Die Zeit: Prostituce v českém pohraničí vzkvétá. Němce tam žene cena a splnění perverzních fantazií

Prostituce v severočeském pohraničí u hranic s Německem je stále dobrý byznys i po otevření dálnice. Fronty kamionů na silnici E55 po odstranění hraničních kontrol zmizely a některé prostitutky se přesunuly na parkoviště u supermarketů. Jejich klienti jsou většinou Němci, kteří jezdí za levnějšími a bizarnějšími službami. Mnozí se dopouštějí násilí, stejně jako pasáci a vymanit se je pro dívky velmi těžké, píše německý týdeník Die Zeit. Berlín/Teplice 18:01 8. srpna 2018

„Mým prvním pasákem byla moje matka,“ říká Simona, která začala s prostitucí v oblasti Teplic jako čtrnáctiletá. V sousedství to podle ní bylo tehdy normální, že na každém rohu stála prostitutka, tak se tam postavila taky. Byla prý tehdy pyšná na to, že přinesla domů peníze. „Koupil se nový koberec, nová televize, nové auto,“ vzpomíná.

Simoně se jako jedné z mála podařilo po letech z této práce vymanit. Před čtyřmi lety nastoupila do auta sociálního pracovníka německé neziskové organizace Karo, která se snaží pomáhat těmto ženám v českém pohraničí. „Řekl mi: teď, nebo nikdy, pokud chceš zachránit svoje dítě,“ vzpomněla na osudovou noc Simona. Dítě porodila v Německu, a i když sama v těhotenství brala drogy, podobně jako řada jejích kolegyň, syn je zdravý.

Vstát, namalovat se, co možná nejméně se obléknout, něco málo pojíst, 12 hodin pracovat, odevzdat peníze, umýt se a spát. Tak vypadá den místních prostitutek. Peníze si nechat nesmí, ani část. Když potřebují nové oblečení, koupí jim ho pasák. Ten má i jejich doklady a když nechtějí poslouchat, tak je zmlátí. „Když jsem byla týden sama zavřená ve sklepě, napadlo mě, že musím utéct,“ vzpomněla Simona na metody pasáků. Někdy žije i více prostitutek pohromadě s pasákem a jeho manželkou a dětmi.

Levné fantasie

V Německu jsou sexuální služby dražší a přísněji kontrolované, proto muži jezdí do Čech. Tady je prostituce také legální, ale ne tak regulovaná. Zatímco v Německu se prostitutky musí hlásit úřadům, český stát pro ně žádný zákon nepřijal. To otevírá více prostoru pro sexuální vykořisťování i zneužívání.

„Mnozí klienti jezdí do Čech splnit si své perverzní fantazie,“ říká německý sociální pracovník. Dvě bývalé prostitutky, které utekly a nyní žijí v Německu, mu vyprávěly, jaké fantazie to například jsou: sex s nezletilými, sex s kojícími matkami či s těhotnými. Někteří klienti používají i násilí. Jen zřídka jdou tyto ženy na policii. A když se k tomu odhodlají, je to tvrzení proti tvrzení, když nejsou svědci.

Sociální pracovník z německé organizace jezdí do českého pohraničí jednou týdně a spolu s českou kolegyní se snaží ženám nuceným k prostituci pomáhat. V jednom dni hovořil s asi padesáti prostitutkami, téměř všechny z nich tam takto pracují už více než deset let. Jsou z Česka, ale také ze Slovenska, mnohé z nich jsou Romky.

Dívky hovoří s německým sociálním pracovníkem a sdělují mu své zkušenosti: 80 procent klientů jsou Němci. A téměř všichni chtějí sex bez kondomu, v tom nejlepším případě za pět eur. Když řeknu ne, jede k další, která to udělá," říká jedna z dívek. Jedna z žen před týdnem porodila, dítě nechala v nemocnici. Je to její osmé, žádné si nenechala.

Prostituce kvetla i v jiné oblasti pohraničí - u Chebu. V tomto městě se ji ale na rozdíl od Teplic podařilo podle šéfa místní policie snížit, uvedl týdeník Die Zeit. Důvodem jsou častější policejní kontroly a pokuty klientům a prostitutkám za porušování místních pravidel. Prodejný sex se tam přesunul z ulice do klubů a penzionů, tíživá situace prostitutek se ale podle německého sociálního pracovníka nezlepšila.

Místní starosta Zdeněk Hrkal (ANO) to popírá, město podle něj ženám nabízí pomoc, například sociální bydlení, které ale ony nevyužívají. Podle Hrkala je potřeba legislativní norma na národní úrovni, kterou se však zatím nepodařilo přijmout. Zákon o regulaci prostituce přitom leží v parlamentu od roku 2014.