Protesty místních nezabraly. V Uherském Hradišti vznikne spalovna odpadu, rozhodl krajský úřad
V Uherském Hradišti vznikne nová spalovna nebezpečného odpadu. Stavba v areálu místní nemocnice bude stát přes 150 milionů korun. Rozhodnutí krajského úřadu ve Zlíně nezvrátil ani odpor místních a spolků z Uherského Hradiště.
Krajský úřad ve Zlíně vydal povolení k provozu nové spalovny nebezpečného odpadu v areálu uherskohradišťské nemocnice. Rozhodnutí v pondělí zveřejnil na úřední desce. Spalovna za více než 150 milionů korun v nemocnici nahradí 24 let staré zařízení.
Ročně zlikviduje až tisíc tun především zdravotnického odpadu, a to nejenom z Uherského Hradiště, ale také z nemocnic ve Zlíně, Kroměříži a Vsetíně. Proti výstavbě protestovali lidé a spolky z Uherského Hradiště, jejich námitky ale úřady neuznaly.