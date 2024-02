Zemědělci s technikou plánují v pondělí do Prahy přijet šesti trasami, město řidiče odrazuje od vjezdu

Farmáři, kteří v pondělí plánují protesty v Praze, do metropole s technikou přijedou šesti trasami z Českých Budějovic a Tábora, ze Strakonic a Písku, od Slaného, od Lovosic, podél D11 ve směru od Hradce Králové a od Pardubic a Havlíčkova Brodu. S odkazem na informace organizátorů protestu to sdělil mluvčí Prahy Vít Hofman. Zemědělci se plánují vyhnout dálnicím. Město vyzvalo řidiče, aby se v pondělí pokud možno vjezdu do metropole vyhnuli. Praha 14:46 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemědělci protestují i v dalších zemích Evropy (ilustrační foto) | Foto: Alexandros Avramidis | Zdroj: Reuters

Část farmářů chce blokádou upozornit na podle nich špatnou situaci českého zemědělství. Protest organizují například předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů ČR Bohumír Dufek nebo bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek.

Požadují například to, aby česká vláda odstoupila od Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Velké oborové organizace jako Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství se do blokády nezapojí, na příští čtvrtek plánují vlastní symbolický protest proti politice Evropské unie.

Policie tento týden upozornila na to, že na dálnice a silnice pro motorová vozidla nepovolí vjezd vozidlům, která nesplňují zákonné požadavky. Organizátoři následně původně avizované trasy využívající dálnice změnili a v pátek o nich informovali magistrát.

Avizované trasy počítají s příjezdem do Prahy z šesti směrů, nájezd do metropole je v plánu kolem 5.00 tak, aby se technika sešla kolem 6.00 před ministerstvem zemědělství na plánovanou blokádu, která má trvat do 15.00. Mezi 9.00 a 10.00 pak plánuje část protestujících předat na úřadu vlády petici.

V pondělí 19. února má již v brzkých ranních hodinách dorazit zemědělská technika do metropole z celkem šesti tras – z Českých Budějovic a Tábora, ze Strakonic a Písku, od Slaného, od Lovosic, podél D11 ve směru od Hradce králové a také od Pardubic a Havlíčkova Brodu.



Rozvrh trasy

Původně organizátoři nahlásili i čtyři shromáždění na Malostranském náměstí, a to od pondělí do čtvrtka. Nyní podle Hofmana rozsah omezili. „Byla stažena oznámení na středu a čtvrtek s tím, že i úterní akce by měly být již jen ve velmi omezeném rozsahu a pouze na Malostranském náměstí či jeho okolí,“ uvedl.

Od jihu plánují v pondělí farmáři přijet do Prahy po Strakonické ulici, kde se chtějí seřadit v 5.00 a dále pokračovat přes Jiráskův most na magistrálu. Dále přijedou ve směru od Říčan a Uhříněvsi ulicemi Přátelství a Kutnohorská, odkud najedou na Černokosteleckou a Vinohradskou a dále na magistrálu.

Ze severu technika do metropole přijede podél dálnice D8 a dále přes Kobylisy, Holešovičky přes most Barikádníků na Argentinskou a magistrálu. Ze severozápadu plánují zemědělci přijet po Evropské ulici a dále projet Dejvickým tunelem přes ulice Milady Horákové a Veletržní na Wilsonovu a k ministerstvu zemědělství.

Od Hradce Králové trasa vede přes Horní Počernice, Černý Most a dále přes Poděbradskou a Českomoravskou na nábřeží a Těšnovským tunelem k ministerstvu. Poslední příjezdová trasa bude od Pardubic a povede přes Újezd nad Lesy a Běchovice na Českobrodskou a Spojovací dále do centra.

Hofman zopakoval, že pokud skutečně do města dorazí stovky kusů techniky, jak organizátoři avizují, bude to pravděpodobně znamenat dopravní kolaps v celém městě. „Metropole důrazně prosí občany, aby do hlavního města v pondělí vůbec nejezdili a pokud je to možné, využili například možnost práce z domova. Pokud občané do hlavního města přesto budou muset cestovat, měli by zvolit vlakovou dopravu,“ uvedl mluvčí.