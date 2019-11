Židovské organizace se dohodly s Prostějovem na pietní úpravě bývalého židovského hřbitova

„Proběhlo jednání mezi představiteli města Prostějov, Federace židovských obcí, nadace Kolel Damasek Eliezer a spolku Hanácký Jeruzalém,“ uvedla pro Český rozhlas Olomouc krátce po skončení schůzky mluvčí radnice Jana Gáborová.

Jako zásadní průlom. Tak vnímají zástupci židovských organizací dohodu s vedením Prostějova o pietní úpravě bývalého židovského hřbitova. Na čem se obě strany dohodly? Natáčela Barbora Taševská

„Byla představena nová vizualizace pietní úpravy kulturní památky starého židovského hřbitova v dnešní Studentské ulici.“ Podle Gáborové se obě strany shodly na tom, že s přípravou začnou už v příštím roce.

„Domluvili jsme se na tom, že se město stane hlavním investorem a vedoucím projektu s tím, že nadace Kolel Damasek Eliezer tento projekt ve vybraných kapitolách finančně podpoří,“ doplnil Tomáš Jelínek z americké židovské nadace.

Dohodu považuje za zásadní průlom v dosavadním jednání. Na schůzce nadace představila také možnou budoucí podobu pietního místa.

„Náš návrh nevytváří bariéry, snaží se vymezit plochu hřbitova, která se později v 70. letech dostala do těsného předpolí vedle ležící školy, a to co nejjemnějším způsobem. Celý obvod hřbitova je označen cca 70 centimetrů vysokým střiženým živým plotem,“ popisuje pražský architekt Richard Sidej s tím, že dominantou návrhu jsou dvoukřídlé dveře umístěné v prostoru.

Konkrétní kroky při pietní úpravě v budoucnu projedná městské zastupitelstvo.

„Dále se strany dohodly, že se budou společně snažit, aby byl celý projekt mezinárodně vnímán jako příklad dobré praxe při nápravě křivd z období holokaustu a aby celkově podpořil dobré jméno města Prostějova v rámci České republiky,“ dodala za město Jana Gáborová.