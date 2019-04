‚Benešovou nechceme!‘ Lidé v českých městech protestovali proti výměně ministrů spravedlnosti

Přes nepříznivé počasí se v pondělí v Praze sešli lidé k protestu proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a plánované změně v čele ministerstva spravedlnosti. Babišovi odpůrci ze spolku Milion chvilek se obávají toho, že Česko bude, co do útoků na nezávislost justice, následovat Polsko a Maďarsko. Pokud do vedení ministerstva spravedlnosti nastoupí Marie Benešová, protest chtějí za týden zopakovat s účastí politiků.

