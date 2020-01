Menší průzkumné i bojové drony. V Prostějově oficiálně vznikl nový prapor bezpilotních systémů

Víceúčelové drony a průzkumné přístroje nejsou v české armádě žádnou novinkou. Využívá je například při svých zahraničních operacích v Afghánistánu a Mali, a to především vojáky prostějovského průzkumného praporu a speciálních sil.

Náčelník generálního štábu Aleš Opata při slavnostním nástupu uvedl, že bezpilotní systémy představují a budou představovat jeden z důležitých prvků v celkové architektuře české armády. Proto v posádce v Prostějově k 1. lednu letošního roku vznikl prapor bezpilotních systémů.

Specializovaný útvar bude mít do tří stovek příslušníků. Složen je z velitelství, štábu, střediska taktických bezpilotních prostředků, dvou rot bezpilotních průzkumných a bojových prostředků a roty logistiky.

Počáteční operační schopnosti by měl prapor dosáhnout v říjnu letošního roku a plně sloužit by měl od října 2025.

Bezpilotní vzdušné systémy mají v českých, respektive československých ozbrojených silách poměrně dlouhou tradici. Začíná už v roce 1985, kdy zavedla tehdejší československá armáda do výzbroje prostředek VR-3 Rejs. Tento průzkumný stroj sovětské výroby měl vzletovou hmotnost přes 1200 kilogramů a dosahoval rychlosti 900 kilometrů v hodině. Ve službě vydržel až do roku 1995, kdy byl vyřazen.

V současnosti se velení na rozvoj a pořízení bezpilotních prostředků soustředí na kategorie takzvaných micro, mini a small. Jako první byl v roce 2009 pořízený systém RQ-11B Raven, který je v kategorii mini. Letoun má rozpětí 1,4 metru, hmotnost dva kilogramy, vydrží 60 minut a dolet má deset kilometrů.

K dispozici má ale i americký ScanEagle. Jejich váha je do 22 kilogramů.

Od roku 1994 se začal testovat a do výzbroje i zařazovat bezpilotní systém Sojka III, který byl první domácí výroby. Byl vyvinutý vojenským technickým ústavem a vyřazený byl v roce 2010 bez přímé náhrady.

Jak ve čtvrtek zaznělo, do dvou let chce česká armáda pořídit i víceúčelové drony, které budou navíc vybaveny zbraňovým systémem. Kolik jich ale pro nově vzniklý prapor armáda pořídí, není jasné. Náčelník generálního štábu Aleš Opata to nechtěl komentovat s tím, že projekt teprve připravují.