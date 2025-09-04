Prostějov chystá zákaz nočního parkování dodávek a obytných vozů. Chce tím řešit nedostatek míst
Vedení Prostějova připravuje zákaz nočního parkování dodávek a obytných vozů. Chce zamezit, aby především podnikatelé parkovali svá velká auta na sídlištích a zabírali jimi místo osobním automobilům tamních obyvatel. „Když vyjedete v pět a potom se vrátíte, nemáte šanci. To už je problém,“ říká o parkování na sídlišti pro Český rozhlas Olomouc pan Zvonimír. Pro majitele velkých aut zároveň město vytipovalo parkoviště, kde je můžou odstavit.
Je všední den dopoledne a mezi zaparkovanými auty na sídlišti Houčela v Prostějově se sem tam najde volné místo. Jakmile se ale blíží večer, je podle pana Mirka čím dál těžší auto zaparkovat. „Od šesti hodin se tady nedá zaparkovat. To je špatně,“ říká pro Český rozhlas Olomouc.
Potvrzuje to i další z obyvatel sídliště pan Zvonimír. „Sem tam se dá nějak zaparkovat, jinak odpoledne ale nic. To je hledání, zvlášť když vyjedete v pět a potom se vrátíte, to nemáte šanci. To už je problém,“ myslí si.
V současnosti platí ve městě noční zákaz parkování kamionů. Podle ředitele městské policie Libora Šebestíka k němu v budoucnu přibude i zákaz parkování dodávek.
„Jsou to dodávky, které jsou poměrně rozměrné – měří pět a více metrů – a různé přívěsy a obytná vozidla. Je to z toho důvodu, že ve všech městech aut přibývá a parkovacích míst nepřibývá takovým způsobem. Je to pokus zvýšit počet parkovacích míst a eliminovat firemní vozidla, aby parkovala ve svých areálech,“ říká Šebestík s tím, že strážníci na žádost města parkování těchto aut monitorovali.
Stovky aut
Podle Šebestíka se po celém městě denně jedná o stovky vozidel. „Zabírají tato parkovací místa pro obyčejná vozidla. Je to poměrně hodně vozidel, sami jsme z toho byli překvapeni. Ono to tak nevypadá, ale v ulicích to není tolik vidět, ale je to vidět na velkých sídlištích,“ popisuje.
Zákaz se bude týkat nákladních aut delších než pět metrů, obytných přívěsů a automobilů, autobusů nebo traktorů. Jejich majitelé je podle mluvčí města Jany Gáborové budou mít šanci zaparkovat na vybraných parkovištích.
„Jde o parkoviště u hřbitova v ulici Lidická, ulice Lidická u vchodu do areálu staré nemocnice – dnes dětského domova – u bývalého OP v ulici za drahou a v parkovišti v ulici Olympijská u sportcentra domu dětí a mládeže,“ vysvětluje.
Kromě toho vedení města připravuje také novou parkovací politiku, plánuje zavést placené zóny.