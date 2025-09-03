Protest přecházením přes silnici. Martinice chystají další demonstraci proti zpoždění dostavby D49
V Martinicích na Holešovsku se v úterý večer sešli místní obyvatelé, aby se domluvili, jakou formou budou pokračovat v protestech proti průtahům s dostavbou dálnice D49. Lidé už minulý týden zablokovali dva přechody v obci v době ranní dopravní špičky.
Ve společenské místnosti v Martinicích se sešlo až 50 lidí, kteří se dohodli, že budou v „občanské neposlušnosti“ pokračovat. Přechody na silničním tahu obcí tak budou opět blokovat 11. září s tím, že tentokrát si vybrali odpolední špičku. Sraz před obecním úřadem tak budou mít v 15.00.
Do protestu se nejspíš zapojí také vedlejší obec Horní Lapač. Úsek, kde budou lidé přecházet přes přechody, se tak pravděpodobně trochu zvětší, popsal Český rozhlas Zlín.
Původní protest z pondělí 25. srpna, kdy lidé asi čtyři hodiny bez přestávky přecházeli po přechodech a částečně tak blokovali silniční tah obcí, splnil podle nezávislého starosty Martinic Pavla Fiuráška svůj účel. Přišly desítky lidí z Martinic i z okolních obcí, třeba z Horního Lapače nebo z Přílep.
Posádkám blokovaných aut situaci vysvětlovali, od řidičů sbírali podpisy na petici za urychlenou dostavbu dálnice. V podpisovém archu jich ten den přibyly stovky.
Dostavba dálnice
Odezva přišla i od ministra dopravy Martina Kupky (ODS, kandiduje za Spolu), který se se starostou Martinic telefonicky spojil a přislíbil, že příští pondělí, tedy 8. září, přijede do Martinic diskutovat s místními o zprovoznění dálnice.
Důvodem protestů je kritika místních, kterým vadí, že se neustále oddaluje termín zprovoznění dálnice D49 z Holešova do Fryštáku. Pro obyvatele Martinic to totiž znamená, že jim pod okny denně projede až třináct tisíc aut.
Dálnice už je přitom prakticky hotová, zbývá dokončit jen necelých dvě stě metrů sjezdu. Otevírat se pro řidiče měla letos v červenci, nicméně kvůli podnětům od ekologických spolků přišla o stavební povolení. Teď se tak bude znovu posuzovat takzvaná EIA – vliv stavby na životní prostředí.
Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla by se tento úsek dálnice mohl otevřít v polovině příštího roku. Už vloni v prosinci silničáři zprovoznili první asi desetikilometrový úsek z Hulína do Holešova. Odtud už ale velký provoz vede právě přes Martinice, Horní Lapač nebo Fryšták.