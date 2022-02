V Praze se sešly stovky lidí na protestních akcích, aby podpořiliy Ukrajinu po ruské invazi

V centru Prahy na Václavském náměstí se v podvečer sešly stovky lidí. Protestují proti ruskému vpádu na Ukrajinu. Už od poledne protestovaly desítky lidí - především Ukrajinců - také před ruskou ambasádou v pražských Dejvicích. Ruská armáda zahájila invazi na Ukrajinu ve čtvrtek ráno ostřelováním ukrajinských měst. Současně s tím překročily ukrajinskou hranici i ruské obrněné a motorizované jednotky. Praha 19:25 24. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stovky lidí se sešly k protestu proti ruskému vpádu na Ukrajinu taky na pražském Václavském náměstí | Foto: Tomáš Vojkovský

„Máme s přítelem strach o své rodiny. Pocházíme z Donbasu, v Česku bydlím dlouho. Ale pořád si pamatuji tu situaci z roku 2014, kdy všude kolem slyšíte výbuchy a nevíte, co se děje. Lidé na Ukrajině nemají více informací, než my tady,“ vysvětluje mladá žena Polina, která stojí se svým přítelem Mykolou na okraji shromážděných lidí před ruskou ambasádou.

Těch se v Korunovační ulici sešlo několik desítek. Přinesli si s sebou ukrajinské vlajky a transparenty. Pravidelně skandovali hesla a také zpívali třeba ukrajinskou národní hymnu.

Shromáždění lidé před ruskou ambasádou v Praze zpívají ukrajinskou hymnu. Protest se podle policistů na místě zatím obešel bez větších incidentů. @iROZHLAScz pic.twitter.com/fh9qi8IyA8 — Tomáš Pika (@1tomaspika) February 24, 2022

Paolina s přítelem Mykolou poslouchají projevy lidí řečnících do mikrofonu. Na hrudi mají oba připnuté stužky v ukrajinských žluto-modrých barvách. „Jsme v kontaktu s rodinami, máme ale o ně strach,“ přiznává těžce Mykola.

Nedaleko něj stojí podsaditý muž v černé kožené bundě. I když drží v rukou ukrajinskou vlajku, přiznává, že sám Ukrajinec není. „Já jsem Rus. Ale nesouhlasím s tím, co dělá můj stát. Šokovalo mě to. Přiznám se, že jsem něco takového čekal, ale doufal jsem, že je to jenom vydírání ze strany Putina. Jak se ale ukázalo, bohužel to pouze vydírání nebylo,“ vysvětluje Nikolaj K.

„Nesouhlasím s tím, co dělá můj stát. Šokovalo mě to. Přiznám se, že jsem něco takového čekal, ale doufal jsem, že je to jenom vydírání ze strany Putina. Jak se ale ukázalo, bohužel ne,“ říká Rus Nikolaj K. protestující před ruskou ambasádou v Praze. @iROZHLAScz pic.twitter.com/EVDmegI1E8 — Tomáš Pika (@1tomaspika) February 24, 2022

Podle svých slov musel přijít vyjádřit Ukrajině podporu, protože vpád Ruska do cizí země je něco nepřijatelného. „Musím říct, že s tím nesouhlasím. I kdyby nešlo o Ukrajince, ale o jiný stát, s tím prostě nejde souhlasit,“ dodává a přidává se k pravidelnému skandování „Sláva Ukrajině“.

Poklidný protest

Hlídající policisté na dotaz potvrzují, že protestní akce před ruskou ambasádou se obchází bez větších incidentů. K jednomu takovému se uchyluje mladík s delšími vlasy, když zničehonic kopne do železné zábrany oddělující shromážděný dav od kamenného plotu velvyslanectví. Okamžitě k němu utíkají policisté, během několika desítek sekund ho zase propouštějí.

„Byla to emoce...,“ vysvětluje muž, který se představuje jako Andrej. „Pořád ta invaze pokračuje a já nechci, aby to pokračovalo. Chci, aby to přestalo. Já nejsem agresivní člověk. Ale tohle je ambasáda Ruska, je to jediná možnost, jak na to mít vliv,“ říká.

„Přinesl jsem barvy. Musel jsem něco dělat,“ vysvětluje Alexej, autor plakátů před ruskou ambasádou v Praze | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prozrazuje, že je jeden z prvních, kteří se odpoledne před ambasádou sešli. „Nešlo mlčet, nešlo jenom sedět doma a nic nedělat. Já jsem prostě musel něco říct. Tak jsem nakoupil barvy a šel jsem sem,“ ukazuje při tom na plakáty, které leží před vjezdem do budovy ruského velvyslanectví.

Svěřuje se, že je v kontaktu s rodinou v Kyjevě. „Zůstávají doma, vláda říká, aby nikdo nikam nechodil. Aby nevznikaly kolony na silnicích a aby nevznikala panika. Maminka, ale ráno chtěla jít nakoupit, a už tam nebyly žádné potraviny. Čekala ve frontě několik hodin a nic,“ dodává.

Václavské náměstí

Lidé se sešli na protest také okolo 17 hodin na pražském Václavském náměstí. K soše svatého Václavy si přinesli transparenty. Na nich měli napsáno třeba „Putin před mezinárodní tribunál“, „Stop Putin's crime“ nebo „Ukrajinu nedáme, Ivane“.

Акція солідарності з Україною в Празі сьогодні.#StandWithUkraine pic.twitter.com/Z8k9J6yJqo — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) February 24, 2022

Nechyběly ani ukrajinské vlajky, české ale třeba i slovenské vlajky. Stejně jako před ruskou ambasádou, i tady protestující skandovali hesla a provolávali slávu Ukrajině. Nechybí ani vulgární pokřiky a nadávky na konto ruského prezidenta Vladimira Putina.

Na Václavské náměstí přichází průvod demonstrantů, kteří nesouhlasí s ruskou invazí na Ukrajinu. #Praha #Ukrajina pic.twitter.com/zKJnaeFoSP — Radiožurnál (@Radiozurnal1) February 24, 2022