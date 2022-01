Nejvíc podpory dostávaly největší agropodniky. Tuto nespravedlnost napravíme, slibuje Bendl

Před Úřadem vlády v úterý demonstrovali zemědělci proti změnám dotačních plánů, kterými vláda chtěla omezit dotace pro velké podniky. „Náš volební slib byl, že podpoříme malé a střední farmáře, a tak i činíme,“ říká poslanec a exministr zemědělství Petr Bendl (ODS). Ministerstvo zemědělství následně rozhodlo, že přímé platby pro velké podniky zůstanou bez omezení, zvýší se ale dodatečná podpora pro první hektary zemědělských podniků. INTERVIEW PLUS Praha 0:10 13. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Bendl | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na podporu změn v dotační politice nezvykle ostře vystoupila Asociace soukromého zemědělství, která v otevřeném dopise nazvala členy Agrární komory, která úterní protesty spoluorganizovala, agrobarony a kovanými bolševiky.

„Členové Asociace soukromého zemědělství mají dlouhodobě velký pocit nespravedlnosti, a to zcela odůvodněný. O tom, že docházelo k preferování těch největších, ve sněmovně diskutujeme dlouho a chceme tuto nespravedlnost napravit,“ uvedl Bendl ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Podle něj je cílem vlády do určité míry „deagrofertizace“ státu, jak o ní v otevřeném dopise mluví Asociace soukromého zemědělství. „Pro nás je prioritou produkce regionálních, lokálních potravin. Na rozdíl od koncentrace produkce do několika málo podniků, což je pro Českou republiku nebezpečné,“ podotýká Bendl.

Současný místopředseda sněmovního zemědělského výboru odmítá, že by mělo jít o pomstu bývalému premiérovi Andreji Babišovi (ANO), v jehož svěřenských fondech je i koncern Agrofert. Česko prý potřebuje jinou zemědělskou politiku, a to i kvůli situaci v rámci Evropské unie.

„I my musíme myslet na vlastní systémy hospodaření, které budou bližší přírodě a více lokální, zkrátit přepravní vzdálenosti potravin a myslet na to, že by neměly být jednotliví producenti, ale stovky producentů,“ vyjmenovává Bendl.

Soběstačné, nebo bezpečné Česko?

Systém, který v Česku podporoval velké a silné zemědělce namísto těch malých, podle poslance vznikl na základě politického rozhodnutí, které se nyní vláda rozhodla změnit. Věří přitom, že s pomocí dotací je možné docílit toho, aby se začali objevovat noví zemědělci.

Hlavním cílem dotační zemědělské politiky má ovšem být produkce kvalitních potravin, která bere ohled na přírodu. Zemědělství také úzce souvisí s rozvojem venkova a může bránit jeho vylidňování.

„Chceme-li se bavit o tom, že máme podporovat českou produkci, tak musíme udělat maximum pro to, abychom měli co nejvíce malých a středních producentů,“ tvrdí Bendl.

Potravinové soběstačnosti ve všech komoditách podle něj nelze dosáhnout, preferuje proto termín potravinová bezpečnost. Bolavým místem je prý dlouhodobě produkce vepřového a cílem je prý zajistit, aby z Česka úplně nezmizela.

„Lokální produkce je jistější a je to zároveň i bezpečnější pro nás všechny. V okamžiku, kdy by tady místo 150 firem bylo 100, 20 nebo 5 a pak se stane něco na evropském trhu a ze dne na den vás vypnou? To nejsou dobré vyhlídky,“ uzavírá Bendl.

