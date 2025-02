Protestům zemědělců nerozumím. Děláme vše, po čem volají, říká ministr Výborný

Hraniční přechody na jižní Moravě, u Hodonína i na Plzeňsku, to jsou místa, kde ve čtvrtek mohou lidé potkat hodně troubících traktorů. Důvodem je dovoz potravin ze zemí mimo Evropskou unii. „V případě, že dohody vstoupí v platnost, tak bychom velmi přísně jako Evropa dbali na reciprocitu, to znamená stejná pravidla pro naše farmáře a pro farmáře ve třetích zemích,“ řekl ráno pro Radiožurnál ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Rozhovor Praha 12:18 27. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestům zemědělců nerozumím, řekl ministr zemědělství Marek Výborný (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V případě dovozu masa z Jižní Ameriky podle zemědělců hrozí, že v něm bude mnohem více antibiotik. Je to skutečně tak?

Je pravdou, že ve třetích zemích mimo Evropskou unii platí velmi často odlišná pravidla, pokud jde o používání různých hormonů v rámci využívání hospodářských zvířat, antibiotik nebo rostlinné výroby nebo v používání pesticidů. Je to jedna z věcí, se kterou já v tomto případě se zemědělci souhlasím.

Nakonec v pondělí na jednání rady ministrů zemědělství v Bruselu jsem na to upozorňoval. A hovořil jsem i s panem komisařem (pro zemědělství a potraviny Christophem) Hansenem osobně při našem bilaterálním jednání, že v případě, že tyto dohody vstoupí v platnost, tak abychom velmi přísně jako Evropa dbali na reciprocitu. To znamená stejná pravidla, stejné podmínky pro naše farmáře a pro farmáře ve třetích zemí.

Nejedná se jenom o Mercosur (jihoamerické sdružení volného obchodu, jehož členem je Argentina, Brazílie, Paraguay Uruguay a Bolívie), musí se podle mého názoru jednat i o severoamerické farmáře. Pokud má někdo určitá pravidla, jak pěstovat sóju v Severní Americe, tak musí být stejná pravidla u nás, musíme měřit všem stejně.

Jak to budete kontrolovat, třeba co se týká antibiotik v mase?

To je věcí dozorových orgánů Evropské unie, ať už jde o veterinární dozor a kontrolu, už dneska platí, že musíme velmi pečlivě kontrolovat kvalitu a bezpečnost potravin a samozřejmě zvlášť na dovozu ze třetích zemí.

Tady chci všechny ubezpečit, že naše Státní veterinární správa nebo Česká potravinářská inspekce toto skutečně dělá a mohu všechny ubezpečit, že u nás žádné potraviny nebo žádné maso, které by bylo zdraví nebezpečné, skutečně na trhu k dispozici není.

Pojďme ještě k té podstatě, proč by tedy Česko mělo vůbec chtít obchodovat s těmito zeměmi, když tam platí podle zemědělců jiné normy než Evropské unii? Proč se nesoustředit na evropský trh?

Tak já možná hlavně řeknu, že moc nerozumím těm protestům u nás, protože my jsme to s nevládním organizacemi i s panem předsedou (Zemědělského svazu Markem) Pýchou poměrně podrobně probírali minulý týden na Úřadu vlády při jednání s panem premiérem (Petrem Fialou z ODS) a s předsedkyní zemědělského výboru Evropského parlamentu Veronikou Vrecionovou.

Dali jsme jim jasnou nabídku, aby nám u těch konkrétních opatření, například kvót na dovozy hovězího masa, cukru, drůbežího masa, dali jasné konkrétní podněty, parametry, které bychom do toho zohlednili.

Nicméně pokud jde o dohodu Mercosur, kterou jste popisoval, tak je potřeba jasně říct, že nejde o obchodní dohodu k zemědělským či potravinářským produktům, ale jde primárně o obchodní dohodu jako celek a to, že Evropa chce a musí zůstat konkurenceschopná vůči Severní Americe, vůči Číně.

Myslím, že na tom se i pod dojmy toho, co se děje za poslední tři týdny, měsíc v rámci mezinárodních vztahů, snad všichni shodneme a tohle může být i pro evropský a český průmysl jedna z možností, kde skutečně nalézt obchodního partnera.

Pokud vyklidíme tyto prostory, tak je velmi rychle obsadí například Čína. A Evropa se uzavře, zapouzdří a stane se nekonkurenceschopná. To, že to nemá a nesmí poškozovat naše zemědělce či potravináře, na tom se určitě shodnu, a pro to jako ministr zemědělství, jako naše vláda děláme maximum.

Zemědělci budou blokovat některá místa v Česku. Ono je to už poněkolikáté. Proč se vašemu úřadu dlouhodobě nedaří s nimi domluvit?

Pane redaktore, já musím dementovat to, že bychom se nesnažili domluvit, my spolu opravdu jednáme…

Neříkám, že byste se nesnažili, ale ty protesty nakonec přece jenom jsou.

Mám takový pocit, že protesty se staly jakýmsi folklorem. A teď nemám na mysli jenom české zemědělce, ale i ty evropské. Nerozumím tomu dnešnímu protestu. Kromě toho, že se solidárně chtěli připojit k farmářům ze Španělska nebo Itálie nebo Německa, budiž.

Ale my jsme spolu naposledy jednali minulý týden na Úřadu vlády ve středu nebo tento týden v úterý jsme se potkali při další debatě s panem předsedou, panem prezidentem. Jim vlastně vůbec nešlo o to, že bychom měli jednat, aby ve čtvrtek neprotestovali. Prostě protestuje celá Evropa, tak se k nim musíme připojit.

Mně to přijde vlastně o to paradoxnější, že včera jsme v Senátu schválili velký antibyrokratický zemědělský balíček. Pětatřicet opatření, kterými budeme konkrétně zlepšovat život zemědělců, potravinářů, ale třeba také rybářů.

Škrtáme byrokracii, zjednodušujeme kontrolní systémy, deregulujeme. Všechno to, po čem volají, se u nás reálně děje. Jak na úrovni zákonů, tak na úrovni vyhlášek, vládních nařízení. Čili někdy si myslím, že jisté ratio v těch protestech úplně není.