní SPD ohrazuje? „Prosperitu zatím vůbec žádnou nevidím. Co se týče záruky bezpečnosti, tak tím si také nejsem úplně jist,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu poslanec a bývalý diplomat Jiří Kobza (SPD). Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:23 19. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle prezidenta Petra Pavla na čtvrtečním jednání s lídry parlamentních stran o bezpečnosti panovala shoda na tom, že členství naší země v Severoatlantické alianci a Evropské unii je v současnosti nejlepší garancí bezpečnosti a prosperity. SPD zpětně toto vyjádření zpochybnilo. Jak to podle vás bylo?

Co se týče našeho členství v NATO, tak vyčítáme to, že o našem vstupu do NATO nebylo referendum. A myslíme si, že to je prostě deficit demokracie, který nějakým způsobem naše vlády – předchozí i tato – dluží svým občanům.

My chápeme NATO jako obrannou alianci, což se vlastně posledních 50 let neprojevilo, protože nikde nikoho nebránila. Vždycky to byly akce, které byly prováděny v zahraničí a byly to akce, které byly agresivní, navzdory veškeré propagandě to tak prostě bylo.

Takže my máme samozřejmě k tomuto způsobu vedení obrané aliance velké výhrady a myslíme si, že si zaslouží minimálně diplomaticky řečeno hlubokou rekonstrukci.

Prezidentská kancelář na síti X uvedla, že jednání z předsedy stran měla stejnou strukturu a vždy zahrnovala i ukotvení v Evropské unii a NATO. Jde tedy o nedorozumění, když váš předseda tvrdí něco jiného, že o tom řeč nebyla na té schůzce, nebo že nepotvrdil za SPD, že by to bylo tak, jak tvrdí prezidentská kancelář?

Já se musím přiznat, že jako řadový člen SPD nemám tyto výstupy, které tam byly, ani jsem na té schůzce nebyl, takže teď se mě ptáte na něco, na co opravdu nemohu odpovědět, protože to nevím.

‚Prosperitu nevidím‘

Souhlasíte s tím, že české členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii je v současnosti nejlepší garancí bezpečnosti a prosperity, nebo ne?

Zaprvé bych rozdělil dvě slova, které jste právě teď řekl, a to je bezpečnost a prosperita, protože prosperitu zatím vůbec žádnou nevidím. Když vezmu prosperitu amerických zbrojařských firem a německých firem, které sem dodávají ty nádherné veterány, leopardy, tak samozřejmě taková prosperita u nás není. Co se týče záruky bezpečnosti, tím si také nejsem úplně jist. Ale teď mluvím za sebe.

Tomio Okamura (SPD) prosazuje referendum o setrvání v Unii i Alianci...

Ono je to obráceně, já se omlouvám. My prosazujeme zákon o referendu, který nebude omezen a který umožní hlasovat i o takových věcech, jako je třeba členství v Evropské unii.

Mimochodem, my si myslíme, že když bylo referendum o vstupu, že by mohlo být také o výstupu, protože na tom vstupním referendu nebyla žádná kvóta, nebyly tam žádné předepsané počty. A co se týče NATO, tak to je to samé.

My prostě chceme zákon o referendu a chápeme to tak, že tím, jaký je odpor proti myšlence tohoto zákona a nebo snaha ho udělat tak, aby bylo neprůchozí – to znamená, aby bylo nutné 500 tisíc podpisů a nejlépe ještě notářsky ověřených –, my si myslíme, že to je prostě důkaz toho, že se tato vláda i ty předchozí bojí hlasu lidu.

Referendum

Jak myslíte, že by takové referendum dopadlo, ať už o výstupu z Evropské unie nebo z NATO?

Předpokládám, že vzhledem k tomu, že je v základní učebnici politologie, že se lidé bojí drastických změn, by pro vystoupení asi hlasovala menší část. Ale přesto všechno si myslím, že z hlediska demokracie jako takové by lidé měli mít právo říct, že chtějí pro, nebo že chtějí proti. To už je na nich. Ale mají mít tuto možnost. A to je to, co chceme my.

Co Severoatlantická aliance?

Naše představa je, že potřebujeme zpátky naši národní, vševojskovou armádu. Když v 90. letech došlo k zásadní změně koncepce naší armády ze vševojskové armády, z povinné služby, byla vytvořena profesionální armáda o velikosti kapesního expedičního sboru, který měl za úkol sloužit v rámci nějakých zahraničních, multinacionálních misí, tak my si myslíme, že to je špatně.

Konec konců se ukázalo, když byla první migrační vlna v roce 2016 a potom, když následoval covid a bylo nutné zavřít regiony a zabránit šíření nemoci, zabránit pohybu nelegálních migrantů, kteří to tady brali ztečí, tady ta armáda chyběla. Takže si myslíme, že by to chtělo, abychom znovu začali budovat naši vlastní armádu, která bude schopná bránit tuto zemi a naše lidi.

Proč chce SPD revidovat pobytová oprávnění Ukrajinců v Česku? Jaké jsou podle Kobzy pro Českou republiku alternativy členství v Evropské unii? A proč SPD kritizuje zvyšování výdajů na obranu?