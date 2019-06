Aktivisté z Greenpeace na hodinu přerušili valnou hromadu ČEZ. Vyvést je museli přivolaní policisté

Na téměř hodinu byla ekologickými aktivisty z Greenpeace přerušena středeční valná hromada energetické společnosti ČEZ. Aktivisté protestovali proti možnému prodeji hnědouhelné elektrárny Počerady, kterou označují za největšího znečišťovatele v Česku. V doprovodu přivolané policie nakonec budovu opustili a schůze pokračovala dál. Praha 16:29 26. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aktivisté z Greenpeace přerušili jednání valné hromady ČEZ | Foto: Petr Zewlakk Vrabec | Zdroj: Greenpeace.org

Šestice aktivistů vnikla do sálu kongresového centra Cubex, kde se hromada konala, v 12.45. Zhruba dvacítka dalších zůstala stát před sálem. Aktivisté se dostali až před řečnický pult, kde rozvinuli transparenty s nápisy „Zastavme prodej Počerad“ a „Climate change starts here“ (klimatická změna začíná tady, pozn. red.).

Předseda valné hromady Petr Kasík jednání přerušil a pokusil se s aktivisty vyjednávat. „Pokud máte na ruce pásku, a jste tím pádem řádně zaregistrovaní akcionáři, můžete v sále zůstat. Ale musíte si stoupnout ke zdi dozadu. Nemám problém s tím, když akcionáři vyjadřují protest poklidným způsobem. Ale prosím, žádný hluk, násilnosti a chaos,“ řekl jim.

Protestující aktivisté odešli až po výzvě přivolaných policistů | Foto: Petr Zewlakk Vrabec | Zdroj: Greenpeace.org

To však protestující odmítli, proto s nimi zhruba po dvaceti minutách začali vyjednávat přivolaní policisté. Nakonec v doprovodu policistů opustili nejen sál, ale i budovu.

Protestovali i akcionáři

Samotná valná hromada začala protestem několika menšinových akcionářů proti tomu, že na program hromady znovu nebyl zařazen bod o prodeji elektrárny Počerady (aktivisté z Greenpeace naopak protestovali proti jejímu možnému prodeji).

„Pokoušíme se o to už potřetí za sebou. Považujeme to za šikanování,“ prohlásil jeden z menšinových akcionářů Michal Šnobr. Podle ředitele útvaru právní služby ČEZ Patrika Bureše ale tato záležitost nespadá do působnosti toho, co má valná hromada řešit.

Schvalování programu tak samo o sobě trvalo přes hodinu. Loni se řádná valná hromada ČEZ protáhla do dalšího dne. Odborníci podobný vývoj nevylučují ani letos.

Greenpeace se pokusil zviditelnit už před začátkem akce, kdy jedna z aktivistek přišla převlečená za uhlí. Po vyzvání pořadatelů, aby převlek svlékla, se ukázalo, že je pouze ve spodním prádle. Organizátoři ji do budovy odmítli vpustit.

Podle protestujících aktivistů má ČEZ v plánu prodat elektrárnu Počerady Severní energetické. Tím by se ale prodloužil její provoz o mnoho let. Greenpeace na základě dat Evropské komise označuje tuto elektrárnu za největšího znečišťovatele v Česku. Jen loni z ní do atmosféry vypuštěno přes 5,5 milionu tun oxidu uhličitého.