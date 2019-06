Učebnice od studentů Prospolužáky.cz už používají ve více než 180 školách. Do roka má vzniknout i aplikace

Matematika - někdo ji pochopí hned, jinému zase vzorečky a definice nic neříkají. Marek Liška, ještě nedávno sám středoškolák, se rozhodl, že připraví učebnice matematiky právě pro ty, kteří s ní spíše bojují. Látka je tam popsána tak, jako by ji středoškoláci vysvětlovali svým spolužákům. A tak vzniklo ProSpolužáky.cz. Dnes už podle těchto učebnic učí téměř 180 středních škol v Česku a na Slovensku. Praha 7:57 9. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matika pro spolužáky | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Napsali jsme to trochu jiným stylem. Tykáme čtenářovi, říkáme to srozumitelněji a delšími větami,“ přibližuje učebnici autor projektu Marek Liška.

Jednou z prvních vyučujících, které ji před třemi roky začali využívat, byla Barbora Krejčí z Gymnázia Na Vítězné pláni v Praze. „Přijde mi jednodušší prakticky ukázat, jak se ty úlohy řeší, jak vypadají, proč to tak je. Teorie zatím tolik být nemusí,“ vysvětluje. „Všechny důležité věci tam jsou, jen třeba jazyk není postaven na definicích,“ dodává.

Pokročilejším studentům se sice podle Barbory Krejčí můžou zdát některé příklady jednodušší, to je ale podle Marka Lišky záměrné. „Je to pro studenty, kteří mají s matematikou problém. Obsahem je učebnice pro nikoho, kdo chce jít na MatFys, ale je určená pro státní maturitu, kterou teď budou mít studenti povinnou,“ říká.

Důležité ale samozřejmě je, aby učebnice byly sice srozumitelné, ale také co do obsahu přesné. „Garantuje nám je několik středoškolských učitelů matematiky. Každým rokem to pročítají a dávají nám zpětnou vazbu, jestli tam není nějaká nepřesnost, chyba nebo nesrozumitelnost. To znamená, že ty učebnice jsou okorekturované několika odborníky z různých typů škol,“ popisuje projekt Liška.

Přehledné a barevné

Učitelka Barbora Krejčí na učebnicích ProSpolužáky.cz cení především to, že jsou pro studenty velmi přehledné.

„Na začátku každé kapitoly je sumarizace teorie, což považuju za báječné. Je tam přehled vzorečků, základních vztahů a pojmů. Tudíž když to zapomenou, a to zapomenou, z hodiny na hodinu, tak mají možnost si to oživit. Nemusím to tedy dokola opakovat, nebo jim to jen ukážu,“ popisuje.

„Navíc tam jsou QR kódy, u kterých, když si je naskenují, tak vidí řešení úloh, jsou neocenitelné,“ dodává učitelka.

I podle jedné ze studentek Hanky se žákům s učebnicemi pracuje dobře, mimo jiné i proto, že látka a některé úlohy jsou barevně zvýrazněné. „Je to přehlednější. Určitě lepší než černobílé učebnice,“ souhlasí.

Do budoucna by pak Marek Liška se svým týmem chtěli vytvořit i online verzi své učebnice. „Do roka a kousku bychom chtěli vydat online aplikaci, která by umožnila, aby se studenti učili efektivněji. Pak aby je motivovala, aby učitelé viděli progres žáků, a také v čem mají silné a slabé stránky a další funkce, které online prostředí umožňuje,“ přibližuje.

